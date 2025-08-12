快訊

台中忠孝夜市旁平價日式咖哩！店內只賣「三種咖哩飯」，人氣很旺、用餐人潮接連不斷

udn走跳美食／強生與小吠

熱愛吃日式咖哩的朋友應該都聽過這家位在忠孝夜市裡的▸小川家◂日式咖哩，從原本的小攤子賣到現在已經有店面囉！一樣在忠孝夜市周邊，只是搬到了旁邊的民意街上～

目前小川家的店面外觀，開始營業沒多久就有人在門口候位囉。

小川家

地址：台中市南區民意街50號

電話：0989 080 217

營業時間：17:00-22:00（週四公休）

FB：https://www.facebook.com/yokohamaogawaya/

小川家日式咖哩│內用空間

小川家內用座位數不多，除了吧台的四個單人座位，其他還有四桌都是兩人座。

店內有附瓶裝水可自由取用。

小川家日式咖哩│餐點內容

店內販賣的餐點品項很簡單，只有起司牛丸咖哩飯 180元、炸雞咖哩飯 160元和元氣飯 130元三種，我們點了前面二款。

不到200元的咖哩飯還有附味噌湯和烤布蕾，小川家真的是很平價呢！

味噌湯調味剛好，不會死鹹。

起司牛丸給了三顆，外面炸得很酥脆～

牛肉丸吃起來口感紮實，咬開之後發現包在裡頭的起司是會牽絲的哦，更增加香濃風味！

再底下的咖哩是日式風格的咖哩，並帶有辛香料的風味，會忍不住一口接一口～除此之外旁邊的花椰菜硬度煮得剛剛好，很棒。

炸雞疊得高高的，都是使用雞腿肉的部位～

炸雞是略帶粉色的色澤，熟度炸得也很剛好！

如果喜歡吃辣，可以再另外加桌上的七味粉～

最後還有烤布蕾當甜點，為這一餐做了完美的收尾！不到200元的價格很可以呀，難怪用餐時段人潮一直進來，外帶內用的都有生意真的很好。

這天用餐完後就能體會為什麼小川家生意這麼好的原因，不但價格平實、餐點內容也很實在，能夠從小攤子做到開店面不是沒有道理的啦！有到忠孝夜市想吃個簡單美味的日式咖哩，真的首推來小川家一試囉～

小川家

地址：台中市南區民意街50號

電話：0989 080 217

營業時間：17:00-22:00（週四公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

咖哩 炸雞 美食 夜市 外帶 台中美食

