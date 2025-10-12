兩餐「被吞941萬」含淚推最心酸優惠！4家門市限定 「韓國年糕火鍋吃到飽」只要281元 加100元再升級肉肉無限吃

韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」信義店被員工捲走941萬現金，突發奇想推出「史上最心酸」限定優惠，高CP值299元方案再特惠，每人只要281元即可吃到飽。

圖／IG@2a_andylee授權

「兩餐」信義店被外場員工刪單私吞941萬，含淚發布貼文並宣布「941活動」新優惠，10/15至10/31，至西門、信義、中壢、新竹等四家兩餐門市享有基本方案281元、肉肉吃到飽方案381元限定價，不分平假日、整天適用，而其餘門市（板橋店除外）則維持十週年優惠價299元，總額需加10%清潔費。

圖／摘自兩餐官網

圖／摘自兩餐官網

圖／摘自兩餐官網

需注意的是，活動期間暫停供應學生方案；不與其他優惠活動並用；優惠活動僅限門市內用，外帶、外送恕不適用。

兩餐 941活動資訊

活動期間：2025/10/15～10/31

優惠內容：基本方案$281/位、肉肉吃到飽方案$381/位

優惠門市：西門、信義、中壢、新竹

備註：單點商品另計，總額需加10%清潔費；平假日整天適用，不分時段；此期間暫停供應學生方案

