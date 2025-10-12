大杯珍奶買1送1！珍奶創始店「翰林茶館」39週年 身份證對中「2碼+1字」整桌39折 加碼「大杯熊貓珍奶」半價開喝

大杯珍奶買1送1！台灣珍珠奶茶創始店「翰林茶館」迎來39週年生日慶，推出「身份證對對碰」享最低39折優惠，加碼「熊貓珍奶」買一送一，邀請消費者共襄盛舉。

圖／翰林茶館粉專

「翰林茶館」39週年來了！即日起至10/31，凡身分證號含「3、9」且姓名中有「萬」字，出示本人有效證件於翰林茶館內用單筆消費享39折，而至翰林茶棧或翰林鍋物內用/外帶則同樣享有39折優惠。

圖／翰林茶館粉專

圖／翰林茶館粉專

不僅如此，再加碼10月生日慶優惠，10月每週六、日、一等3天推出「外帶大杯熊貓珍奶買1送1」，每日限量30組，每人限購1組，全台翰林門市皆適用。活動詳情與供應情況依各門市現場為準。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」