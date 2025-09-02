台北溫泉新地標！「北投版湯圍溝公園」完工日曝光 新型「足湯驛站、滑步車賽道」全齡友好

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／北市工務局提供
圖／北市工務局提供

免跑宜蘭礁溪，免費泡腳池+1！北投「磺港公園」自今年7月中起進行改建，將增設「溫泉泡腳池」及足湯相關配置，其他新型場域設計也同步曝光，期望打造「北投舊城的戶外客廳」。

大樹廣場提供民眾休憩及社區鄰里交流聚會使用空間。圖／北市工務局提供
大樹廣場提供民眾休憩及社區鄰里交流聚會使用空間。圖／北市工務局提供

北投「磺港公園」已啟用逾30年，自今年7/14起展開更新工程，廣納民意確定增設「溫泉泡腳池」，將於公園臨近大興街處設置足湯驛站，以30人使用的大小空間進行規劃，並提供置物、置鞋與足湯前後清洗腳部的區域，透過足湯展現北投代表性的溫泉特色。

足湯展現北投特有的溫泉文化與環境特色，塑造公園的亮點空間。圖／北市工務局提供
足湯展現北投特有的溫泉文化與環境特色，塑造公園的亮點空間。圖／北市工務局提供

除了重點核心足湯驛站外，同步調整公園配置，於主要入口設置特色意象、加寬人行步道，同時保留原有榕樹林，並設置無縫橡膠地墊滑步車賽道，以期成為全齡共享的休憩基地。

北市工務局表示，該公園改建工期約300天，預計於2026年5月30日完工。屆時不必特地跑到礁溪湯圍溝，也能在北投享受泡腳樂趣。

滑步車賽道提供6歲以下孩童安全的滑步車使用空間。圖／北市工務局提供
滑步車賽道提供6歲以下孩童安全的滑步車使用空間。圖／北市工務局提供

造型鳥巢鞦韆及複合式攀爬遊具，並貼心增加遮陽設備。圖／北市工務局提供
造型鳥巢鞦韆及複合式攀爬遊具，並貼心增加遮陽設備。圖／北市工務局提供

