首座希臘美學莊園「免費入園」來了！嘉義人衝「蓋婭莊園」 夢幻地標「日月鏡池、小王子花園」要拍爆

蓋婭莊園二週年慶「免費入園」來了！9/30前，嘉義縣市居民入園免門票，邀請在地人回訪絕美歐風城堡，不光打卡日月鏡池，還能朝聖小王子的心靈花園。

純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園提供

全台首座希臘美學生技觀光莊園「蓋婭莊園」週年慶，即日起至9/30，凡身分證件設籍嘉義縣市或身分證件英文字母開頭I、Q者，出示本人有效證件即享免費入園。

圖／臉書Martin Chen授權

圖／臉書Martin Chen授權

圖／臉書Martin Chen授權

嘉義大林「蓋婭莊園」自2023年開幕即吸引各地人朝聖，標誌性地標日月鏡池及維納斯許願池等都是打卡聖地。12/31前，園區內還打造了「小王子的心靈花園」，如有到訪可別錯過了。

蓋婭莊園與世界經典IP合作，打造小王子的玫瑰花園。記者黃于凡／攝影

圖／蓋婭莊園提供

圖／蓋婭莊園提供

此外，即日起至9/12（不含假日），憑蓋婭莊園當日門票可至老楊方城市觀光工廠兌換精美小禮乙份，輕鬆安排來趟嘉義小旅行。

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

嘉義縣市居民免費入園

活動期間：即日起～2025/9/30

