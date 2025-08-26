快訊

不忍了！前主播抱怨停車1小時要買400元水果 店家反擊對方才「霸王」

98歲奶奶額頭「長角」！自行剪掉嚇到醫護急動刀 成因曝光：恐是癌症

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

台灣泡麵躍升國際！百萬美食部落客公布「2025全球十大泡麵榜」台灣佔2名

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自The Ramen Rater網站
圖／取自The Ramen Rater網站

擁有數百萬粉絲的美國泡麵評論家 Hans Lienesch（網名 The Ramen Rater），於其個人部落格於今日最新揭曉「2025 全球10大泡麵」，再次將台灣泡麵推上國際舞台，前十名中就有2名台灣泡麵上榜，引美食饕客關注！

圖／取自The Ramen Rater網站
圖／取自The Ramen Rater網站

在這份年度榜單中，台灣品牌阿舍食堂「流星拌麵—紅油擔擔口味」 名列全球第三，憑藉獨特三叉狀麵體與香濃擔擔醬力壓群雄；而 老媽乾麵「黃金鵝油炸醬麵」 也榮登第六，展現台灣乾拌麵的精緻傳統風味。這兩款即食麵均在眾多國際品牌中脫穎而出，令人驚艷。

圖／取自The Ramen Rater網站
圖／取自The Ramen Rater網站

奪下榜首的是來自新加坡的精品泡麵 Prima Taste 全麥叻沙拉麵，這已經是其第十年在此榜單中穩坐冠軍寶座，其濃郁香辣的叻沙湯頭與爽彈麵條備受推崇。

其他上榜作品來自日本、馬來西亞、韓國與印尼等地，展現廣泛地域的風味多樣性——日本的 Ippudo Karaka 辣豚骨拉麵緊追其後，位居第二；而馬來西亞的 MyKuali 白咖哩麵與 Mamee Rendang 炒麵分別占據第五與第七，代表東南亞風味的實力不容小覷。

Lienesch 自 2002 年起投入全球泡麵評測工作，迄今已品嚐超過 5,000 款產品。他的年度「Top Ten」排行榜已成業界重要指標，不僅吸引品牌關注，也讓各地特色泡麵有機會獲得更多國際曝光，取得更好的銷售。

2025 全球十大泡麵麵速覽

1. Prima Taste 全麥叻沙拉麵（新加坡）

圖／取自The Ramen Rater網站
圖／取自The Ramen Rater網站

2. Ippudo Karaka Spicy Ramen（日本）

圖／取自The Ramen Rater網站
圖／取自The Ramen Rater網站

3. A-Sha Meteor Noodles – Hot & Sour Sauce（台灣）

4. Nissin × Irvins 鹹蛋風味（新加坡）

5. MyKuali Penang White Curry Noodle（馬來西亞）

6. Mom’s Dry Noodle Goose Oil Zhajiang（台灣）

7. Mamee Chef Mi Goreng Rendang（馬來西亞）

8. Sapporo Ichiban Premier Kagoshima Black Pork Dashi Miso Ramen（日本）

9. Indomie Mi Keriting Goreng Spesial（印尼）

10. Ottogi Snack Shop Noodle Tteok-bokki（韓國）

圖／取自The Ramen Rater網站
圖／取自The Ramen Rater網站

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

泡麵 拉麵 十大 新加坡 馬來西亞

相關新聞

兩餐降價了！9月起「299元吃到飽」全門市開跑 自助吧「韓式炸雞、各式泡麵」任你拿 升級版「肉肉吃到飽」也只要399元

回到最初299元吃到飽！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」十週年感謝祭，不但不漲價還「逆勢調降」，全台門市都適用，...

台灣泡麵躍升國際！百萬美食部落客公布「2025全球十大泡麵榜」台灣佔2名

擁有數百萬粉絲的美國泡麵評論家 Hans Lienesch（網名 The Ramen Rater），於其個人部落格於今日最新揭曉「2025 全球十大即食麵」，再次將台灣泡麵推上國際舞台，前十名中就有2名台灣泡麵上榜，引美食饕客關注！

獨／日本烤羊肉名店「成吉思汗大黑屋」即將登台！全台首店直擊曝光

粉絲們注意了！來自日本旭川的人氣餐廳「成吉思汗大黑屋」即將正式登台，首店店址鄰近台北捷運雙連站，採街邊店設計，目前已經進...

全家出招了！不輸速食專賣店 限時「8塊炸雞桶」299元、「千層蛋塔盒」180元

向連鎖速食宣戰！不光全聯炸雞桶爆紅，全家便利商店限時再推「8塊炸雞桶299元」及「千層蛋塔盒」優惠，CP值爆表令網友直呼「太便宜了佛心價」。

10種款式！必勝客「排球少年透卡」登場　還有「烏野vs音駒比薩盒」

自8月26日起，「必勝客」正式與超人氣熱血動畫《排球少年!!》展開聯名合作，不僅推出獨家主題比薩盒，還有限量發行的「聯名...

添好運「港點吃到飽」又來了！兩門市首發 最夯「699元暢吃30up種港點」卡位拚手速

添好運「港點放題」開搶！九月首發由這兩間門市領軍，超過30道經典港味任你點，每人只要699元就能實現港點自由！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。