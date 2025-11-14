快訊

目睹謝侑芯猝死 黃明志獲釋後沉痛發聲：這畫面永遠留在我腦海中

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

桃園八德500元銅板挑戰！水煎包、臭豆腐、蒸餃統統吃得到～

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

在八德這座看似低調的小城裡，其實隱藏著滿滿的銅板美食驚喜，如果只帶著 500 元，你覺得能吃到多少樣在地小吃？是酥香脆口的點心，還是料多實在的湯麵？這次就跟著小編一起，用一個銅板挑戰，把八德的經典美味一網打盡！這次的挑戰，就是要看看能帶來多少味蕾上的滿足與驚喜！

桃園美食｜林阿嬤香酥水煎包

一口爆餡的銅板美味

如果你喜歡外皮酥脆、內餡多汁的小點，那麼八德在地人激推的「林阿嬤香酥水煎包」，絕對值得一試。這裡的水煎包以半煎炸方式製作，金黃酥脆的外皮一口咬下就能聽見「卡滋」聲響，裡頭包著高麗菜或韭菜餡料，高麗菜清甜爽脆、韭菜濃郁飽滿，每一顆都帶著滿滿湯汁，讓人忍不住一顆接一顆。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

特別的是，雖然外層炸得酥香，但吃起來並不油膩，反而越嚼越香，喜歡吃辣的搭配辣油更是加分。無論是早晨當活力早餐，還是午後當解饞點心，都恰到好處。營業時間也很貼近在地人生活作息，平日早晨與傍晚都能買得到。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

許多饕客分享，就算需要排隊也甘願等待，因為一口咬下的滿足感實在太療癒，不少在地人更是習慣一次外帶好幾顆，回家搭配飲料，成為家人最期待的銅板美食。林阿嬤香酥水煎包，不僅便宜好吃，更是八德人日常生活中不可或缺的味道，一試便懂為什麼會這麼受歡迎。

店家資訊
地址：桃園市八德區興豐路848號
電話：0926-210-595
營業時間：週一至週五06:00–10:00、15:00–18:00；週六06:00–10:00（週日公休）


桃園美食｜監獄蛋餅

餅皮現桿焦香，雙蛋份量滿滿

在八德，說到人氣早餐，「監獄蛋餅」絕對榜上有名。光是店名就讓人印象深刻，每到早晨營業時段，攤前總是排滿人潮。這裡的招牌雙蛋餅最迷人的地方就在於手工現桿的餅皮，經過鐵板煎到微焦，外層帶著脆度，內裡則保有 Q 彈嚼勁，加上兩顆雞蛋一起煎，份量感十足。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

吃起來簡單卻特別滿足，沒有過多調味，反而讓餅皮與蛋香完美融合。再搭配一杯濃豆漿，就是八德人最熟悉的早餐組合。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

許多饕客分享，監獄蛋餅不只是好吃，更是一種「日常儀式感」，讓人一早就充滿元氣。

店家資訊
地址：桃園市八德區永豐路541號隔壁
營業時間：06:40–11:00（週日公休）


桃園美食｜鐵皮屋臭豆腐

外酥內嫩，台式泡菜完美搭配

在八德，說到小吃控必訪的店，「鐵皮屋臭豆腐」幾乎是大家的共同答案。雖然外觀低調，但一到營業時間，排隊人潮總是絡繹不絕。這裡的臭豆腐外皮炸得金黃酥脆，咬下去卻依然保有軟嫩口感，搭配特製醬汁與爽脆泡菜，口感層次瞬間拉滿。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

除了臭豆腐，許多人也推薦大腸蚵仔麵線與香酥豬排，滿滿配料誠意十足。柴魚湯頭濃郁卻清爽，入口帶著暖意，讓人吃過就上癮。鐵皮屋臭豆腐不只是一間小吃攤，更像是八德人聚集的味覺記憶。

店家資訊
地址：桃園市八德區廣福路269號
電話：0935-294-688
營業時間：週二至週六15:00–21:30；週日15:00–20:30（週一公休）


桃園美食｜康師傅蔥油餅

餅香酥脆，越嚼越香的平民點心

說到八德的下午點心，「康師傅蔥油餅」是許多在地人心中的首選。攤前鐵板上傳來陣陣煎餅香氣，現桿餅皮下鍋後煎得金黃酥脆，外層帶著脆度，內裡保有 Q 勁。加蛋版本更讓層次升級，蛋香與蔥香交織，吃起來更滿足。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這樣的平民美食沒有華麗外表，卻用最簡單的做法抓住大家的胃，常常一份就能飽到不行。難怪成為學生、上班族下課後的共同記憶。

店家資訊
地址：桃園市八德區介壽路二段214號
電話：0935-253-984
營業時間：14:00–18:30（週日公休）


桃園美食｜楊媽媽蒸餃

現包現蒸，皮薄餡多的佛心美味

在八德說到最超值的銅板小吃，「楊媽媽蒸餃」一定榜上有名。一籠十顆只要銅板價，每顆都是手工現包，蒸好後皮薄透亮、內餡多汁。最受歡迎的組合是蒸餃搭配酸辣湯，湯頭酸香帶勁，搭配餃子的清爽恰到好處。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

