雲林土庫一日輕旅行：可可莊園、百年市場的在地味、老宅鐘錶咖啡、順天宮散步路線

想不到雲林土庫也能這麼好放鬆！這趟小編用一天的時間，把「雲林景點」與「土庫美食」串成一條慢步調路線：早上在土庫驛可可莊園認識可可的一生、吃冰消暑；中午到拿下雲林100碗的怪人花枝鱔魚麵大口吸麵；午後鑽進金茂利鐘錶咖啡的復古老宅，感受「修錶×咖啡」的獨特日常；最後到順天宮祈求平安智慧，也一窺全台唯一供奉日本觀音的媽祖廟歷史。一次把動線、感想與營業資訊整理給你！

旅遊大小事社群早知道！VIP情報等你拿 加入好友

ReadyGo YT節目【RG特派員】

本集節目主持人：劉球

點此連結->報名成為RG特派員

雲林一日遊：土庫驛可可莊園

免門票的可可小宇宙：從樹到巧克力，外帶義式冰淇淋好消暑

第一站來到了土庫驛可可莊園，免門票、腹地寬，種植區有棚可以參觀，就算遇到南部午後雷陣雨也不掃興。走進園區，先看到的是一整排可可樹與解說牌，從可可果夾帶白色果肉的原始樣貌到發酵、烘焙，一路把「可可的一生」講得很清楚；館內還有不同純度巧克力試吃，入口先苦後香，很適合比較風味差異。

圖/ReadyGo

玩累了可以在吧台點了義式冰淇淋（雙球杯裝），價位親民、口感濃郁綿滑；想喝熱的也有可可飲，不過小編更推夏天來一杯冰可可或拿鐵，邊逛邊涼。園區到處是好拍角落，像是小小膠囊屋和綠意步道；有不少家庭與情侶來散步，停車位也算好找。整體乾淨、好走、資訊友善，是小編心目中很稱職的親子×入門級可可園。

圖/ReadyGo

店家資訊：

地址：雲林縣土庫鎮大同路1之2號

電話：05-662-3488

營業時間：週一至週日 09:00–17:30

雲林一日遊：怪人花枝鱔魚麵（雲林100碗）

大火爆炒有鍋氣：花枝厚實、鱔魚脆口，羹香收尾剛剛好

中午直奔怪人花枝鱔魚麵。門口人潮不少，但翻桌率算快；大火爆炒的鑊氣在廚房前一字排開，香到讓人不停吞口水。小編點的是招牌花枝鱔魚麵——麵體偏中細，先把羹料與麵攪一攪，花枝厚實彈口、鱔魚脆爽，羹湯是鹹甜平衡、收尾帶一點烏醋香。桌面自助區有辣粉與醋，喜歡重口味可以自己拉滿，爽度立刻+10。

圖/ReadyGo

份量很實在，加大真的有感；但熱門時段建議要有等候心理準備。內用環境明亮整潔，是那種會讓人想「下次還要帶朋友來」的在地口袋店。

店家資訊：

地址：雲林縣土庫鎮中正路105號

電話：05-662-1545

營業時間：週二至週日 10:00–19:30（週一休息）

雲林一日遊：金茂利鐘錶咖啡

老鐘錶行變身日常小站：修錶叮噹聲配上西西里，復古又可愛

午後小編鑽進金茂利鐘錶咖啡。這間店很迷人——民國37年起家做鐘錶，如今由第三代把「修錶」與「咖啡吧」結合在同一個空間。推門進去是滿滿的老式櫃台、木質陳列、復古鐘；偶爾傳來「叮噹叮噹」的機械聲，搭配咖啡香，很有時間慢下來的療癒感。

圖/ReadyGo

小編點了西西里檸檬咖啡（濃縮＋現榨檸檬汁＋氣泡），冰涼酸甜、夏天一喝直達舒爽核心；再加點一塊提拉米蘇，冰涼慕斯口感、甜度剛好，配咖啡很合拍。店裡不時會有店狗探頭來打招呼，是那種一坐就想久待的社區咖啡館。價位親民、座位不多，想拍美照記得尊重其他客人與店家空間喔。

圖/ReadyGo

店家資訊：

地址：雲林縣土庫鎮中正路133號

電話：05-662-2508

營業時間：週四至週日 10:00–18:00、週一 10:00–18:00、週三 10:00–16:00（週二休息）

雲林一日遊：順天宮

媽祖庇佑、全台唯一日本觀音同祀：在老市場旁，向日常的信仰致敬

收尾小編選擇回到信仰中心。順天宮主祀天上聖母（在地暱稱「塗褲媽」），位於土庫第一市場周邊的老街上，香火鼎盛、歷史悠久。特別的是，因應過往時代背景，廟方供奉了一尊日本觀音，成為全台唯一同祀日本觀音的媽祖廟；走進殿內，能感受到歷史、文化、信仰在此交會的沉靜。

圖/ReadyGo

黃昏時分，市場邊串起的燈籠亮起，雨後石板路面映著光影，整條街彷彿被時間溫柔地包起來。到這裡，不只祈求平安與智慧，也向守護小鎮的日常致敬。

店家資訊：

地址：雲林縣土庫鎮中正路109號

電話：05-662-2658

開放時間：週一至週日 05:00–21:00

雲林一日遊行程表

09:30 【土庫驛可可莊園】可可樹導覽、巧克力試吃，戶外膠囊屋打卡，冰淇淋小憩。

11:30 【怪人花枝鱔魚麵】招牌花枝＋鱔魚羹麵，辣粉與烏醋自己調，好吃又過癮。

13:00 【土庫第一市場周邊散步】拍拍燈籠與街屋，午後慢步調。

14:30 【金茂利鐘錶咖啡】老鐘錶行裡喝西西里、吃提拉米蘇，復古環境超放鬆。

16:00 【順天宮】向塗褲媽參香祈安，了解日本觀音的歷史背景。

17:30 【自由時間】可再回市場覓食或鄰近小鎮晃晃，結束舒心的一天。

雲林一日遊常見問題（FAQ）

沒有開車可以怎麼玩雲林土庫？大眾交通怎麼走？

可先搭台鐵到斗南／斗六再轉客運至土庫，景點多集中在中正路與市場周邊，步行或騎 YouBike／共乘移動都可行；若想輕鬆點，建議仍以自駕最順手。

土庫驛可可莊園需要門票與預約嗎？

免門票、免預約。假日人潮較多，氣候不穩時部分戶外區域可能暫不開放，建議出發前看天氣並帶薄外套。

怪人花枝鱔魚麵怎麼避開排隊？可以外帶嗎？

建議離峰時段（開店不久或午後）前往，熱門時段需耐心候位。可外帶，但現做羹麵口感最佳，內用更能感受大火爆炒的鑊氣。

金茂利鐘錶咖啡有低消或限時嗎？能久坐嗎？

為社區型咖啡館，座位不多、假日易客滿；建議平日或離峰來，點杯飲品與甜點、尊重空間共享最重要。若想拍照，先詢問店家並避免拍到其他客人。

親子與長輩適合安排去雲林土庫一日遊嗎？

很適合。可可莊園平坦好走、設施友善；順天宮與市場步行距離近。夏季炎熱，請準備防曬、防蚊、補水。

雲林土庫有推薦伴手禮嗎？

推薦選購巧克力、餅乾；或是在順天宮市場周邊也有在地點心與小店，走走逛逛很容易收穫驚喜。

延伸閱讀 >> 雲林美食｜一週只開兩天的「拜五街夜市」！在地人不藏私，虎尾夜市必吃美食清單 Top 6

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」