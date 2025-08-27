2025 台北「漢堡嘉年華」限時2天登場！50＋品牌一次吃遍

今年夏天，台北再度掀起漢堡狂潮！第二屆「漢堡嘉年華」將於 8／30（六）至 8／31（日） 連兩天在台北圓山花博花海廣場熱鬧登場，而且免費入場。集結超過 50 家品牌，橫跨街頭餐車、炭烤攤車、星級飯店與異國手作，到現場一起打卡、品嘗、拍照，一次滿足饕客所有對漢堡的幻想，想吃漢堡不能錯過。

圖／取自台北商業處臉書粉絲團

今年參展品牌多元，從五星漢堡再到人氣餐車統統有，每一攤都令人目不暇給，像是寒舍艾美酒店以「TIPSY Sparrow」品牌首度出攤，僅兩天限定的「米其林級蔬食漢堡」使用未來肉，展現精緻創新；君悅酒店則翻玩台味，推出「酸菜牛肉麵起司漢堡」，布里歐麵包夾入慢燉牛筋牛腱、手炒酸菜與辣豆瓣美乃滋，滿滿台味層次感。

圖／取自台北商業處臉書粉絲團

街頭餐車如「臺虎精釀 啜飲室大安」是林書豪「一週吃一次也不膩」的私藏店；SKRABUR 黑膠漢堡以全黑竹炭漢堡結合街頭藝術風格強烈；Semi Club 分號俱樂部獻上浮誇「熔岩漢堡排三明治」，視覺衝擊十足。另還包括 Parko Parco 牛肚包、The Oasis 綠洲熱狗堡、ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡等多國特色漢堡，以及首次出攤的貳樓市集限定創意漢堡與老井極上燒肉獨家漢堡排，讓漢堡迷大呼過癮。

現場除了漢堡主角之外，也精心搭配配餐與飲品：週末炸雞俱樂部人氣炸雞、春日糖餅冰淇淋熱甜點、The Ice Cream & Cookie Co. 精品冰淇淋、豪格登小麥啤酒暢飲，還有澳洲 Bonsoy 椰子氣泡飲與 Remedy 康普茶，完美解膩漢堡的油膩感。

活動地點位於台北市中山區圓山花博花海廣場，鄰近捷運淡水信義線「圓山站」，步行即可抵達。自駕者可停放於花博園區地下停車場，再步行進場；亦可乘坐多條公車至周邊站牌。現場亦可使用 YouBike 租借站，方便移動。

圖／取自台北旅遊網官網

圖／取自台北旅遊網官網

「漢堡嘉年華」匯聚星級飯店、街頭熱血與異國創意，是今年夏末最具話題的美食盛會，歡迎全台漢堡愛好者一起品味這場漢堡嘉年華盛會，一起大嗑漢堡吧。

