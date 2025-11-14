桃園八德500元銅板挑戰！水煎包、臭豆腐、蒸餃統統吃得到～

在八德這座看似低調的小城裡，其實隱藏著滿滿的銅板美食驚喜，如果只帶著 500 元，你覺得能吃到多少樣在地小吃？是酥香脆口的點心，還是料多實在的湯麵？這次就跟著小編一起，用一個銅板挑戰，把八德的經典美味一網打盡！這次的挑戰，就是要看看能帶來多少味蕾上的滿足與驚喜！

桃園美食｜林阿嬤香酥水煎包



一口爆餡的銅板美味



如果你喜歡外皮酥脆、內餡多汁的小點，那麼八德在地人激推的「林阿嬤香酥水煎包」，絕對值得一試。這裡的水煎包以半煎炸方式製作，金黃酥脆的外皮一口咬下就能聽見「卡滋」聲響，裡頭包著高麗菜或韭菜餡料，高麗菜清甜爽脆、韭菜濃郁飽滿，每一顆都帶著滿滿湯汁，讓人忍不住一顆接一顆。

特別的是，雖然外層炸得酥香，但吃起來並不油膩，反而越嚼越香，喜歡吃辣的搭配辣油更是加分。無論是早晨當活力早餐，還是午後當解饞點心，都恰到好處。營業時間也很貼近在地人生活作息，平日早晨與傍晚都能買得到。

許多饕客分享，就算需要排隊也甘願等待，因為一口咬下的滿足感實在太療癒，不少在地人更是習慣一次外帶好幾顆，回家搭配飲料，成為家人最期待的銅板美食。林阿嬤香酥水煎包，不僅便宜好吃，更是八德人日常生活中不可或缺的味道，一試便懂為什麼會這麼受歡迎。

店家資訊

地址：桃園市八德區興豐路848號

電話：0926-210-595

營業時間：週一至週五06:00–10:00、15:00–18:00；週六06:00–10:00（週日公休）

桃園美食｜監獄蛋餅



餅皮現桿焦香，雙蛋份量滿滿



在八德，說到人氣早餐，「監獄蛋餅」絕對榜上有名。光是店名就讓人印象深刻，每到早晨營業時段，攤前總是排滿人潮。這裡的招牌雙蛋餅最迷人的地方就在於手工現桿的餅皮，經過鐵板煎到微焦，外層帶著脆度，內裡則保有 Q 彈嚼勁，加上兩顆雞蛋一起煎，份量感十足。

吃起來簡單卻特別滿足，沒有過多調味，反而讓餅皮與蛋香完美融合。再搭配一杯濃豆漿，就是八德人最熟悉的早餐組合。

許多饕客分享，監獄蛋餅不只是好吃，更是一種「日常儀式感」，讓人一早就充滿元氣。

店家資訊

地址：桃園市八德區永豐路541號隔壁

營業時間：06:40–11:00（週日公休）

桃園美食｜鐵皮屋臭豆腐



外酥內嫩，台式泡菜完美搭配



在八德，說到小吃控必訪的店，「鐵皮屋臭豆腐」幾乎是大家的共同答案。雖然外觀低調，但一到營業時間，排隊人潮總是絡繹不絕。這裡的臭豆腐外皮炸得金黃酥脆，咬下去卻依然保有軟嫩口感，搭配特製醬汁與爽脆泡菜，口感層次瞬間拉滿。

除了臭豆腐，許多人也推薦大腸蚵仔麵線與香酥豬排，滿滿配料誠意十足。柴魚湯頭濃郁卻清爽，入口帶著暖意，讓人吃過就上癮。鐵皮屋臭豆腐不只是一間小吃攤，更像是八德人聚集的味覺記憶。

店家資訊

地址：桃園市八德區廣福路269號

電話：0935-294-688

營業時間：週二至週六15:00–21:30；週日15:00–20:30（週一公休）

桃園美食｜康師傅蔥油餅



餅香酥脆，越嚼越香的平民點心



說到八德的下午點心，「康師傅蔥油餅」是許多在地人心中的首選。攤前鐵板上傳來陣陣煎餅香氣，現桿餅皮下鍋後煎得金黃酥脆，外層帶著脆度，內裡保有 Q 勁。加蛋版本更讓層次升級，蛋香與蔥香交織，吃起來更滿足。

這樣的平民美食沒有華麗外表，卻用最簡單的做法抓住大家的胃，常常一份就能飽到不行。難怪成為學生、上班族下課後的共同記憶。

店家資訊

地址：桃園市八德區介壽路二段214號

電話：0935-253-984

營業時間：14:00–18:30（週日公休）

桃園美食｜楊媽媽蒸餃



現包現蒸，皮薄餡多的佛心美味



在八德說到最超值的銅板小吃，「楊媽媽蒸餃」一定榜上有名。一籠十顆只要銅板價，每顆都是手工現包，蒸好後皮薄透亮、內餡多汁。最受歡迎的組合是蒸餃搭配酸辣湯，湯頭酸香帶勁，搭配餃子的清爽恰到好處。

楊媽媽蒸餃因為價格親民、口味實在，成為不少八德人的日常選擇。常客們甚至笑稱，這是「銅板價的幸福餐桌」，不管吃多少次都不會膩。

店家資訊

地址：桃園市八德區廣福路20巷35弄36號

營業時間：週一至週五06:00–12:30、16:00–19:30；週六、日06:00–12:30

桃園一日遊行程表



時間 行程安排 06:50 早餐起手式 監獄蛋餅 08:30 早點續攤 楊媽媽蒸餃 10:00 散步消化 八德埤塘生態公園 14:00 下午茶 Part 1 林阿嬤香酥水煎包 15:30 下午茶 Part 2 鐵皮屋臭豆腐 17:00 黃昏點心 康師傅蔥油餅 18:30 晚間散策 大湳森林公園／廣豐新天地

桃園美食常見問題



為什麼監獄蛋餅這麼受歡迎？



監獄蛋餅最大的特色是手工現桿餅皮，煎到焦香 Q 彈，招牌雙蛋餅份量實在，加上一杯豆漿就是八德人最愛的早餐組合。

楊媽媽蒸餃有什麼特色？



楊媽媽蒸餃一籠十顆只要銅板價，現包內餡鮮甜多汁，搭配酸辣湯就是經典組合，被許多人列為八德超佛心美食。

鐵皮屋臭豆腐有哪些必點？



鐵皮屋臭豆腐是八德人激推的隱藏版小吃，外酥內嫩的臭豆腐最經典，還有大腸蚵仔麵線與香酥豬排也深受喜愛。

林阿嬤香酥水煎包好吃在哪裡？



林阿嬤香酥水煎包以油炸方式呈現，外皮酥脆、內餡多汁，分高麗菜與韭菜兩種口味，是八德人早餐與下午茶的首選小吃。

