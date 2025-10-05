快訊

通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

故宮「國慶日免費參觀」！再加碼「這1天」免門票 還有「2資格」免費參觀到年底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／國立故宮博物院粉專及故宮提供
圖／國立故宮博物院粉專及故宮提供

故宮「免費參觀日」又來了！迎接雙十，故宮北部院區第一展覽館、南部院區將於10/10國慶日免費開放，沒趕上9月觀光日的朋友這波可別再錯過囉。

故宮北院。圖／國立故宮博物院粉專
故宮北院。圖／國立故宮博物院粉專

故宮每年特定節日開放免費參觀，今年最後一波將於10/10國慶日登場，北部院區第一展覽館、南部院區一日限定無條件免費入場。

〈清 肉形石〉自10/4起於北部院區第一展覽館105、107陳列室「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」展出。圖／故宮提供
〈清 肉形石〉自10/4起於北部院區第一展覽館105、107陳列室「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」展出。圖／故宮提供

此外，10/17台灣文化日，故宮北部院區第一展覽館、南部院區加碼開放免費參觀。另，為慶本院100週年，12/31前，65歲以上本國籍年長者及低收入戶憑證亦可免費參觀。活動詳情依現場為準。

故宮南院。圖／嘉義縣政府提供
故宮南院。圖／嘉義縣政府提供

故宮 展覽 免門票 國慶日 連假