楊媽媽蒸餃因為價格親民、口味實在，成為不少八德人的日常選擇。常客們甚至笑稱，這是「銅板價的幸福餐桌」，不管吃多少次都不會膩。

店家資訊
地址：桃園市八德區廣福路20巷35弄36號
營業時間：週一至週五06:00–12:30、16:00–19:30；週六、日06:00–12:30


桃園一日遊行程表

時間行程安排
06:50 早餐起手式監獄蛋餅
08:30 早點續攤楊媽媽蒸餃
10:00 散步消化八德埤塘生態公園
14:00 下午茶 Part 1林阿嬤香酥水煎包
15:30 下午茶 Part 2鐵皮屋臭豆腐
17:00 黃昏點心康師傅蔥油餅
18:30 晚間散策大湳森林公園／廣豐新天地

桃園美食常見問題

為什麼監獄蛋餅這麼受歡迎？

監獄蛋餅最大的特色是手工現桿餅皮，煎到焦香 Q 彈，招牌雙蛋餅份量實在，加上一杯豆漿就是八德人最愛的早餐組合。

楊媽媽蒸餃有什麼特色？

楊媽媽蒸餃一籠十顆只要銅板價，現包內餡鮮甜多汁，搭配酸辣湯就是經典組合，被許多人列為八德超佛心美食。

鐵皮屋臭豆腐有哪些必點？

鐵皮屋臭豆腐是八德人激推的隱藏版小吃，外酥內嫩的臭豆腐最經典，還有大腸蚵仔麵線與香酥豬排也深受喜愛。

林阿嬤香酥水煎包好吃在哪裡？

林阿嬤香酥水煎包以油炸方式呈現，外皮酥脆、內餡多汁，分高麗菜與韭菜兩種口味，是八德人早餐與下午茶的首選小吃。


延伸閱讀 >>桃園美食｜桃園中原夜市必吃清單，連在地人都願意排隊的 5 家銅板美食

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

桃園美食 臭豆腐 蛋餅

ReadyGo出發前

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」

桃園南門市場大火鐵捲門成阻礙 一攤攤鋸開…救出受困83歲翁

南投「立冬追懸日」11／8週末封街登場！ 20分鐘搶拍夕陽蛋黃、50元消費券嗑美食

桃園綠營布局受矚目 地方人士：何志偉行程滿檔、王義川鮮少現身

相關新聞

桃園八德500元銅板挑戰！水煎包、臭豆腐、蒸餃統統吃得到～

在八德這座看似低調的小城裡，其實隱藏著滿滿的銅板美食驚喜，如果只帶著 500 元，你覺得能吃到多少樣在地小吃？是酥香脆口的點心，還是料多實在的湯麵？這次就跟著小編一起，用一個銅板挑戰，把八德的經典美味一網打盡！這次的挑戰，就是要看看能帶來多少味蕾上的滿足與驚喜！

「黃金楓秘境」登場！這一處免門票直接成爲打卡熱點

秋末冬初，桃園復興一處悄悄走紅的「黃金楓農場」，在陽光照射下整片樹葉化作金黃，像是一條會發光的隧道，走進去彷彿瞬間到了日本的銀杏大道。此景自 2024 年石秀灣花彩節曝光後成為拍照熱點，低矮的樹林讓旅客更容易捕捉滿版金黃照，是近期北台灣不必南下也能賞楓的好去處。 ￼

味噌湯無限供應！新竹市北區「日式生魚片丼飯」，滿滿生魚片超誘人

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 時覓sumi。海鮮丼飯專門店。新竹市北區日本生魚片丼飯推薦，我看脆上有人推薦這家日式生魚片丼飯，看了一下價格還算平價，剛好大叔想吃生魚片於是就繞過來這裡吃晚餐，就在

茶園x銀杏的奇幻畫面！新竹山上人家森林農場秋季美成油畫

金黃秋意漫山開展，新竹山上人家森林農場迎來最閃耀的銀杏季。走進這片高山秘境，滿眼黃金樹海與翠綠茶園交織成夢幻畫面，彷彿踏進童話的秋天。

桃園美食｜桃園火車站周邊一次環遊四國！越南河粉、港式茶餐廳、日式關東煮、泰式小吃美食地圖

走出桃園火車站，小編這趟直接開啟「一次環遊四國」的異國美食散步：先在越南館喝一口清爽牛肉河粉、轉身投入港片場景裡的大份量茶餐廳，再到巷口的日式屋台坐著吃關東煮，最後用一桌泰式小吃收尾。整圈走完，桃園美食、桃園餐廳、桃園火車站美食這些關鍵字，通通能被這篇一次滿足。

新竹「黑乾麵」你們喜歡哪家？40年老店「曾家乾麵」在地人都愛 加點35元小菜吃飽飽

udn走跳美食／踢小米 你們知道人氣很強的「河堤上的貓」旁邊，有一家好吃的老店黑乾麵嗎？ 這家擁有40年歷史的麵店，主打獨門黑甜麵醬+35元小菜，讓你實現小菜自由，老饕們每次都吃得很滿足。 吃完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。