南投埔里一日遊｜不只日月潭！鹹油條、肉圓在地吃法、瀑布秘境到夜景一次玩滿

說到南投，很多人第一個想到日月潭，但這次小編想帶你換個玩法：從早吃到晚、從市區玩到山裡，把埔里排成一條超完整的一日遊路線。這裡真的被低估了——早餐有在地人也會排的鹹油條、午餐用一碗肉圓＋高湯把味蕾收服；下午再去瀑布走走降溫，補糖喝一杯必喝飲料，最後登上觀景平台看埔里整座城亮起來，收尾超舒服。如果你也喜歡那種「不用趕景點、但每一站都很有記憶點」的節奏，埔里真的很適合。下面小編把每一站的吃法、亮點、以及店家營業資訊都整理好，直接照著走就可以。

南投埔里一日遊｜埔里清寶鹹油條總店

埔里清寶鹹油條總店：鹹油條不是配豆漿，把酥脆Q彈＋餡料做成一份「會飽的幸福」

小編第一站就先衝埔里最有名的鹹油條。它跟你印象裡那種豆漿店油條完全不同，外層炸得酥、咬下去卻不是空空脆脆，而是帶點像麵包的蓬鬆感和微Q口感；再加蛋、配肉排或其他配料後，整份吃起來反而不會油膩，是那種「越嚼越香、很耐吃」的早餐。

圖/ReadyGo

小編貼心小提醒也很重要：這家真的太熱門，很多人都建議前一晚用 LINE 預訂最保險；如果臨時到現場，建議越早越好，不然熱門品項會越來越少，想吃到得看運氣。

地址：545南投縣埔里鎮南安路550號

電話：0927-560-166

營業時間：06:00–10:30（週四公休）

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南投埔里一日遊｜阿開肉圓

阿開肉圓埔里限定吃法：肉圓吃到一半「留料加湯」，直接升級第二回合

圖/ReadyGo

埔里的肉圓真的跟其他地方不太一樣。外皮是那種QQ、帶彈性的口感，不會軟爛也不會太厚；裡面的肉餡扎實、配上醬汁整個很順口。最有趣的是店家分享的在地吃法：肉圓別吃到乾乾淨淨，留下一點筍丁和肉餡，再把店內提供的大骨清湯倒進碗裡，瞬間變成一碗帶著甜鹹醬香的「湯」，暖胃又有儀式感。

圖/ReadyGo

地址：545南投縣埔里鎮南盛街41號

電話：04-9298-6964

營業時間：09:00–18:30

南投埔里一日遊｜夢谷瀑布

夢谷瀑布：離市區不遠的清涼感補給站，走到瀑布前「涼感直接拉滿」

吃完兩站小編會建議安排一段「消化時間」，夢谷瀑布就是很剛好的選擇。車程不算太遠，走進去之後越靠近水聲越清楚，站在瀑布前會有一種瞬間降溫的爽感。這裡景色很美、水質清澈，但石頭路段可能偏滑，建議鞋子抓地力要夠，想拍照也要注意安全。

圖/ReadyGo

地址：546南投縣仁愛鄉信義巷30號

南投埔里一日遊｜炎術

炎術：先試喝再決定！不怕點錯的「選擇障礙救星」，樹莓奶真的會回頭再買

小編很少遇到一家飲料店可以讓人喝得這麼開心，因為它的櫃檯旁邊直接準備一整排試喝，不知道點什麼就先倒來喝、喝到喜歡再下單，完全不怕踩雷。很多人推薦百龍鮮果（百香果＋火龍果）清爽不酸、也有人愛芋頭奶、南瓜奶這種「像在喝甜品」的濃郁系。

圖/ReadyGo

小編自己私心最推樹莓奶，真材實料又新鮮，酸香很剛好，喝起來不會膩，真的是那種「回家前會想再外帶一杯」的存在。

地址：545南投縣埔里鎮信義路35號

電話：04-9298-5476

營業時間：10:00–22:00

南投埔里一日遊｜虎頭山觀景平台

虎頭山觀景平台：夕陽把埔里盆地染成金色，俯瞰整個開闊視野

小邊很喜歡把虎頭山觀景平台放在最後一站，尤其是傍晚來剛剛好。站上去那一刻，整個埔里盆地會在夕陽映照下慢慢變色——天空從亮藍到橘粉再到深紫，層次超漂亮，會讓人忍不住多停留一下。這裡沒有太多商業化設施，反而保留了比較自然的觀景氛圍，你可以吹風、發呆、看山城亮起來，整天吃吃走走的節奏，到這裡剛好把旅程收得很舒服。

圖/ReadyGo

如果你運氣好，還會遇到飛行傘愛好者起飛，看著彩色傘面在空中滑翔，整個畫面很療癒，感覺自己也跟著變輕快。小提醒是：上山的路比較窄、彎道也多，開車要稍微小心；但到了現場停車算方便（有車格），而且平台24 小時開放，下次小編自己也會想再來一次，感覺會是完全不同的氛圍。

地址：545南投縣埔里鎮545

營業時間：24 小時營業

南投埔里一日遊行程表

時間 行程規劃 08:00 埔里清寶鹹油條總店：鹹油條早餐開場 10:00 阿開肉圓：肉圓＋惜福湯吃法解鎖 12:30 夢谷瀑布：散步拍照、補清涼 15:30 炎術：試喝挑一杯最喜歡的口味外帶 19:00 虎頭山觀景平台：夜景收尾、放空結束

南投埔里一日遊常見問題

清寶鹹油條需要預訂嗎？

強烈建議。很多人分享前一晚用 LINE 預訂最不容易撲空；現場買越晚品項越少。

阿開肉圓要怎麼吃？

肉圓不要吃到完全乾淨，留一點筍丁和醬汁，再把店內提供的大骨清湯倒進碗裡混合，就是埔里在地吃法。

夢谷瀑布好走嗎？需要準備什麼？

大多不算難，但靠近瀑布的石頭可能滑，建議穿防滑鞋、別穿太滑的拖鞋；想拍照也要注意水深與落腳點。

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