台中「大坑九號夜市」百鬼夜行8／30登場！800坪打造暗夜狂歡 還能領消費券吃美食

台中大坑九號夜市「百鬼夜行・開門見鬼」活動，正式宣布8月30、31日熱鬧登場，地點在台中北屯區的大坑九號夜市。活動時間從下午1點一路延續至深夜11點，確保參與者與觀眾都能在最佳狀態下盡情感受夏夜祭典氛圍。

「百鬼夜行」以濃厚的和風元素為主軸，現場將有Cosplay玩家化身各路妖怪角色現身，只要裝扮到場即可獲得消費券，能直接用於夜市攤位消費，增添趣味與互動感。除了遊逛市集外，還能欣賞舞台表演，感受結合傳統與潮流的特色活動，讓大小朋友都能沉浸在熱鬧又奇幻的氛圍中。

去年開幕的大坑九號夜市占地800坪，目前聚集約有50個特色攤位，位置鄰近知名的大坑9號步道，適合規劃「白天登山、晚上逛夜市」的一日遊行程。夜市每週五至日開放，設有免費停車場，交通便利。此次結合「百鬼夜行」主題，預料將吸引不少遊客前來體驗，成為台中夏末旅遊與美食的焦點。

