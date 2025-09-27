台中人快看！ 日本人氣咖啡「% Arabica」台灣三號店進駐 新地標落腳地點曝光
咖啡迷快筆記！來自京都的人氣精品咖啡品牌「% Arabica」，繼台北象山、中山商圈兩間爆紅門市後，確定將插旗台中，成為全台第三間分店。消息一出，立刻在社群引發熱烈討論，許多咖啡控已經摩拳擦掌，準備衝一波。
近日在Threads上已有網友捕捉到台中首店的蹤跡，地點就位在北屯機捷特區南興北二路與敦富路口，一棟純白幾何建築悄悄掛上了「%」招牌，瞬間成為咖啡迷與在地居民的關注焦點。據了解，該建築原為建案「永尚謙玥」的接待所，如今被打造成為品牌新據點，整體外觀宛如一座小型美術館，極簡卻又吸睛。
雖然官方尚未正式公布確切開幕日期，但人力銀行上已經出現徵才訊息，加上招牌已經掛上，外界推測10月就能正式開幕。咖啡控不妨提前準備，等候這間「台中咖啡新地標」盛大登場。
% Arabica目前已在全球開出超過120間分店，每次新店開幕都吸引大批排隊人潮，如今第三間門市落腳台中，勢必再度掀起咖啡朝聖潮。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言