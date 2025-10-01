全台最好拍「蓋婭莊園」免費入園！10月加碼「這5地」秀證件免門票 一路開放到月底
全台最美歐風莊園「蓋婭莊園」免費入園來了！10月加碼共計「5個城市」秀證件即可免費入園，趁著天氣漸涼來趟偽出國之旅吧！
嘉義熱門景點「蓋婭莊園」10月免門票活動登場，即日起至10/31，凡設籍桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣市或身分證件英文字母開頭為H、J、O、K、L、B、N者，出示有效證件即可免費入園。
「蓋婭莊園」在Google有破2萬則評論、總分4.8，不少網友踩點後分享「佔地很大，可拍照的景大致在戶外，廁所媲美五星級」、「以附近同質性的城堡來說，覺得會拍的話，這個莊園最好拍」、「每個角落都精緻，名副其實是打卡拍照天堂」。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
10月免費入園活動資訊
活動期間：2025/10/1～10/31
活動內容：設籍桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣市或身分證件英文字母開頭H、J、O、K、L、B、N，出示證件正本即可免費入園
