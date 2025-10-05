故宮「國慶日免費參觀」！再加碼「這1天」免門票 還有「2資格」免費參觀到年底

陪伴全球粉絲走過半世紀的Hello Kitty，即將迎來難得的海外旅程！由三麗鷗與曼迪傳播攜手推出的Hello Kitty展—當我改變時，Kitty也跟著蛻變—，繼東京、沖繩、福岡等地巡迴後，首次跨出台灣，成為海外巡展的第一站。這次不僅展現Hello Kitty五十年來的經典形象，更以「陪伴與蛻變」為主題，重新詮釋角色如何在不斷變化的時代裡，持續帶來療癒力量。

2025-10-04 14:26