這樣玩香港最划算！ 2025香港自由行一日花費實測～必吃道地美食×熱門打卡景點×省錢玩法推薦

香港的節奏總是快，但只要放慢腳步，你會發現這座城市的每一條街，都藏著令人驚喜的味道。這次小編只帶著550港幣(約台幣2,169)，要挑戰在一天之內吃遍香港的經典美食——從早晨的香氣開始，到夜晚的燈火結束，看看這張鈔票能帶來多少味覺滿足，途中不只有讓人食指大動的小吃，也有意想不到的療癒小店與經典體驗，有人說，想了解一座城市，就從街頭的味道開始。那麼，550港幣在香港，到底能玩出多少精彩？

香港自由行｜澳洲牛奶公司

香港最經典的港式早餐體驗

來到香港，想感受最地道的港式早餐文化，《澳洲牛奶公司》幾乎是所有旅人清單上的第一站。從開門營業的那一刻起，店內人聲鼎沸、餐具碰撞聲此起彼落，這裡不是浪漫早午餐，而是一場「效率與香氣共存」的日常儀式，沒有多餘寒暄，服務生快步穿梭、點餐俐落，當那份熱氣騰騰的早餐上桌時，你會明白——這就是香港。

《澳洲牛奶公司》創立於 1970 年代，至今仍維持傳統的港式餐廳節奏。許多人說，這裡不僅是一家餐廳，更像是香港人生活的縮影：節奏快、口味濃、卻令人懷念，店內總是滿座，卻有一種默契的秩序，無論是獨自趕著上班的香港人，還是慕名而來的旅人，大家都在同一張桌上共享那份熟悉的香氣。

如果說《澳洲牛奶公司》代表著什麼，那就是「真實」。真實的快節奏、真實的熱氣、真實的日常，沒有浮誇的裝潢，卻讓人一坐下就感受到一種港式生活的溫度，對初次造訪的旅人來說，這裡的節奏可能稍顯緊湊；但正因如此，才更能體會香港人「講效率、重味道」的精神。

店家資訊：

地址：香港佐敦白加士街47號

電話：+85227301356

營業時間：7:30-22:00(週四公休)

香港自由行｜巧佳小巴用品

一塊小巴牌，寫滿香港的節奏與故事

穿梭在香港街頭時，你一定見過那些掛在車頭、寫著「旺角」、「佐敦」的紅白字牌，它們不只是方向指示，更是香港街頭文化的象徵。而在《巧佳小巴用品》裡，這些小巴牌被化身為最具代表性的紀念品，讓旅人能把一座城市的節奏，裝進掌心帶回家。

《巧佳小巴用品》是專門製作與販售「小巴路線牌」與周邊商品的小店，這些紅底白字的標誌，原本是香港公共小巴上的指示牌，如今成為結合創意與懷舊感的城市文化象徵，店內擺滿各式尺寸與造型的小巴牌——有的印著熟悉地名、有的寫著有趣詞句，如「返工啦」、「放假啦」，既能收藏也能作為家中裝飾，每一塊都像一張微縮的香港地圖。

商品價格從數十港幣起，體積小、造型多樣，非常適合帶回國送禮，不論是旅人、收藏家，還是熱愛港風設計的年輕人，都能在這裡找到屬於自己的那塊「香港印象」，這間小店的魅力在於真實與情懷——每一個小巴牌、每一句標語，都是香港生活的一部分。

店家資訊：

地址：香港佐敦炮台街39號

電話：+85290179587

營業時間：10:30-18:00

香港自由行｜佳佳甜品

米其林十年推薦的香港糖水舖傳奇

夜幕低垂，香港街頭的霓虹燈一盞盞亮起，人潮開始湧入那間不大的店面——《佳佳甜品》。在這裡，甜不只是味覺，更是一種生活節奏的調劑，對香港人來說，「食糖水」是一種生活習慣，無論天氣炎熱還是冬夜微涼，總有那麼一碗甜品，能讓人瞬間回到熟悉的安心感。

自 1970 年代開業以來，一直堅持手工熬煮、現點現做的傳統，每一碗糖水都需長時間細火慢熬，甜而不膩、香氣自然，也正因如此，它連續十年榮登米其林必比登推薦榜單，成為外地旅客心中「來香港必吃的甜品店」。最受歡迎的招牌首推「楊枝甘露」——香濃芒果搭配西米露與柚子果粒，酸甜清爽、層次分明；另一款「芒果紫米露」則以Q彈紫米與香甜芒果碰撞出全新口感，是許多甜品控的私藏選擇，不管是飯後甜點還是午後小憩，這兩款都能完美詮釋「香港甜品」的靈魂所在。

走進店裡，最迷人的不是甜品本身，而是那份「日常的煙火氣」，狹小的空間裡充滿交談聲與笑聲，端上桌的那碗熱甜湯，在霓虹倒影下閃著暖光，這裡不只是一間甜品舖，更像是一個讓人暫時脫離城市喧囂的小角落，每一口都像是對香港節奏的一次喘息。

店家資訊：

地址：香港佐敦白加士街113-115號號地舖

電話：+85223843862

營業時間：12:00-01:00

香港自由行｜兆成行

香氣藏在玻璃瓶裡的香港日常

在香港的街頭巷尾，總能發現許多充滿故事的小店。《兆成行》就是其中之一——不起眼的門面，卻吸引無數旅人專程造訪，店裡整齊陳列的玻璃瓶與木質架子上，散發出淡淡香氣，那是屬於香港生活的一種氣味記憶。

