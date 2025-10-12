快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

大杯珍奶買1送1！珍奶創始店「翰林茶館」39週年 身份證對中「2碼+1字」整桌39折 加碼「大杯熊貓珍奶」半價開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翰林茶館粉專
圖／翰林茶館粉專

大杯珍奶買1送1！台灣珍珠奶茶創始店「翰林茶館」迎來39週年生日慶，推出「身份證對對碰」享最低39折優惠，加碼「熊貓珍奶」買一送一，邀請消費者共襄盛舉。

圖／翰林茶館粉專
圖／翰林茶館粉專

「翰林茶館」39週年來了！即日起至10/31，凡身分證號含「3、9」且姓名中有「萬」字，出示本人有效證件於翰林茶館內用單筆消費享39折，而至翰林茶棧或翰林鍋物內用/外帶則同樣享有39折優惠。

圖／翰林茶館粉專
圖／翰林茶館粉專

圖／翰林茶館粉專
圖／翰林茶館粉專

不僅如此，再加碼10月生日慶優惠，10月每週六、日、一等3天推出「外帶大杯熊貓珍奶買1送1」，每日限量30組，每人限購1組，全台翰林門市皆適用。活動詳情與供應情況依各門市現場為準。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

珍奶 買一送一 生日 翰林茶館

相關新聞

大杯珍奶買1送1！珍奶創始店「翰林茶館」39週年 身份證對中「2碼+1字」整桌39折 加碼「大杯熊貓珍奶」半價開喝

大杯珍奶買1送1！台灣珍珠奶茶創始店「翰林茶館」迎來39週年生日慶，推出「身份證對對碰」享最低39折優惠，加碼「...

巧克力控尖叫！「脆皮黑巧克力生乳捲、松露巧克力冰淇淋鬆餅」上桌

「亞尼克」迎接巧克力旺季，再度攜手比利時巧克力「貝可拉（Belcolade）」，精選71%厄瓜多爾黑巧克力，打造出全新「...

童年回憶滿滿！「再睡5分鐘X湯姆貓與傑利鼠」聯名限定　起司奶蓋新品＋絨毛娃娃療癒指數爆表

童年回憶滿滿！「再睡5分鐘X湯姆貓與傑利鼠」聯名限定　起司奶蓋新品＋絨毛娃娃療癒指數爆表

「85℃ x 吉伊卡哇」收藏控必追！ 3款萌系蛋糕、吸管杯10／16開賣 整模蛋糕附公仔、環保杯超療癒

85℃聯名「吉伊卡哇」3款萌系蛋糕、吸管杯10／16開賣！ 收藏控入手整模蛋糕附公仔、環保杯超療癒

反過來吃的「統一翻轉布丁」來了！7-ELEVEN限量開賣日期與售價曝光

網友許願的「翻轉布丁」真的來了！7-ELEVEN萬聖節檔期推出最具搞怪話題的「統一布丁（翻轉布丁）」，將經典統一布丁翻轉...

抹茶控必衝！辻利茶舗「買1送1」限時登場 免費喝抹茶拿鐵、輕抹茶

來自日本京都的百年品牌「辻利茶舗」，迎接登台15周年，特別推出「抹綠成金應援祭」，自10月16日至11月16日期間，連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。