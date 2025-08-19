彰化一日遊「３大私房景點」路線大公開！福榕宮泡麵土地公廟、十八層地獄、榕樹下爌肉飯

如果你以為彰化只有肉圓、扇形車庫和八卦山，那這篇文章絕對會讓你大開眼界！這次RG小編不走觀光路線，而是帶你深入探索三個連在地人都不一定願意透露的「超私房行程」──有得吃、有得拍，還有讓人驚呼連連的神祕體驗，保證讓你對彰化有全新的認識。

彰化景點｜福榕宮泡麵土地公廟

泡麵免費吃！信眾分享的感恩系美食

你知道在彰化也有免費吃泡麵的土地公廟嗎？這間位在芬園鄉139線道旁的「福榕宮」，近年因為泡麵傳奇爆紅，是單車族、機車族、開車旅客經過時必停的補給小站。和南投的石龍宮一樣，這裡的泡麵是信眾捐贈還願的，有時多到像在逛泡麵超市，泡麵口味五花八門，碗裝泡麵方便又快速，現場也提供熱水、筷子和茶水，讓旅人隨時能熱呼呼吃上一碗。許多香客都說，雖然平常不吃泡麵，但來到這裡就會入境隨俗，捧著泡麵坐在榕樹下，感覺不只是吃飯，而是一種在地人情的體驗。

圖/ReadyGo

福榕宮主祀福德正神，宮前有一棵百年大榕樹，也是廟名的由來。近年整建後環境整潔、停車方便，成為旅途中很溫暖的一站。最吸睛的是土地公神像竟然手拿泡麵，Q版模樣讓不少遊客搶著拍照打卡。從春節到假日，這裡每天都有不少信眾前來，有人來求平安、有人來捐泡麵，也有人只是想靜靜地吃一碗熱騰騰的泡麵。整體來說，這裡環境整潔、空氣清新，也很適合拍照與短暫休息，是一個信仰、文化與地方互助精神交織的小景點。如果你有機會走訪彰化，尤其是經過139縣道，不妨停下來到福榕宮走走，不僅可以拜拜祈福、吃碗泡麵補充體力，還能感受到台灣獨有的信仰文化與善意流動的力量。

地址：彰化縣和美鎮彰草路一段298號

開放時間：06:00–13:00（週一公休）

費用：免費（可小額捐香油錢）

彰化景點｜南天宮十八層地獄

體驗超真實古早味人造鬼屋

想挑戰膽量極限嗎？那你一定不能錯過彰化八卦山這間傳說中的「十八層地獄」——南天宮。這裡不是單純的宮廟，而是一座真正的台式「地獄體驗館」，以動態場景搭配音效、燈光、機關，重現拔舌、剖肚、下油鍋等十八層地獄的刑罰場景，讓人走進去真的會毛毛的，走出來心裡還在抖。很多人說比台南的麻豆代天府還要驚悚，有網友直呼「比鬼屋還刺激」！

圖/ReadyGo

走進南天宮，你會先看到平靜的宮廟外觀，但別被外表騙了，真正的挑戰在樓上。參觀動線從二樓一路往上延伸，一開始是動態機關展示地獄刑罰，走沒幾步就會有會動的人偶突然轉頭、揮動刑具，配上詭異音效和暗紅燈光，整個氣氛詭譎又壓迫。到了三樓可以稍微喘口氣，四樓則是最黑暗、最像鬼屋的一層，燈光微弱，完全看不清前方，腳底踩到什麼都不知道，還可能不小心撞到網子或人偶，瞬間嚇出冷汗。

圖/ReadyGo

地獄場景雖然嚇人，但背後其實帶有寓教於樂的意義，像是每個受刑人的罪名都有標示，從搶劫、殺人、詐騙、欺負弱小到不孝父母等罪狀一一呈現，目的就是提醒世人心存善念、勿做壞事。從宗教文化角度來看，這不只是一場驚嚇體驗，更是一種文化寓言與信仰勸世的表現方式。南天宮十八層地獄就藏在八卦山風景區裡，位置有點隱密，進入需要走一段小路，但不少人都特地慕名而來。若你剛好來到彰化，不妨把它排入行程中，不只可以參拜，也能體驗這座融合宗教文化、台式鬼屋與警世教育於一體的特殊展館，尤其農曆七月期間，更有特別氛圍。

地址：彰化縣和美鎮彰美路五段400巷1號

開放時間：08:00–17:00

彰化美食｜過溝仔榕樹下爌肉飯

在地人不想說的銷魂美食，太晚就賣完！

如果你以為彰化只有肉圓，那就真的太小看這座城市了。隱藏在彰美路巷弄裡、有超過50年歷史的「過溝仔榕樹下爌肉飯」，是許多在地人從小吃到大的日常滋味，也是不少美食老饕願意騎車特地繞路前往的心頭好。店如其名，就藏身在一棵大榕樹下的低調騎樓，位置真的非常隱密，沒有招牌的氣勢，卻有讓人一吃成主顧的本事。巷弄裡不太好停車，所以熟門熟路的客人幾乎都是騎機車或走路來報到，不過這樣的小地方竟在網路上累積超過千則評價，實力不容小覷。

圖/ReadyGo

這裡的爌肉飯可以選擇單點或便當形式，便當會多幾樣菜色，爌肉本體表現相當穩定，滷汁帶有微甜的鹹香，滷到透但不會死鹹，白飯上澆上滷汁再配上一塊肥瘦比例剛好的爌肉，吃起來完全不膩，瘦的部分不會柴，肥的部分入口即化但不油膩，整體味道飽滿又有層次，滷汁如果不拿來拌飯真的太可惜。

圖/ReadyGo

地址：彰化縣和美鎮線東路和孝一路交叉口（過溝仔榕樹下）

營業時間：06:00～賣完為止（建議中午前到）

價位：約NT$60～80

彰化一日私房景點行程表

09:00–10:00 福榕宮泡麵土地公廟｜免費泡麵任你吃，信眾自發捐贈，記得惜福不浪費

10:00–11:00 南天宮十八層地獄｜文化版「人造鬼屋」，門票50元，建議陪同孩童入場

11:30–12:30 榕樹下爌肉飯｜肥瘦剛好、滷汁入味，建議提前抵達

12:30–13:30 彰化老街漫步或和美小鎮隨走｜逛市場、文創店

13:30–14:00 返程或延伸景點｜鹿港老街、扇形車庫等

彰化景點常見問題（FAQ）

十八層地獄會不會太恐怖？小孩適合嗎？

場景有些驚悚，適合學齡以上兒童，怕黑者建議家長陪同。

三個景點距離近嗎？

車程約5～10分鐘，每站停留30分鐘～1小時。

除了這三個點，彰化還有哪裡好玩？

鹿港老街、溪湖糖廠、扇形車庫、八卦山大佛、田尾公路花園等。

延伸閱讀 >> 彰化美食｜中台灣最強夜市！精誠夜市美食推薦，六大經典排隊也要吃

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」