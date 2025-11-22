快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

3間在地人最愛！ 桃園南崁「銅板美食地圖」 一餐只要百元就能吃飽

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

南崁看似低調，其實藏著滿滿驚喜。轉進巷弄，就能找到只要 $50 的銅板拉麵，還能搭配外酥內鬆的可樂餅與金黃炸雞，平價卻充滿幸福感。走遠一點，就是在地人從小吃到大的「南崁三寶」，蚵仔煎、花枝羹、雞排通通均一價 $80，份量實在又親民。最後還有學生和上班族最愛的大小魯肉飯，招牌雞排飯澎湃到不行，一碗飯配上一碗湯，簡單卻最飽足。南崁的日常，就是最暖心的銅板美食之旅。

南崁美食地圖｜南崁三寶

蚵仔煎、花枝羹、雞排均一價 $80

在地人從小吃到大的記憶，「南崁三寶」絕對榜上有名！這裡的蚵仔煎外皮酥脆，淋上三色醬超夠味；花枝羹料多實在，每口都能咬到滿滿花枝；古早味雞排則是那種會一絲一絲分開的口感，復古又耐吃。最佛心的是，三樣料理全部均一價 $80！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

價格資訊：蚵仔煎 $80、花枝羹 $80、雞排 $80

地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段31號（仁愛黃昏市場內）

電話：03-321-9603

營業時間：週三至週日 13:00–22:30（週一、週二公休）


南崁美食地圖｜大小魯肉飯

雞排飯超澎湃，學生上班族最愛

大小魯肉飯的「雞排飯」根本是大胃王救星！一份雞排飯裡不只主角雞排，還搭配蒸蛋與配菜，飯上淋了蔭豆鼓滷汁，完全是扒飯神器。雞排皮薄肉多，咬起來超滿足；再來一碗下水湯，簡單卻是完美的銅板套餐。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

價格資訊：雞排飯 $95、魯肉飯（小）$50、蛤仔湯 $50

地址：桃園市蘆竹區南崁路333號

電話：03-322-0289

營業時間：週日～週五 11:00–23:20／23:30（週六公休）


南崁美食地圖｜周業永拉麵

隱藏巷弄的銅板拉麵

一碗只要 $50 的拉麵，竟然在南崁找得到！「周業永拉麵」隱身在小巷弄，雖然低調卻超有人氣。拉麵一碗有肉有菜，湯頭濃郁不死鹹，吃完幸福感爆棚。配上外酥內鬆的可樂餅（$40）、金黃多汁的炸雞（$85），根本是銅板價裡的夢幻組合。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

價格資訊：拉麵 $50、可樂餅 $40、炸雞 $85

地址：桃園市蘆竹區立仁街21巷14號（南農市場內）

電話：03-353-0329

營業時間：週三至週日 10:30–13:40／17:00–19:20（週一、二公休）


南崁美食常見問題

南崁三寶的招牌是什麼？

蚵仔煎、花枝羹和雞排，三樣均一價 $80，料多實在。

大小魯肉飯必點是什麼？

雞排飯＋下水湯組合最受歡迎，份量大又實惠。

周業永拉麵的拉麵真的只要 $50？

沒錯！平價又好吃，搭配可樂餅或炸雞更划算。


南崁銅板美食行程攻略

時間行程安排說明
11:30–12:30周業永拉麵隱藏版巷弄拉麵店，一碗拉麵只要 $50，搭配可樂餅與炸雞剛剛好。
12:45–13:45南崁三寶在地人最愛小吃，蚵仔煎、花枝羹、雞排均一價 $80。
14:00–15:00大小魯肉飯招牌雞排飯配下水湯，學生上班族的銅板套餐。

延伸閱讀 >> 桃園小吃推薦｜中壢平鎮巷口美食地圖：燒肉便當、文昌雞、義興公園臭豆腐

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

雞排 拉麵 美食地圖

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

預言颱風假失敗「大氣系願賭服輸」 他公布領雞排珍奶有1條件

彰化田中「獨棟拉麵店」！有鳥居跟錦鯉池，拉麵推薦升級套餐更滿足

影／日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚「太猛了」

88折再享「買1送1券」！台南首間「麵屋一燈」限定拉麵加了虱目魚鬆

相關新聞

3間在地人最愛！ 桃園南崁「銅板美食地圖」 一餐只要百元就能吃飽

南崁看似低調，其實藏著滿滿驚喜。轉進巷弄，就能找到只要 $50 的銅板拉麵，還能搭配外酥內鬆的可樂餅與金黃炸雞，平價卻充滿幸福感。走遠一點，就是在地人從小吃到大的「南崁三寶」，蚵仔煎、花枝羹、雞排通通均一價 $80，份量實在又親民。最後還有學生和上班族最愛的大小魯肉飯，招牌雞排飯澎湃到不行，一碗飯配上一碗湯，簡單卻最飽足。南崁的日常，就是最暖心的銅板美食之旅。

桃園八德500元銅板挑戰！水煎包、臭豆腐、蒸餃統統吃得到～

在八德這座看似低調的小城裡，其實隱藏著滿滿的銅板美食驚喜，如果只帶著 500 元，你覺得能吃到多少樣在地小吃？是酥香脆口的點心，還是料多實在的湯麵？這次就跟著小編一起，用一個銅板挑戰，把八德的經典美味一網打盡！這次的挑戰，就是要看看能帶來多少味蕾上的滿足與驚喜！

「黃金楓秘境」登場！這一處免門票直接成爲打卡熱點

秋末冬初，桃園復興一處悄悄走紅的「黃金楓農場」，在陽光照射下整片樹葉化作金黃，像是一條會發光的隧道，走進去彷彿瞬間到了日本的銀杏大道。此景自 2024 年石秀灣花彩節曝光後成為拍照熱點，低矮的樹林讓旅客更容易捕捉滿版金黃照，是近期北台灣不必南下也能賞楓的好去處。 ￼

味噌湯無限供應！新竹市北區「日式生魚片丼飯」，滿滿生魚片超誘人

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 時覓sumi。海鮮丼飯專門店。新竹市北區日本生魚片丼飯推薦，我看脆上有人推薦這家日式生魚片丼飯，看了一下價格還算平價，剛好大叔想吃生魚片於是就繞過來這裡吃晚餐，就在

茶園x銀杏的奇幻畫面！新竹山上人家森林農場秋季美成油畫

金黃秋意漫山開展，新竹山上人家森林農場迎來最閃耀的銀杏季。走進這片高山秘境，滿眼黃金樹海與翠綠茶園交織成夢幻畫面，彷彿踏進童話的秋天。

桃園美食｜桃園火車站周邊一次環遊四國！越南河粉、港式茶餐廳、日式關東煮、泰式小吃美食地圖

走出桃園火車站，小編這趟直接開啟「一次環遊四國」的異國美食散步：先在越南館喝一口清爽牛肉河粉、轉身投入港片場景裡的大份量茶餐廳，再到巷口的日式屋台坐著吃關東煮，最後用一桌泰式小吃收尾。整圈走完，桃園美食、桃園餐廳、桃園火車站美食這些關鍵字，通通能被這篇一次滿足。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。