全台最好拍「蓋婭莊園」免費入園！10月加碼「這5地」秀證件免門票 一路開放到月底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
日月鏡池、羅馬浴池及維納斯許願池等都是熱門打卡點。圖／蓋婭莊園提供
日月鏡池、羅馬浴池及維納斯許願池等都是熱門打卡點。圖／蓋婭莊園提供

全台最美歐風莊園「蓋婭莊園免費入園來了！10月加碼共計「5個城市」秀證件即可免費入園，趁著天氣漸涼來趟偽出國之旅吧！

圖／嘉義縣政府提供
圖／嘉義縣政府提供

嘉義熱門景點「蓋婭莊園」10月免門票活動登場，即日起至10/31，凡設籍桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣市或身分證件英文字母開頭為H、J、O、K、L、B、N者，出示有效證件即可免費入園。

蓋婭莊園以希臘故事為主軸，透過不斷迭代的體驗，吸引遊客一再回訪。記者黃于凡／攝影
蓋婭莊園以希臘故事為主軸，透過不斷迭代的體驗，吸引遊客一再回訪。記者黃于凡／攝影

蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，並在古典建築中揉合許多現代創新元素。記者黃于凡／攝影
蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，並在古典建築中揉合許多現代創新元素。記者黃于凡／攝影

「蓋婭莊園」在Google有破2萬則評論、總分4.8，不少網友踩點後分享「佔地很大，可拍照的景大致在戶外，廁所媲美五星級」、「以附近同質性的城堡來說，覺得會拍的話，這個莊園最好拍」、「每個角落都精緻，名副其實是打卡拍照天堂」。

蓋婭莊園化身小王子夢幻玫瑰花園。記者黃于凡／攝影
蓋婭莊園化身小王子夢幻玫瑰花園。記者黃于凡／攝影

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

10月免費入園活動資訊

活動期間：2025/10/1～10/31

活動內容：設籍桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣市或身分證件英文字母開頭H、J、O、K、L、B、N，出示證件正本即可免費入園

