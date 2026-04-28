４家在地人私藏「龍崗美食」名單：油條麻糬、炭烤蒜香串、麻油羊肉爐、回民烤餅

來龍崗很多人第一句都說「我要吃米干」，但小編這次想走更在地一點的路線：早上先逛市場、晚餐再來一鍋暖呼呼的，最後用一份超有異國感的回民烤餅收尾。這篇就整理小編私心覺得「不輸名店、但更有驚喜感」的龍崗隱藏版美食 4 站，照著吃就很順、也很容易吃到「欸這家怎麼沒人跟我說」的那種感覺。

桃園龍崗美食｜油條麻吉（金門油條）

油條麻吉（金門油條）：外酥內Q的油條麻糬，甜鹹口味都能一口包起來

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第一站小編來到市場散步必買的「油條麻吉」。它不是一般那種超脆油條，而是比較像金門油條的口感——軟Q、有麵香、冷掉也不太油膩。最加分的是裡面直接包麻糬，咬下去是「外層油條的微酥＋內層麻糬的軟Q」兩段口感，吃起來很有層次。

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口味也很多樣特別，想走甜的可以選芝麻、花生、紅豆、抹茶紅豆；想吃鹹的小編自己覺得豬排蛋、火腿蛋這種超適合當早餐或早午餐，逛市場順手買一份，邊走邊吃超爽。店家還會附手套，吃起來不狼狽，這點很貼心。

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地址：320桃園市中壢區後龍街14號

營業時間：週二-週五 06:30–11:30、週六-日 06:00–11:30（週一休息）

桃園龍崗美食｜龍岡隱藏版炭烤（豆干哥）

龍岡隱藏版炭烤（豆干哥）：炭火＋蒜泥醬直接封頂，還沒開攤就先排隊的那種香

這家真的是「路過會被香味吸引」的代表。炭火慢慢烤、再刷上一層厚厚的蒜泥醬，整袋拎著走都會一路飄香。最猛的是——營業時間還沒到，現場就已經有人在等，老闆電話也接不停，想吃真的建議提早或先打電話。

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點餐流程也很特別：沒有菜單、沒有價目表，自己拿塑膠袋把想吃的夾一夾放到檯面排隊，烤好老闆喊內容物你就舉手認領、再結帳帶走。這種「先夾再等」的方式很直覺，但記得自己要記得夾了什麼（笑）。

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小編這次點雞心、雞胗、雞屁股、四季豆、鴨腸、鴨胗，每一串都很有炭香＋蒜香，醬不會死鹹、吃起來不膩，敢吃辣一定要加他們的辣椒，辣得很有後勁但超提味。

地址：桃園市中壢區龍岡路三段龍門街交叉口

電話：0938-383-418

營業時間：週二-週日 19:00–23:00（週一休息）

桃園龍崗美食｜老烘爐 羊雞城

老烘爐 羊雞城：麻油慢燉中藥湯頭，羊肉一抿就骨肉分離的暖胃鍋

如果你跟小編一樣怕羊肉有腥味，那「老烘爐」會很安全。它不是那種重鹹重香料的羊肉爐，而是用麻油慢燉、再加特製中藥材調配，喝起來溫潤、回甘、身體會慢慢暖起來，但不會有「喝完口乾舌燥」的負擔感。

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羊肉用的是台灣羊，肉質真的很細，最有記憶點的是「輕輕一抿就脫骨」的那種軟嫩；小編另外點白切系列，口感也很乾淨、沒有腥味。羊蹄更是小編私心推薦，Q彈到很誇張，冷冷的天來這鍋真的會覺得：嗯，今天很值得。

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小編貼心提醒，羊肉爐這種鍋物類通常都是現點現煮，等待時間會比一般小吃久一點；加上假日人潮多、熱門時段很容易客滿。想吃得更舒服、不要一路等到餓，建議先訂位，或是提早到店卡個第一輪，整趟行程節奏會順很多。

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地址：324桃園市中壢區游泳路5號

電話：03-458-8999

營業時間：週二-週日 16:30–22:00（週四休息）

桃園龍崗美食｜清真園 道地雲南回民精緻小吃

清真園：現烤回民烤餅越嚼越香，一甜一鹹剛剛好

龍岡這一帶本來就有很濃的雲南、回民文化，而「清真園」就是那種你一走進去會覺得很有異國感的小店。最有特色的就是他們家的烤餅，像饢餅、烤餅這類，現點現做、放進烤爐慢慢烤到表面金黃，拿到手還熱熱的，餅皮厚實、帶嚼勁，越嚼越香。

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小編點了奶油烤餅，奶香很厚實，甜鹹比例抓得剛剛好，吃起來不膩又很順口。另外也有很多人推咖哩雞肉捲餅、印度熱奶茶那種香料味路線；如果你是香料控，這家會吃得很開心。唯一要先心理準備的是內用座位不多、人多時需要等一下，但蠻多人都覺得值得。

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地址：324桃園市平鎮區中山路27號

電話：0953-411-329

營業時間：週二-週日 07:00–13:30（週一、週五休息）

桃園龍崗美食一日路線

時間 行程建議 07:00–09:30 先到 油條麻吉 買早餐點心，順路逛市場 10:00–13:30 去 清真園 吃現烤烤餅／捲餅，當早午餐剛剛好 16:30–18:00 天冷直接衝 老烘爐羊雞城，先喝湯暖身 19:00–22:00 夜晚宵夜場交給 豆干哥炭烤，蒜香串烤收尾

桃園龍崗美食常見問題

油條麻吉是脆油條嗎？冷掉會油嗎？

它比較像金門油條，口感偏軟Q、有麵香，不是那種硬脆型。很多人也說冷掉不太油膩，當早餐或點心都很適合。

油條麻吉是屬於金門油條，那什麼是金門油條？

金門油條跟一般台灣早餐店那種「酥脆、空心、偏乾」的油條不太一樣，它的口感比較像炸過的麵包：外層微酥、裡面軟Q有嚼勁，放冷也比較不容易油膩或硬掉。也因為它本身比較「軟糯」，所以拿來包麻糬、包蛋、做鹹甜口味都很搭。

豆干哥炭烤怎麼點？一定要先電話預訂嗎？

現場是自己拿塑膠袋夾想吃的，放到檯面排隊等烤。人多的時候等很久，想省時間可以先打電話，但也要抓好取餐時間，越晚去可選品項會越少。

老烘爐羊雞城的湯會有很重中藥味嗎？

整體偏溫潤回甘路線，不是濃到苦的那種中藥味。很多人反而覺得喝完不口乾，對怕重口味的人很友善。

清真園是哪一國料理？算是伊斯蘭教才有的嗎？

清真園主打的是雲南／回民風味，在龍岡一帶很常見的雲南與回族飲食文化。「清真」不是某一個國家的菜，而是指符合伊斯蘭飲食規範的料理方式，例如食材來源、處理流程。

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