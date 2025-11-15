誰說嘉義很無聊？「嘉義一日遊」5個超強景點一次收錄 從火雞肉飯、天然瀑布到雲海美景
你以為嘉義只有火雞肉飯？那你真的錯了！這趟嘉義之旅直接被打臉，從宵夜美食、仙草飲品，到能玩水滑瀑布、賞雲海的觀景台，每一站都精彩到不行。一起跟著小編探索嘉義五個超強景點，讓你從白天玩到晚上都不想回家！
嘉義一日遊｜阿樓師火雞肉飯
會饒舌的老闆＋深夜限定美味
嘉義的火雞肉飯百家爭鳴，但真正能做到「香氣撲鼻、口感鮮嫩」，阿樓師火雞肉飯絕對榜上有名。這家店最大的魅力，就是那碗熱氣蒸騰的白飯上，鋪滿厚實又帶汁的火雞肉片，使用每日現宰的溫體雞肉，肉質彈嫩、香氣濃郁，搭配自製油蔥與雞油香，整碗飯入口後香氣在嘴裡爆開，讓人一口接一口停不下來。
除了味道出色，這裡最令人印象深刻的畫面，是老闆親自走到每張桌邊結帳的瞬間。他不靠電腦、不看紙本，只用記憶和手指比劃，嘴裡快速報出每桌點的品項與金額，節奏俐落到像在饒舌。整個過程一氣呵成、毫不停頓，那份熟練與節奏感，正是屬於阿樓師特有的「嘉義日常秀」。
阿樓師的配菜同樣出色，滷蛋、油豆腐、小黃瓜鹹香入味，與火雞肉飯完美搭配，宵夜時間店前總是熱鬧非凡。阿樓師火雞肉飯不僅是一碗飯，更是一段「嘉義的夜晚故事」——樸實、熱情、真實又難忘。
店家資訊
地址：嘉義市東區吳鳳北路102號
電話：05-2282738
營業時間：16:00–00:00
嘉義一日遊｜榮興茶行
加料不加價的仙草烏龍奶
嘉義天氣炎熱，若要找一杯能真正「消暑又療癒」的飲品，那一定非榮興茶行莫屬。這家老字號茶行外觀樸實卻總是人潮不斷，許多人來嘉義旅行，第一站就先繞來這裡報到，只為喝上一口招牌「仙草凍烏龍奶」。滑順的仙草凍搭上濃郁烏龍奶香，冰涼中帶著淡淡茶韻，順喉滑入，整個人瞬間涼到心裡。
榮興茶行之所以受歡迎，不只是因為好喝，更因為誠意十足。茶葉自家烘焙、每日手工配料、加料不加價——這樣實在又親切的態度，正是嘉義人最可愛的地方。
店家資訊
地址：嘉義市西區民族路601號
電話：05-2241278
營業時間：週一至週五10:00-21:00、週六日10:00-18:00
嘉義一日遊｜葫蘆谷瀑布
嘉義最大天然滑瀑玩到瘋
葫蘆谷瀑布是嘉義最大、最壯觀的天然滑瀑景點，十多公尺高的水流傾瀉而下，形成天然滑道。清澈溪水在陽光下閃爍，讓人忍不住想直接衝進水裡玩一場！
葫蘆谷保留了原始山林的樣貌，許多在地人會自備安全帽、防滑鞋與滑草板，在瀑布上「滑」下來，尖叫與笑聲此起彼落，簡單卻極度療癒。這裡不只是玩水景點，更像一場與自然的冒險。
景點資訊
地址：嘉義縣番路鄉草山村
嘉義一日遊｜二延平觀景台
看雲海最美的季節就在冬天
位在阿里山公路旁的二延平觀景台，是嘉義雲海聖地。天氣晴朗時可眺望層層山巒與翻湧雲霧，清晨時金光灑落山谷，景色如夢似幻。
11月至翌年2月是觀賞雲海的最佳時節。當冷空氣遇上山間暖流，壯觀雲瀑緩緩滑落，令人嘆為觀止。即便錯過雲海，這裡的茶園與山嵐風景依舊迷人。
景點資訊
地址：嘉義縣番路鄉
嘉義一日遊｜阿宏の家
像回阿嬤家的手作火鍋
在充滿煙火氣的嘉義市區裡，「阿宏の家」是一處讓人放慢腳步、溫柔收心的地方。這家藏身在番路鄉的火鍋店外觀低調卻人氣不減，每到傍晚門口總會聚集老顧客與遠道而來的旅人，推開門，迎面而來的是熱氣與香氣交織的溫度，木質桌椅、柔黃燈光，加上老闆娘親切的笑容，瞬間讓人有回家的錯覺。
「阿宏の家」最有名的就是那鍋手炒洋蔥牛奶鍋。老闆娘每天親自炒洋蔥，炒到金黃微焦後再倒入牛奶與高湯，整個湯底香濃卻不膩，新鮮山菜堆成小山般端上桌，每一樣都清脆鮮甜；火鍋料以當地農產為主，沒有過多加工品，吃得到食材的原味，熱氣裡夾起一口肉片，伴隨著洋蔥香與奶香交融的湯汁，暖意一路從喉嚨延伸到心裡。
吃火鍋的過程中，老闆娘總會親切詢問客人湯頭味道、食材夠不夠，偶爾還會端上她親手做的小菜試吃，那份熱情不只是待客，更像家人間的關懷。阿宏の家不只是餐廳，而是一個讓人放鬆、被照顧的地方，在嘉義玩了一整天，最後能坐在這裡，喝一口熱湯、聽一段家常，就是最完美的結尾。
店家資訊
地址：嘉義縣番路鄉隙頂42號
電話：05-2586481（建議於5點前預約）
營業時間：18:00–20:00（三、四公休）
嘉義一日遊行程表
|時間
|行程內容
|備註
|09:00
|【葫蘆谷瀑布】清涼開場玩水探險
|記得帶防滑鞋與換洗衣物
|12:00
|【榮興茶行】仙草凍烏龍奶
|加料不加價、冰涼解暑
|13:30
|【二延平觀景台】午後登高賞景
|天氣晴朗時可拍壯麗雲海
|18:00
|【阿宏の家】晚餐手炒洋蔥牛奶鍋
|山菜新鮮份量足，氛圍溫馨
|22:00
|【阿樓師火雞肉飯】深夜宵夜秀
|老闆饒舌結帳超有梗
嘉義一日遊常見問題
嘉義葫蘆谷瀑布需要準備什麼？
建議準備防滑鞋、安全帽與換洗衣物，想挑戰滑瀑可帶滑草板，安全又好玩。
嘉義榮興茶行有什麼推薦飲品？
必點「仙草凍烏龍奶」，滑順咕溜、茶香濃郁，加料不加價超佛心。
二延平觀景台什麼時候最美？
每年11月至翌年2月清晨或傍晚最容易出現壯麗雲海。
阿宏の家火鍋有什麼是必點？
手炒洋蔥牛奶鍋最受歡迎，搭配當地山菜食材，溫暖又療癒。
