不只牛肉麵、排骨飯夯！三商巧福「雙十雙人套餐」倒數8天 「2款隱藏版人氣主食+現燙青菜+飲料2杯」現省116
三商巧福不只牛肉麵夯！歡慶雙十國慶，三商巧福特別推出「雙人套餐」，兩款人氣主食一次吃得到，現省116元，優惠倒數8天。
別老是點牛肉麵、排骨飯！三商巧福慶雙十連假，即日起至10/17，特別推出「雙人套餐」優惠，隱藏版人氣主食「超大盛牛肉壽喜飯」及「番茄肉醬乾拌麵」，搭配現燙青菜與2杯中杯飲料，特價只要279元（原價395元），不論是飯控還是麵食控都能滿足。
三商巧福「番茄肉醬乾拌麵」雖不像招牌牛肉麵那樣名聲在外，但仍是不少饕客的美味心頭寶，由熟成番茄與豬絞肉拌炒後細火慢燉製成酸甜肉醬，配上Q彈麵條，不僅涮嘴還開胃又清爽。
三商巧福 雙十連假雙人套餐優惠資訊
活動日期：即日起～2025/10/17
優惠內容：超大盛牛肉壽喜飯+番茄肉醬乾拌麵+現燙青菜+中杯飲料2杯 特價279元（原價395元）
