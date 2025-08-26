台灣泡麵躍升國際！百萬美食部落客公布「2025全球十大泡麵榜」台灣佔2名

擁有數百萬粉絲的美國泡麵評論家 Hans Lienesch（網名 The Ramen Rater），於其個人部落格於今日最新揭曉「2025 全球10大泡麵」，再次將台灣泡麵推上國際舞台，前十名中就有2名台灣泡麵上榜，引美食饕客關注！

圖／取自The Ramen Rater網站

在這份年度榜單中，台灣品牌阿舍食堂「流星拌麵—紅油擔擔口味」 名列全球第三，憑藉獨特三叉狀麵體與香濃擔擔醬力壓群雄；而 老媽乾麵「黃金鵝油炸醬麵」 也榮登第六，展現台灣乾拌麵的精緻傳統風味。這兩款即食麵均在眾多國際品牌中脫穎而出，令人驚艷。

圖／取自The Ramen Rater網站

奪下榜首的是來自新加坡的精品泡麵 Prima Taste 全麥叻沙拉麵，這已經是其第十年在此榜單中穩坐冠軍寶座，其濃郁香辣的叻沙湯頭與爽彈麵條備受推崇。

其他上榜作品來自日本、馬來西亞、韓國與印尼等地，展現廣泛地域的風味多樣性——日本的 Ippudo Karaka 辣豚骨拉麵緊追其後，位居第二；而馬來西亞的 MyKuali 白咖哩麵與 Mamee Rendang 炒麵分別占據第五與第七，代表東南亞風味的實力不容小覷。

Lienesch 自 2002 年起投入全球泡麵評測工作，迄今已品嚐超過 5,000 款產品。他的年度「Top Ten」排行榜已成業界重要指標，不僅吸引品牌關注，也讓各地特色泡麵有機會獲得更多國際曝光，取得更好的銷售。

2025 全球十大泡麵麵速覽

1. Prima Taste 全麥叻沙拉麵（新加坡）

圖／取自The Ramen Rater網站

2. Ippudo Karaka Spicy Ramen（日本）

圖／取自The Ramen Rater網站

3. A-Sha Meteor Noodles – Hot & Sour Sauce（台灣）

4. Nissin × Irvins 鹹蛋風味（新加坡）

5. MyKuali Penang White Curry Noodle（馬來西亞）

6. Mom’s Dry Noodle Goose Oil Zhajiang（台灣）

7. Mamee Chef Mi Goreng Rendang（馬來西亞）

8. Sapporo Ichiban Premier Kagoshima Black Pork Dashi Miso Ramen（日本）

9. Indomie Mi Keriting Goreng Spesial（印尼）

10. Ottogi Snack Shop Noodle Tteok-bokki（韓國）

圖／取自The Ramen Rater網站

