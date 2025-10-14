499元起沙拉吧吃到飽！台中燒肉推薦 「奢華干貝漢堡、A5幻切和牛」一次滿足

台中的燒肉店越來越多，但如果你是燒肉控，那麼這間「燒肉MEN朝富店」絕對要放進口袋名單。「燒肉MEN」本來在南投埔里就頗有名氣，這次插旗台中，魚編和朋友就趕緊揪團來嚐鮮啦！

除了可以享受到日本F1和牛、A5和牛與安格斯黑牛，沙拉吧更選用了水耕溫室生菜，連平常不太愛吃生菜的我們都愛上了！個人套餐也僅需$499元起跳，就能享用哈根達斯冰淇淋、霜淇淋、生菜沙拉、飲品通通自助吃到飽，再搭配高質感的用餐空間，整體CP值算是蠻高的耶！

台中燒肉｜燒肉MEN朝富店地點與環境

「燒肉MEN朝富店」就位在朝富路與市政北七路交叉口，對面就是秋紅谷，距離老虎城、大遠百、國家歌劇院都不遠，交通非常方便。

停車位也相當好找，路旁有不少機車與汽車停車位，也可以選擇對面的秋紅谷收費停車場，餐後順便散步一下剛剛好。

一樓裝潢走的是木質調與黑色系的組合，搭配暖黃燈光，流露出獨特的黑金質感，顯得奢華大器又有品味。

座位以四人沙發座為主，坐起來舒適度不錯，重點是每桌竟然還有提供充電座，完全解救了我們這種3C重度使用者！

二樓的用餐空間則以明亮的白色系為主，最裡面還有一間獨立包廂，目測大約可容納8~10人，很適合朋友聚餐或家庭聚會。

雖然我們這天是平日晚餐來用餐，不過生意好到一桌難求！我們也就不好意思進入獨立包廂拍攝，打擾其他客人用餐啦。

台中燒肉｜燒肉MEN朝富店特色與自助吧

走進燒肉MEN朝富店，除了第一眼就被黑金設計的空間氛圍吸引，入口還有展示店內所使用的牛肉原肉，同時也有販售酒類，想要大口喝酒、大口吃肉，來到這裡準沒錯。(未滿18歲請勿飲酒)

這裡還有一座令人驚喜的自助吧，選用了每日直送的雲林水耕生菜，潔淨無泥、低碳栽培，每一口都爽脆清甜，就連玉米筍、栗香地瓜與各式水果都是精挑細選，品質一吃就知道有沒有。

更我們意外的是，竟然還有雞胸肉、雞蛋豆腐、乳酪丁這些在普通自助沙拉吧特別少見的品項，通通可以吃到飽，實在是太佛心了吧！

這裡讓以往對生菜沙拉興趣缺缺的我們完全改觀，以同等級的燒肉餐廳來說，這大概是我們吃過最厲害、也最有誠意的生菜沙拉吧了！

而且不只是生菜沙拉，還有Haagen-Dazs、飲品、冰沙、霜淇淋通通包含在內，最低只要$499元起，就能盡情享用。

魚編和朋友真的要大推他們家的日式抹茶霜淇淋，冰涼濃郁、又有迷人的苦甜層次，好吃到我們直接連吃兩、三碗！

極味和牛獻饗雙人套餐 $2999元

魚編和朋友這次點的是極味和牛獻饗雙人套餐，肉品包含了：A5幻切和牛翼板、薄切牛舌、美國橫隔膜、月見F1和牛紐約客、松阪豬、無骨雞腿。海鮮有干貝、鮭魚、根島蝦(+$199)，特色米食則點了蔥花月見飯(+$49)、干貝明太子麻奶烏龍麵(+$199)。

