攀岩風手搖飲開喝！ 「Topologie x OOO」推3款聯名飲品 「白朗峰鮮奶茶+迷你可頌」太欠拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／ODD ONE OUT提供
圖／ODD ONE OUT提供

喝一杯手搖飲就能感受登頂滋味！ 生活風格品牌 Topologie 攜手台北東區人氣手搖飲 ODD ONE OUT（OOO），推出以攀岩聖地為靈感的三款限定飲品，自即起至10/16連三周登場，還有設計感十足的聯名週邊，還能把好禮帶回家！

圖／ODD ONE OUT提供
圖／ODD ONE OUT提供

Topologie正式插旗台北東區潮流核心，打造兩層樓敦南門市，帶來完整 Wares System 體驗，同時，宣布與鄰居 OOO 合作，以「#Explore City Adventures Together」為主題，把攀岩的冒險能量化為手搖飲與週邊商品，邀請大家一起探索城市。

3款限定飲品，每週登場一杯，連三週輪流販售：

圖／ODD ONE OUT提供
圖／ODD ONE OUT提供

．9/24~10/2「白朗峰鮮奶茶」：靈感來自法國阿爾卑斯山最高峰白朗峰，使用諾曼第乳源冠軍奶茶為基底，頂層鋪上鹹香奶油乳霜，再放上迷你可頌，宛如雪山美景加法式小鎮咖啡館的結合。

．10/3~10/9「瑞牆山亞麻籽芝麻抹茶」：來自日本山梨縣的奇岩聖地瑞牆山，飲品選用手刷宇治抹茶搭配亞麻籽芝麻抹醬，帶出岩壁粗礪質感，再加上海苔芝麻麻荖，視覺與口感都超有層次。

．10/10~10/16「龍洞氣泡飲」：以台灣東北角知名潛水與攀岩地「龍洞」為靈感，調製藍色螺旋藻漸層氣泡，加入柚子、金桔與石花凍，清爽又有海風感。

這一波還推出可摺疊便攜袋、繩索杯套、鑰匙圈 等設計週邊，10/16前消費滿額還能拿刮刮卡，Topologie單筆滿2,500元，或在OOO購買聯名飲品消費滿300元即可獲得，人人有獎，最大獎可抱回價值1,480元限量週邊，飲料控、登山露營控絕對不能錯過！

圖／ODD ONE OUT提供
圖／ODD ONE OUT提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奶茶 手搖 可頌

