「免費參觀」3個月！長榮海事博物館「全民免門票」到11月底 朝聖「長11米阿拉伯帆船、模擬駕駛台」

免費入館三個月！2025「張榮發基金會藝術季」回歸，長榮海事博物館祭出長達三個月「全民免門票」，直接現省200元門票錢。

長榮海事博物館1F大廳內陳列長約11公尺的阿拉伯帆船。記者侯永全／攝影

2025「張榮發基金會藝術季」登場，位於台北市中山南路上的「長榮海事博物館」將在8/31至11/30開放全民「免費參觀」，需注意的是，免門票期間參觀需至1F櫃台完成紙本簽到或掃描QR CODE填寫資料後於5F入場，開館時間為週二至日9:00-17:00（16:30停止入館），週一休館。

4F現代船艦區。圖／長榮海事博物館官網

模擬真實情境的駕駛台，位於2F的航海探索區。圖／長榮海事博物館官網

開館期間維持10:00、14:00各有一場定時導覽，如有到訪可多加利用。此外，今年藝術季邀請到了國立中央大學藝術學研究所教授介紹海洋畫的藝術史發展沿革，解析本館3F的海洋畫視覺寓意，有興趣參與的民眾記得先行報名，相關資訊請見粉專。

長榮海事博物館以保存有形及無形的海事歷史、弘揚海洋藝術文化為宗旨，透過展示文物、多媒體互動設施、辦理講座、表演、營隊活動等提供訪客更多元化的參觀體驗。

5F世界船舶區。圖／長榮海事博物館官網

長榮海事博物館

地址：台北市中正區中山南路11號

開館時間：週二到週日9:00-17:00（週一休館）

免費參觀期間：2025/8/31～2025/11/30

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」