這裡以精油、香氛與香水原料聞名，許多香港高級飯店的香氣來源都出自這裡，甚至連名人舒淇都曾公開推薦，無論是花香、木質調還是柑橘香，每款香氣都能喚起不同的記憶。最受歡迎的是可自選香型的純精油，只需加入酒精稀釋即可變成獨一無二的香水。帶一瓶香氣回家，就像把香港的一段時光收藏起來。

雖然名氣響亮，但價格依然親民，無論是自用還是當伴手禮都十分合適，老闆熟悉各種香調，能依顧客喜好調配專屬比例，讓這間店成為香氣愛好者必訪的秘密基地。

店家資訊：

地址：香港上環蘇杭街130號華熙樓

電話：+85225445964

營業時間：9:30-17:30(週日公休)

香港自由行｜山頂纜車

俯瞰香港夜景的經典體驗

如果說白天的香港是忙碌與喧囂的代名詞，那夜晚的香港，則屬於《山頂纜車》。這條超過百年歷史的登山鐵路，是遊客與在地人共同的回憶，每一次上山，都是與城市重新相遇的旅程。

《山頂纜車》於 1888 年啟用，是全球最早的纜車系統之一。沿途坡度高達 27 度，隨著車廂緩緩上升，窗外的城市景象從街巷變成天際線，那畫面彷彿香港的縮影：層層疊疊、璀璨又真實。想拍出最美的城市景色，位置選擇很重要，上山時坐右邊視野最佳，可沿途俯瞰中環高樓與維港海景；下山則建議坐左邊，能欣賞整片閃耀的城市夜景，傍晚四點後上山最推薦，既能看夕陽，又能接續夜景。

到達山頂後，別急著離開。走上《凌霄閣摩天台428》，能俯瞰整個維多利亞港與港島夜景，是拍照打卡的經典角度，無論白天還是夜晚，這裡的景色都足以讓人屏息。

店家資訊：

地址：香港中環花園道33 號

營業時間：7:30-23:00 (星期一至日及公眾假期)

香港自由行｜麥文記麵家

香港雲吞麵代表，米其林推薦的經典老字號

對許多香港人來說，一碗熱騰騰的雲吞麵，不只是果腹，更是一種生活的節奏。在佐敦街頭的《麥文記麵家》，這份節奏延續了數十年，小店外總有排隊人潮，熱湯香氣從門縫溢出，混著蒸氣與油蔥香，成了城市中最真實的味道。《麥文記麵家》開業至今已超過 70 年，仍堅持每日現做鮮蝦雲吞與竹昇麵，店家沿用傳統配方與手工技術，從湯底、麵體到餡料都保留最初的比例，也因此，這碗麵能在時代更迭中屹立不搖，連續獲得米其林推薦，被譽為「香港雲吞麵天花板」。

來到這裡，幾乎每張桌上都能看到那碗「全蝦雲吞麵」，薄透的麵皮裡包著整隻鮮蝦，口感彈牙、湯頭清香，另一道「牛腩撈麵」則是另一種經典風味，滷汁濃郁、牛腩軟嫩入味，與彈韌的竹昇麵拌勻後香氣更上一層，這兩道菜並不是花俏的創新，而是把「簡單做到極致」的職人精神展現無遺。在《麥文記麵家》用餐，是一種特別的體驗，小小的空間裡，翻桌速度極快，但每一位客人都能在短短幾分鐘內吃到滿足，沒有多餘的寒暄，只有一口麵、一口湯，和那份熟悉的香氣，這樣的節奏，正是香港的日常：快、準、實在。

店家資訊：

地址：佐敦白加士街51號地下

電話：+85227365561

營業時間：12:00–00:30

香港自由行行程表

時間 行程內容 推薦店家 特色亮點 08:00–09:00 早餐｜開啟港式早晨 澳洲牛奶公司 火腿通粉、炒蛋多士、牛奶麥皮，經典港式早餐 10:00–11:00 伴手禮購物 巧佳小巴用品 經典小巴牌紀念品，觀光客最愛收藏 12:00–13:30 午後甜點時光 佳佳甜品 米其林連續10年推薦，楊枝甘露與芒果紫米露必點 14:00–15:00 香氣伴手禮採買 兆成行 舒淇推薦款精油，飯店同款香氣，回家可自製香水 16:00–18:00 山頂纜車＋夜景拍照 山頂纜車、凌霄閣觀景台 上山坐右邊賞景、傍晚夕陽與夜景一次收 19:00–20:30 晚餐收尾 麥文記麵家 全蝦雲吞麵皮薄蝦彈、牛腩撈麵滷香入味

香港一日花費實測

香港自由行常見問題（FAQ）

澳洲牛奶公司必吃有哪些？

澳洲牛奶公司以火腿通粉、炒蛋多士和牛奶麥皮最受歡迎，通心粉湯底香濃順口，炒蛋滑嫩、吐司酥脆，是體驗正宗港式早餐的代表。

佳佳甜品的招牌甜點是什麼？

佳佳甜品連續多年獲得米其林推薦，人氣商品包含楊枝甘露與芒果紫米露，口感清爽、果香濃郁，是許多香港人宵夜首選的糖水舖。

山頂纜車拍夜景的最佳時間是什麼時候？

建議在下午四點至六點之間搭乘上山，能同時欣賞夕陽與夜景轉換的美景。上山選右邊座位視野最佳，下山則選左邊位置。

麥文記麵家推薦什麼餐點？

麥文記麵家以全蝦雲吞麵最具代表性，麵條彈牙、湯底濃郁，每顆雲吞皆包入整隻蝦；牛腩撈麵滷得入味，是米其林推薦的港式麵館。

