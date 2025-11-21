一中街500元吃爆！ 台中美食攻略 學生最愛的平價美食一次收齊

一中街學生的日常，從放學後最療癒的炸物、熱呼呼的湯麵，到銅板價飲料與清爽飯捲，再收尾一盤奶香義大利麵！口袋只帶 500 元，也能在一中街吃得豐富又滿足。跟著小編的路線走一圈，體感飽度與荷包友善度直接拉滿！

台中美食｜胖子雞丁雞排



經典雞丁與三角骨

想到一中街的炸物，第一時間就會浮現胖子雞丁雞排。攤位前總是人潮不斷，等著買上一份剛炸好的雞丁或三角骨。雞丁外皮金黃酥脆，咬下去不只發出「卡滋」聲響，還能感受到裡頭鎖住的肉汁在口中爆開，帶著鮮甜與香氣；三角骨則是另一個必點亮點，刷上鹹甜交錯的獨門醬汁，越啃越涮嘴，連骨邊的肉都讓人捨不得放過。

最迷人的地方就是那份「邊走邊吃」的快樂，手裡握著一串熱騰騰的炸物，嘴裡滿足，眼裡是人聲鼎沸的一中街市景。這樣的組合，不只是小吃，更是屬於台中學生記憶裡的日常味道，每一次回味都像是重返青春時光。

店家資訊

地址：台中市北區一中商圈（近一中街、太平路一帶）

電話：04-2223-7229

營業時間：週二09:00–14:30、週三至週日09:00–15:00（週一公休）

台中美食｜鉄人麵倉



80年代復古湯麵館

走進鉄人麵倉，就像一秒穿越回到 80 年代，昏黃燈光、木質桌椅、老電動機台，彷彿回到學生時代最愛泡在麵館打電動的年代。這裡的招牌湯麵，看似簡單卻充滿靈魂，麵條煮得剛剛好、帶點嚼勁，湯頭濃郁又不死鹹，每一口都暖進胃裡。冷天喝一碗，整個人立刻從頭暖到腳；熱天也讓人忍不住喝到見底。

簡單的一碗麵，卻成為無數一中學生的共同記憶，不只是果腹，更像是一種「下課後的儀式」。

店家資訊

地址：台中市北區一中商圈（太平路附近巷弄）

電話：0979-564-361

營業時間：11:30–20:30

台中美食｜多多茶坊



學區飲料店的月底救星

一中商圈飲料店林立，但屹立不搖的經典老字號就是多多茶坊。攤位前總能看到學生提著一杯杯「秘密」邊走邊笑。這杯「秘密」名字特別、組合更特別：芒果冰沙的酸甜、可樂的氣泡爽感，加上 Q 彈的綠椰果，三種口感堆疊在一起，喝第一口就讓人驚喜。

最重要的是價格超佛心，一大杯只要銅板價，對於月底荷包緊繃的學生來說根本救星。有人說，一中街的回憶，就是手裡握著一杯多多茶坊，在人潮中邊逛邊喝，那種單純的快樂，才是真正的青春滋味。

店家資訊

地址：台中市北區一中商圈（育才/三民路周邊）

電話：04-2227-0806

營業時間：11:00–22:00

台中美食｜忠武海苔飯捲便當



80元清爽便當＋自助湯飲

在炸物與重口味小吃佔據的一中街，忠武海苔飯捲便當就像一股清流。長長的飯捲切成一口大小，配上爽脆小黃瓜與香濃芝麻油香，吃起來清爽又帶飽足感。最特別的是還附三樣小菜，其中必推的「五味章魚」甜辣交錯，開胃到讓人想單點一大盤。

更佛心的是現場提供熱湯與冷飲無限自助，學生只要 80 元就能吃得滿滿一桌。這份簡單的溫飽，早已成為無數學生日常中最幸福的一餐。

店家資訊

地址：台中市北區育才/一中商圈一帶

電話：0989-796-483

營業時間：11:00–20:00

台中美食｜小象餐廳



學生聚餐愛店代表

想找個地方坐下來好好吃飯？那就一定要來小象餐廳。這間隱身在巷弄裡的餐廳，因為份量實在、價格親民，早就成為學生聚餐首選。最受歡迎的白醬雞肉義大利麵，滿滿奶香醬汁巴在麵條上，香濃卻不膩口，雞肉塊給得大方，幾乎每一口都能咬到肉。

重點是價格「百元有找」，對學生來說完全無壓力。晚餐時間三五好友聚在一起邊吃邊聊，這裡成了許多人心中「屬於一中的聚會場」。

店家資訊

地址：台中市北區一中商圈（太平路巷弄）

電話：0909-650-015

營業時間：11:30–21:00

台中一中街500元吃爆行程表

時間 行程地點 體驗內容與亮點 15:00–15:20 胖子雞丁雞排 開場炸物：雞丁＋三角骨，鹹甜醬越吃越涮嘴。 15:30–16:10 鉄人麵倉 湯麵Q彈、湯頭香濃，復古裝潢超好拍。 16:15–16:25 多多茶坊 月底救星「秘密」：芒果冰沙＋可樂＋綠椰果。 16:35–17:10 忠武海苔飯捲便當 80元便當附三樣小菜＋自助湯飲，推薦五味章魚。 17:20–18:00 小象餐廳 白醬雞肉義大利麵百元有找、奶香濃郁。 18:00– 一中街散步 逛街收集口袋名單，下次繼續吃第二輪！

