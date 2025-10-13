桃園超平價居酒屋！CP值超高，平價串燒、超值丼飯還有特調酒水都點得到

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

超愛吃居酒屋的我，覺得這家確定很平價，真的CP值很高欸！環境部分雖然偏擁擠，有點吵鬧，但整體來說算不錯，現點現做，上菜很快還不收服務費，給推。

夜葉食堂 中壢店｜交通位置

地址：桃園市中壢區中正路213號1樓

電話：03-4257159（當日僅限現場候位不提供訂位）

時間：18:00-凌晨2:00（1:00最後點餐）

官網：Facebook

查資料才知道這家是北部連鎖居酒屋店家，時不時還有優惠活動。

其實座位數不算多，而且空間也不是很寬敞，但考慮到人家餐點也不貴，也沒收什麼服務費，就沒什麼好閒的。

夜葉食堂 中壢店｜MENU

店內採用qr code 點餐，很方便。這裡確實也沒什麼服務可言，但沒收服務費的話這樣合理。

以居酒屋來說，這價格很平價了吧！

因為我們幾乎都有開車，只能點點烏龍茶或可爾必思，這麼大杯才40元欸，很划算阿是不是。

味噌豆腐湯/溫泉蛋

味噌豆腐湯才30元一碗，溫泉蛋也是30元。

京都日式炒烏龍

滿滿柴魚香氣的日式炒烏龍，炒的鹹香夠味。可能是考量大部分人都是配酒吃，口味會比較偏嫌重口喔。

明太子白醬烏龍

110元一碗，明太子給好給滿。咕溜烏龍麵體很可以，白醬也好香。

明太子山藥

看來明太子山藥就真的有比較貴，畢竟成本也是比較高啦。但我真的好愛吃，每次來居酒屋必點，現烤的鹹香脆還帶黏糊口感。

平價串燒盤

看得出來我們是明太子控吧！明太子雞腿、明太子山藥、明太子櫛瓜，滿滿的明太子⋯⋯

烤的很剛好夠味，鹽烤肥腸也好吃，還有其他串燒都在水準內。這家確實談不上很好吃，但至少以這價格來說，CP值確實很高！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：桃園市中壢區中正路213號1樓

電話：03-4257159（當日僅限現場候位不提供訂位）

時間：18:00-凌晨2:00（1:00最後點餐）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」