可以吃的「衛生紙蛋糕」！春風30周年ｘ紅葉蛋糕「西洋梨蘋果蛋糕」限量登場 聯名款「蛋糕盒」有隱藏彩蛋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

可以吃的「衛生紙蛋糕」！春風衛生紙攜手老牌蛋糕「紅葉蛋糕」推出聯名限量版「西洋梨蘋果蛋糕」，最難以抗拒的「紀念款+限量」絕對不容錯過。

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

老牌蛋糕名店「紅葉蛋糕」再度跨界聯名，本次與「春風衛生紙」攜手打造全球首創「衛生紙蛋糕」－春風30周年紀念限量款「西洋梨蘋果蛋糕」。特別以加入豆漿製成的近純白蛋糕體呈現春風的品牌意象，內餡由西洋梨與蘋果交織，雙重果香與酸甜滋味，吃起來格外清爽且口感輕盈。

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

除了蛋糕口味特殊外，蛋糕盒也有巧思，只要沿著盒上虛線割開就能變身衛生紙盒。值得一提的是，這款聯名蛋糕僅於春風30周年期間在紅葉蛋糕官網限量販售，直衝門市是買不到的喔！

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

