隱身老街巷弄的「寶藏甜點店」！隱藏版手作甜點美食工作室 「招牌飯糰」要先預約才吃得到

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

就位於老街巷弄間的這家手作甜點美食工作室，找得到真的算我們厲害欸，超級低調隱密！招牌手作飯糰需要事先預約，但沒關係，這家咖啡蛋糕也很厲害，如果不是剛好住的民宿在隔壁，還真的會錯過這家店，好吃必須用力推。

鹽和光工作室

地址：苗栗縣南庄鄉中正路2巷3號

電話：037 823969

時間：10:00–17:00

官網：Facebook

有多巷弄，真的就位於這種民宅窄巷中。

看似低調不起眼的平房

灰牆藍門，看到這間就是了。

裡面走簡約工業風格，座位不多，難怪需採預約制。

我還蠻喜歡這種灰色調的，樸實耐看。

牆上擺的創作我看不太懂，有點抽象。

櫃臺有提供餐點照片給大家參考

南庄 鹽和光工作室｜MENU

除了平日飯糰需事先預約以外，其他甜點飲料都以當天提供的為主。

這是我們今天的早餐，很幸福吧。

人氣肉桂捲

剛出爐超香！而且肉桂香氣很濃郁。

抹茶巴斯克

大人味抹茶無誤，苦甜還很濕潤帶點流沙口感。

是很好吃的抹茶巴斯克無誤。這家甜點真的很夠水準欸！藏在這裡也太低調了吧。

檸檬冰茶＆檸檬咖啡

檸檬冰茶酸的剛剛好，很好喝又醒腦。檸檬咖啡就有點可惜，不夠酸，不過也算好喝啦。難得有機會住在南庄老街，被我們挖到一家寶藏甜點店，給推。

鹽和光工作室

地址：苗栗縣南庄鄉中正路2巷3號

電話：037 823969

時間：10:00–17:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

