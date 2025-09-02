台北溫泉新地標！「北投版湯圍溝公園」完工日曝光 新型「足湯驛站、滑步車賽道」全齡友好
免跑宜蘭礁溪，免費泡腳池+1！北投「磺港公園」自今年7月中起進行改建，將增設「溫泉泡腳池」及足湯相關配置，其他新型場域設計也同步曝光，期望打造「北投舊城的戶外客廳」。
北投「磺港公園」已啟用逾30年，自今年7/14起展開更新工程，廣納民意確定增設「溫泉泡腳池」，將於公園臨近大興街處設置足湯驛站，以30人使用的大小空間進行規劃，並提供置物、置鞋與足湯前後清洗腳部的區域，透過足湯展現北投代表性的溫泉特色。
除了重點核心足湯驛站外，同步調整公園配置，於主要入口設置特色意象、加寬人行步道，同時保留原有榕樹林，並設置無縫橡膠地墊滑步車賽道，以期成為全齡共享的休憩基地。
北市工務局表示，該公園改建工期約300天，預計於2026年5月30日完工。屆時不必特地跑到礁溪湯圍溝，也能在北投享受泡腳樂趣。
