可以吃的「衛生紙蛋糕」！春風30周年ｘ紅葉蛋糕「西洋梨蘋果蛋糕」限量登場 聯名款「蛋糕盒」有隱藏彩蛋
可以吃的「衛生紙蛋糕」！春風衛生紙攜手老牌蛋糕「紅葉蛋糕」推出聯名限量版「西洋梨蘋果蛋糕」，最難以抗拒的「紀念款+限量」絕對不容錯過。
老牌蛋糕名店「紅葉蛋糕」再度跨界聯名，本次與「春風衛生紙」攜手打造全球首創「衛生紙蛋糕」－春風30周年紀念限量款「西洋梨蘋果蛋糕」。特別以加入豆漿製成的近純白蛋糕體呈現春風的品牌意象，內餡由西洋梨與蘋果交織，雙重果香與酸甜滋味，吃起來格外清爽且口感輕盈。
除了蛋糕口味特殊外，蛋糕盒也有巧思，只要沿著盒上虛線割開就能變身衛生紙盒。值得一提的是，這款聯名蛋糕僅於春風30周年期間在紅葉蛋糕官網限量販售，直衝門市是買不到的喔！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言