走進台版迪士尼！開箱嘉義兩大夢幻城堡：歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園一次玩

一提到嘉義，腦海浮現的不再只是阿里山與火雞肉飯，而是夢幻到不行的雙城堡！這趟小旅行，小編決定展開一場「嘉義童話一日遊」——早上在歐樂沃築夢城堡拍下粉嫩系打卡照，午後漫步蓋婭莊園的香氛庭園與許願池，美得像走進歐洲小鎮。從粉嫩夢幻到宮廷浪漫，兩座城堡各有風情，拍照、下午茶、散步都剛剛好。想找嘉義最新又好拍的景點？這篇一次帶你收下「歐樂沃 × 蓋婭莊園」雙城堡攻略！

嘉義景點｜歐樂沃築夢城堡

嘉義最新夢幻景點，一秒走進童話世界！

嘉義不只有阿里山與火雞肉飯，如今又多了一座讓人彷彿走進童話故事的夢幻新地標——歐樂沃築夢城堡。遠遠望去，粉嫩的城堡外牆、夢幻的藍色屋頂在陽光下閃閃發光，彷彿置身南法莊園與迪士尼樂園的結合，走進園區，迎面而來的是繽紛的主堡建築，搭配花園步道與歐風拱門，每一個角落都美得像電影場景，最吸引人的，是那細膩的建築線條與配色，粉紅、奶白、湖藍交織出一幅浪漫的異國畫卷，不論從哪個角度拍照都像明信片。

園內規劃多個主題區，包含普羅旺斯小鎮、瑪雅冒險世界與童話主堡，每一區都有不同驚喜，漫步在普羅旺斯小鎮的小徑，花香隨風飄散；走進瑪雅區，探險氣息瞬間拉滿；回到主堡前的廣場，抬頭就是那經典的圓頂與尖塔，無論大人小孩都會瞬間被吸進這場童話夢。

歐樂沃築夢城堡不只是拍照打卡景點，更是能讓人短暫逃離現實的小宇宙，假日時還有主題活動與手作市集，家長可以帶著孩子放電，情侶則能坐在花園邊喝杯咖啡，享受午後微風，這裡不只是一座城堡，更是一段「嘉義的夢幻日常」——溫柔、浪漫，又充滿童心，下次到嘉義，記得留一點時間，走進歐樂沃築夢城堡，讓夢想與現實交會的那一刻，成為旅程中最閃亮的回憶。

歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

營業時間：9:00–17:00

嘉義景點｜蓋婭莊園

希臘神話 × 歐洲宮廷美學

嘉義除了有粉嫩夢幻的歐樂沃築夢城堡，還有一座散發歐洲貴族氣息的宮廷莊園——蓋婭莊園。這座以希臘神話女神「Gaia」命名的莊園，融合了古典雕刻與花園藝術，是全台首座以宮廷美學為主題打造的觀光園區，初次踏入，眼前壯麗的歐式建築與大理石雕像讓人驚嘆不已，仿佛一秒穿越到歐洲，氣勢恢宏又優雅，最吸睛的地標莫過於維納斯許願池與夢幻鏡池。白色雕像圍繞著噴泉，陽光灑在水面閃閃發亮，倒映著天光與花影，隨手一拍就是雜誌級美景。

鏡池邊的花園步道設計感極強，四季皆有不同花卉盛開，春有薰衣草、夏有繡球花，隨著季節變換，莊園風景如畫。蓋婭莊園的細節也處處藏著巧思，從石柱雕刻、噴泉造型，到歐式迴廊的拱門與燈飾，每一處都展現濃厚藝術氣息。走在花園中，耳邊傳來輕柔音樂與微風，氛圍既浪漫又寧靜，非常適合情侶約會與閨蜜拍照。

若想小憩片刻，可到園內的香氛庭園咖啡座，點杯咖啡或甜點，在花香圍繞的露天座位欣賞莊園景致。午後陽光從樹影灑落，映照雕像與水池，是最能感受嘉義悠閒的時刻。蓋婭莊園不只是拍照景點，更是一段「嘉義的浪漫詩篇」——莊嚴、細膩、充滿故事，讓每一次按下快門都像穿越時空。

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

電話：05-2956600

營業時間：8:30–17:30

嘉義一日遊行程表

09:00 抵達嘉義市區／享用在地早餐（可選：嘉義豆漿店）

10:00 前往【歐樂沃築夢城堡】（嘉義縣大林鎮排仔路31號）

12:30 午餐建議：大林在地餐館或便當店（如大林食堂、老屋咖啡）

14:00 移動至【蓋婭莊園】（嘉義縣民雄鄉福權村福權30號）

15:00 於蓋婭莊園內【香氛庭園咖啡座】享用下午茶

16:30 漫步許願池與萬坪花園、拍攝夕陽

18:00 返回嘉義市區／晚餐推薦：文化路夜市、林聰明沙鍋魚頭

20:00 結束行程

嘉義景點常見問題

嘉義哪裡還有類似歐洲風格的景點？

除了蓋婭莊園與歐樂沃築夢城堡，嘉義還有「中埔穀倉農創園區」、「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」等結合老建築與異國風情的景點。

蓋婭莊園有提供下午茶或餐飲嗎？

有的，園區內設有香氛庭園咖啡座與甜點吧，可享用咖啡與輕食。

蓋婭莊園和歐樂沃築夢城堡可以安排在同一天嗎？

非常適合！兩座城堡車程僅 15 分鐘，可安排上午拍照、下午賞景下午茶的夢幻行程。

