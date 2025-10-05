故宮「國慶日免費參觀」！再加碼「這1天」免門票 還有「2資格」免費參觀到年底
故宮「免費參觀日」又來了！迎接雙十，故宮北部院區第一展覽館、南部院區將於10/10國慶日免費開放，沒趕上9月觀光日的朋友這波可別再錯過囉。
故宮每年特定節日開放免費參觀，今年最後一波將於10/10國慶日登場，北部院區第一展覽館、南部院區一日限定無條件免費入場。
此外，10/17台灣文化日，故宮北部院區第一展覽館、南部院區加碼開放免費參觀。另，為慶本院100週年，12/31前，65歲以上本國籍年長者及低收入戶憑證亦可免費參觀。活動詳情依現場為準。
