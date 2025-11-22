3間在地人最愛！ 桃園南崁「銅板美食地圖」 一餐只要百元就能吃飽

南崁看似低調，其實藏著滿滿驚喜。轉進巷弄，就能找到只要 $50 的銅板拉麵，還能搭配外酥內鬆的可樂餅與金黃炸雞，平價卻充滿幸福感。走遠一點，就是在地人從小吃到大的「南崁三寶」，蚵仔煎、花枝羹、雞排通通均一價 $80，份量實在又親民。最後還有學生和上班族最愛的大小魯肉飯，招牌雞排飯澎湃到不行，一碗飯配上一碗湯，簡單卻最飽足。南崁的日常，就是最暖心的銅板美食之旅。

南崁美食地圖｜南崁三寶



蚵仔煎、花枝羹、雞排均一價 $80

在地人從小吃到大的記憶，「南崁三寶」絕對榜上有名！這裡的蚵仔煎外皮酥脆，淋上三色醬超夠味；花枝羹料多實在，每口都能咬到滿滿花枝；古早味雞排則是那種會一絲一絲分開的口感，復古又耐吃。最佛心的是，三樣料理全部均一價 $80！

價格資訊：蚵仔煎 $80、花枝羹 $80、雞排 $80



地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段31號（仁愛黃昏市場內）



電話：03-321-9603



營業時間：週三至週日 13:00–22:30（週一、週二公休）





南崁美食地圖｜大小魯肉飯



雞排飯超澎湃，學生上班族最愛

大小魯肉飯的「雞排飯」根本是大胃王救星！一份雞排飯裡不只主角雞排，還搭配蒸蛋與配菜，飯上淋了蔭豆鼓滷汁，完全是扒飯神器。雞排皮薄肉多，咬起來超滿足；再來一碗下水湯，簡單卻是完美的銅板套餐。

價格資訊：雞排飯 $95、魯肉飯（小）$50、蛤仔湯 $50



地址：桃園市蘆竹區南崁路333號



電話：03-322-0289



營業時間：週日～週五 11:00–23:20／23:30（週六公休）





南崁美食地圖｜周業永拉麵



隱藏巷弄的銅板拉麵

一碗只要 $50 的拉麵，竟然在南崁找得到！「周業永拉麵」隱身在小巷弄，雖然低調卻超有人氣。拉麵一碗有肉有菜，湯頭濃郁不死鹹，吃完幸福感爆棚。配上外酥內鬆的可樂餅（$40）、金黃多汁的炸雞（$85），根本是銅板價裡的夢幻組合。

價格資訊：拉麵 $50、可樂餅 $40、炸雞 $85



地址：桃園市蘆竹區立仁街21巷14號（南農市場內）



電話：03-353-0329



營業時間：週三至週日 10:30–13:40／17:00–19:20（週一、二公休）





南崁美食常見問題

南崁三寶的招牌是什麼？



蚵仔煎、花枝羹和雞排，三樣均一價 $80，料多實在。

大小魯肉飯必點是什麼？



雞排飯＋下水湯組合最受歡迎，份量大又實惠。

周業永拉麵的拉麵真的只要 $50？



沒錯！平價又好吃，搭配可樂餅或炸雞更划算。





南崁銅板美食行程攻略

時間 行程安排 說明 11:30–12:30 周業永拉麵 隱藏版巷弄拉麵店，一碗拉麵只要 $50，搭配可樂餅與炸雞剛剛好。 12:45–13:45 南崁三寶 在地人最愛小吃，蚵仔煎、花枝羹、雞排均一價 $80。 14:00–15:00 大小魯肉飯 招牌雞排飯配下水湯，學生上班族的銅板套餐。