最後甜點升級為北海道生乳布丁、巴斯克乳酪蛋糕(各+79)。另外還加點了干貝(乾杯)漢堡$299元(2個)，以及極上牛小排(+$299)。

入座後有雞湯可以先暖暖胃，溫潤的風味喝起來很舒服；各式調味料、醬汁與烤肉必備的豬油塊也是一應俱全。

其中他們家的玫瑰鹽還蠻特別的，是以自動研磨罐盛裝，所以不是灑出來的，而是現磨出來的，按下即可噴香，不怕一不小心失手，也更能控制鹹度。

月見F1和牛紐約客選用了日本 F1國產牛，是日本和牛與荷斯登牛交配育種而成，不僅有和牛的美麗油花，同時還兼具了肉牛的份量感。

吃起來的口感接近A3等級和牛，但大幅減低了純種和牛的油膩感，肉感飽滿卻不怕膩口。

細緻的油花再結合上生蛋黃松露醬，鮮香滑潤的迷人層次，一口咬下好滿足！

再來送上來的是A5幻切和牛翼板、美國橫隔膜、薄切牛舌，一次可以吃到不同部位的口感與風味。

有別於一般的和牛翼板，燒肉MEN使用了幻切刀工，依照肉的紋理方向精準切割，讓纖維在入口時能自然斷裂，肉質因而更加軟嫩、不乾柴。

翼板本身的油脂分布均勻卻不過於厚重，烤後香氣濃郁、肉汁飽滿。經過幻切後，口感比原本更加細膩、同時又保有嚼感，是牛肉控必點的王牌。

和常見的油花部位不同，橫隔膜位於肋骨內側，肌肉纖維粗獷、帶有天然的肉香，咀嚼時能感受到獨特的濃郁牛味，以及彈牙嚼感，搭配一點昆布鹽或檸檬汁就很驚豔。

薄切牛舌放上烤網後，只需短短幾秒，就能烤出外層焦香、內裡鮮嫩的口感。入口時彈性十足，帶有牛舌獨有的爽脆與鮮甜。大推搭配檸檬汁一起享用，酸香能平衡油脂，更能凸顯牛舌的鮮美～

松阪豬的肉質緊緻帶有細緻油花，烤後表面會呈現微焦的金黃色澤，入口時則是脆中帶嫩。與牛肉的濃厚相比，松阪豬的迷人之處在於越嚼越香，每一次咀嚼，都能釋放油脂與肉汁交織的甜味。

與一般冷凍雞腿不同，冷藏保存的無骨雞腿肉能保持肉質鮮嫩多汁，烤後外皮香脆、內裡軟嫩，鎖住完整肉汁。雞腿肉的彈性與油脂比例恰到好處，入口後帶有自然甜味，不需要複雜調味，只要火烤到外皮焦香，就能感受到濃郁的肉香與多汁口感。

如果你們喜歡豐富油花與濃郁肉香的組合，一定要加點美國牛小排！肉質分布細緻，雪花般的油脂在火烤時緩緩融化，滲入纖維之中，讓入口的每一口都帶有飽滿肉汁與香氣。

內裡軟嫩多汁，油脂香氣與牛肉的濃郁風味交織，讓人意猶未盡。只需簡單搭配一點海鹽，迷人的層次真的讓人很難抗拒啊！

套餐海鮮除了干貝、鮭魚之外，我們還加點了根島手臂蝦；相信愛吃蝦的朋友肯定都不陌生，除了是蝦界的頂級夢幻逸品，更被譽為「海中龍蝦」！

根島手臂蝦是以野放養殖的方式生長，不依賴人工飼料或藥物，僅以天然藻類和浮游生物為食，所以吃起來的甜度也相對更高。

不僅個頭碩大、肉質彈牙多汁， 肉質也很Q彈紮實，濃郁的鮮美滋味，吃起來相當過癮！

套餐內還有提供櫛瓜、山藥可以轉換口氣，簡單好烤又好吃，特別清脆解膩。

加點的干貝(乾杯)漢堡可以說是新奇又帶有高級感，把奢華海味變成一口滿足！選用飽滿鮮甜的大顆生食級干貝作為主角，中間驚喜夾入濃郁海膽，最後再點綴上爆汁鮭魚卵，濃厚鮮味在口中綻放。

一次就能感受到三種海鮮不同的鮮美風味層次，咬下去同時感受干貝的厚實、海膽的綿密，以及鮭魚卵的鮮鹹爆發，讓人直呼奢華！

特色米食也頗有特色，加點的這道干貝明太子麻奶烏龍麵，以濃郁麻奶醬配上Q彈烏龍麵，冷掉也一樣好吃，非常推薦。

另一款蔥花月見飯更是蔥花爆棚，除了有著飽滿的蔥花清香，米飯同時還帶有蛋黃的香滑順口。

加價升級的巴斯克乳酪蛋糕與北海道生乳布丁也很有水準，前者濃郁綿密，後者冰涼滑嫩，吃完特別有滿足感！

對了，如果你們吃完覺得有喜歡，也有肉乾禮盒與自動研磨罐等周邊商品可以選擇，他們家的爆汁肉條主打厚切醃漬、以直火炙烤至微焦，咬下的瞬間，肉汁從紋理中迸發而出， 筋膜間保留恰到好處的嚼勁，搭配獨家醬香，是熟客最愛的下酒良伴，拿來送禮也很不賴哦！(未滿18歲請勿飲酒)

燒肉MEN 朝富店

營業時間：11:00 – 00:00

電話：0966 060 969

地址：台中市西屯區朝富路38號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦 FB：柚香魚子醬的蹦蹦

