台東景點推薦｜長濱一日遊攻略：挑戰最長高空滑索、品嚐海邊美食好愜意！

坐落在山與海之間的台東長濱，是一處被時間溫柔擁抱的小鎮，沿著蜿蜒的海岸線，一邊是壯闊太平洋的湛藍，一邊是綿延山脈的翠綠，風景像幅會呼吸的畫。這趟旅程，從竹湖山居開始，挑戰全台最長、近900 公尺的高空滑索，在樹冠間飛翔，感受自由與心跳的節奏，乘著山海鞦韆俯瞰海天一線的景致，最後到「成功海銀行」大啖現撈海鮮與月光螺，在浪花聲中結束完美的一天，台東長濱沒有華麗的喧囂，卻有最純粹的冒險與放鬆，讓人一訪就難忘。

台東景點｜竹湖山居

全台最長高空滑索 × 山海交會的自然冒險

隱身在台東長濱山腰的竹湖山居，是全台少數能「從山飛到海」的滑索基地。這裡擁有全長約900公尺的高空滑索，從出發台一躍而下，腳下是層層疊疊的樹冠，前方則是延伸至地平線的太平洋，風在耳邊呼嘯的瞬間，彷彿自己成為山與海之間的信使，短短幾分鐘卻能讓人徹底釋放壓力。

每位旅人出發前都會有專業教練協助安全檢查與講解，從裝備、姿勢到煞車操作都不馬虎，即使是第一次體驗也能安心享受飛翔的樂趣。除了滑索外，竹湖山居還有不少慢旅行亮點，園區內設置了「山海鞦韆」，兩座木製鞦韆分別面向山與海，每一次擺盪都能感受到天地的遼闊，還有不少旅人喜歡在「海景躺椅」上放空，看著雲影流動、浪花拍岸，連時間都變得緩慢。

園區同時也是熱門的打卡拍照地點，不論是被樹林包圍的木棧道，還是遠眺藍海的觀景平台，都能輕鬆拍出仙氣感滿滿的照片。若時間允許，不妨在這裡多待一會兒，感受山風，讓這份靜謐陪你慢慢降落，接著，再往海邊前進，準備迎接下一站令人驚喜的「成功海銀行」，繼續探索長濱的山海日常。

地址：台東縣長濱鄉41號

營業時間：8:30-15:30

電話：08-9832383

台東美食｜成功海銀行

在銀行裡吃海鮮太狂了

位於台東成功鎮的成功海銀行，並不是辦理存匯的金融機構，而是一棟將老銀行建築重新改造、融合餐飲與文化體驗的空間。這裡保留了老屋外觀的復古氣息，推開大門，迎面而來的是海味十足的香氣與漁港的熱鬧氛圍，帶領旅人走進成功漁港的日常。中午過後，漁船進港、魚市開拍，吆喝聲此起彼落，手拿魚戳工具的承銷人穿梭在拍賣場之中，辨識漁獲、喊價競標，這些看似尋常的動作，卻蘊藏著多年累積的經驗與對海洋的敬意。

這次「承銷人的祕密」體驗，不同於一般的導覽方式，這場體驗採用「聲音導覽＋互動任務」進行。旅人只需要一台手機與耳機，就能在插畫、照片與語音的引導下穿梭成功小鎮，逐步揭開承銷人的工作祕密。

餐廳以「海味創意料理」聞名，主打新鮮現流漁獲，每一道菜都帶著濃濃的成功漁港風味。人氣料理「月光螺」是必點招牌，肉質Q彈、鮮味十足，搭配特製蒜蓉醬香氣撲鼻；「清蒸石斑」保留魚肉最自然的鮮甜，「香煎飛魚」則外酥內嫩、鹹香下飯。店內餐點多數取材自當日漁船現撈漁獲，海鮮控一定會愛上這裡的誠意與新鮮。

成功海銀行不只是餐廳，更像是一座「漁港日常博物館」。牆上掛滿了在地漁民的故事、舊時代的捕魚工具與黑白照片，讓每一口料理都多了一份時光的味道。若運氣好，還能遇見餐廳與在地承銷人合作舉辦的「漁港體驗導覽」或料理課，讓旅人不只吃到漁獲，更理解背後的文化。

店家資訊：

地址：台東縣成功鎮中華路66號

電話：08-9851552

營業時間：11:30-19:30（週二、三公休）

台東一日遊行程表

09:30 抵達竹湖山居，報到並體驗全台最長高空滑索

11:00 山海鞦韆拍照＋園區躺椅放空時光

12:30 前往成功鎮（車程約 20 分鐘）

13:00 午餐：成功海銀行海鮮饗宴（必點月光螺）

15:00 成功鎮海岸散步、拍照（建議至成功漁港或比西里岸）

17:00 返程或入住長濱海岸住宿，欣賞日落景色

台東景點常見問題（FAQ）

竹湖山居滑索有年齡或體重限制嗎？

500公尺滑索，體重限制20公斤至85公斤；900公尺滑索，體重限制40公斤至110公斤，其餘依園區公告為準。

竹湖山居滑索需要事先預約嗎？

建議提前預約，以確保能參加活動。

成功海銀行的用餐需訂位嗎？

熱門時段（中午及假日）建議先電話預約，臨時前往可能需等候。

