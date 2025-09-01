首座希臘美學莊園「免費入園」來了！嘉義人衝「蓋婭莊園」 夢幻地標「日月鏡池、小王子花園」要拍爆
蓋婭莊園二週年慶「免費入園」來了！9/30前，嘉義縣市居民入園免門票，邀請在地人回訪絕美歐風城堡，不光打卡日月鏡池，還能朝聖小王子的心靈花園。
全台首座希臘美學生技觀光莊園「蓋婭莊園」週年慶，即日起至9/30，凡身分證件設籍嘉義縣市或身分證件英文字母開頭I、Q者，出示本人有效證件即享免費入園。
嘉義大林「蓋婭莊園」自2023年開幕即吸引各地人朝聖，標誌性地標日月鏡池及維納斯許願池等都是打卡聖地。12/31前，園區內還打造了「小王子的心靈花園」，如有到訪可別錯過了。
此外，即日起至9/12（不含假日），憑蓋婭莊園當日門票可至老楊方城市觀光工廠兌換精美小禮乙份，輕鬆安排來趟嘉義小旅行。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
嘉義縣市居民免費入園
活動期間：即日起～2025/9/30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言