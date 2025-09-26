超狂「餅乾吃到飽」！ 隱藏版歐風餅舖熱銷「秒殺酥、奶油薄片」無限續 「任一飲料＋99元」爽嗑40款明星口味
餅乾控衝台中！ 台中大甲藏有一家超隱密的「瑪莎拉手工餅舖」，以「杏仁千層秒殺酥」爆紅團購圈，每月熱銷高達 3 萬桶。最近店內推出超狂「餅乾吃到飽」方案，只要點飲料再加99元，就能無限續盤超過40款手工餅乾，包含法國奶油薄片、濃曲奇、杏仁香脆瓦片等，簡直是餅乾控的天堂！
大甲隱藏版手工餅乾店別錯過，「瑪莎拉手工餅舖旗艦店」隱藏在大甲區大安港路的南興化工廠裡，沒有導航的話，容易一不小心錯過。店內裝潢走歐風質感路線，滿滿玻璃餅乾罐整齊排開，宛如餅乾藝術展場，讓人一走進去就忍不住想拍照。
店內推行「超值餅乾吃到飽」方案，點任一飲品加99元即可享用，現場超過40種餅乾任選，無限供應。瑪莎拉強調不加一滴水，使用比利時奶油、法國原料、日本海藻糖等製作，每一口都能吃到濃厚香氣與層次口感。
現場販售的招牌明星也不能錯過。包括「杏仁千層秒殺酥」，經過繁複工序製作，口感蓬鬆酥脆；還有「杏仁香脆瓦片」、人氣前三的「曲奇系列」，以及全台最薄 2mm 的「法國奶油薄片」，都是粉絲熱推必吃。
現場店員不只會介紹各款餅乾特色，還會邊提供試吃，讓人有種到朋友家串門子的親切感。旗艦店同時設有咖啡館空間，點杯咖啡就能悠閒坐上一下午，搭配餅乾吃到飽超享受。
【瑪莎拉手工餅舖 旗艦店】
・地址：台中市大甲區大安港路321號（南興化工廠內）
・電話：04-2680-5578
・營業時間：10:00～18:00
・餅乾吃到飽方案：點飲品＋99元即可享用，建議事先預約
