台中新景點地標「綠美圖」全新登場　中央公園旅遊必訪文化新地標

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

台中最新文化地標「綠美圖」即將開幕囉！這座位於水湳經貿園區中央公園北側的建築，將圖書館美術館合而為一，預計成為台中旅遊的新焦點。由國際知名的日本 SANAA 建築事務所操刀設計，建築理念強調開放與流動感，外觀以銀白色金屬網覆蓋，輕盈如薄霧般與公園綠意交織。館舍將於 10 月 28 日至 11 月 16 日試營運，並於 12 月 13 日正式啟用，為城市注入新的藝術氛圍，打造文化之都。

圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

台中綠美圖室內亮點 高挑展廳與創新閱讀空間

走進綠美圖，首先映入眼簾的是挑高 27 公尺的美術館大廳，這是全台最高的展示空間，未來將規劃國際級藝術裝置，讓遊客體驗結合自然與藝術的震撼感受。而圖書館則以 7 公尺挑高設計，內部配置流線型座椅與花形書架，更設置可引導空氣流動的「迴風書架」，可以提升閱讀舒適度，也展現建築設計的巧思。中庭的不鏽鋼水池映照著藍天綠樹，同時調節室內溫度，營造出「微氣候」氛圍。

圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

建築外觀與空間設計 自然與城市間的橋樑

綠美圖總樓地板面積約 5.8 萬平方公尺，由八個獨立卻相互連結的量體組成。設計團隊將量體抬升，創造層次豐富的遮蔭廣場，並引入自然光與微風，讓空間更具活力。多入口的設計讓市民能自由穿梭於建築、公園與城市之間，宛如置身「文化森林」，不論是散步、閱讀或欣賞藝術展覽，綠美圖都為中央公園旅遊增添新的體驗。

圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

SANAA國際級作品「台中旅遊新指標」

設計綠美圖的 SANAA 建築事務所，曾打造包含日本金澤 21 世紀美術館、法國羅浮宮朗斯分館與澳洲新南威爾斯美術館等知名建築，風格以透明感與環境融合見長。這次在台中的作品，也是他們規模最大的文化建築之一，設計理念希望將建築視為公園的延伸，讓光影與綠意自由流動，使遊客在這裡不僅能欣賞展覽或借閱書籍，更能在藝術與知識的交會中，找到屬於自己的故事，期待試營運與正式開幕囉！

地點：台中市西屯區中科路2201號

圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

圖／台中綠美圖提供
圖／台中綠美圖提供

公園 美術館 展覽 台中旅遊 圖書館

