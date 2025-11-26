苗栗竹南「越式羊肉爐」食補暖身！炭火加熱的古早味羊肉爐 讓你從裡暖到外

苗栗竹南美食「詹師傅越式羊肉爐」，炭火加熱的古早味羊肉爐，食補暖身，讓你從裡暖到外！羊肉爐裡有豆皮、玉米、洋蔥、木耳和高麗菜，若想吃得更豐富也可以到冰箱選購其他食材唷！除了羊肉爐外，還有燒酒雞、肉骨茶和台式熱炒！讓用餐多了更多選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu供參考。

這間「詹師傅越式羊肉爐」距離竹南車站步行約9分鐘腳程，周邊也有幾個收費停車場，走到餐廳的距離都不遠！若店家門口旁邊剛好有空位也可以停車，只要知會店家一聲就能停放，還算蠻便利的！

這天來用餐遇到很多組特地來外帶羊肉爐的客人～外帶羊肉爐回家後可以再加青菜及配料一起煮～非常方便！不過現場吃的羊肉爐會用炭火持續加熱，味道更香濃好吃，老闆娘說客人外帶回家大多都是用瓦斯加熱～有些客人反應還是會覺得少一味（嗚嗚沒錯～就是少了炭香味阿～）

店家的空間寬敞，光線明亮，環境保持得很乾淨！店內用燈籠點綴～瀰漫著古早味！入座以後店家會遞上菜單，然後會依照人數提供醬料，服務還蠻勤快的～

很多人誤以為「詹師傅越式羊肉爐」是越式口味～或老闆可能是越南人? 但其實都不是～是因為店裡營造出越南獨有的矮桌用餐環境～以及詹師傅個人獨家研發羊肉爐～才稱為「詹師傅越式羊肉爐」！吃鍋就是要這種大家圍在在一起的團聚感～讓羊肉爐吃得更暖阿。

靠近店門口的座位是最快客滿的，因為這一區的位置比較通風，如果不怕冷的話，坐在這邊用餐還不賴唷！

冬天就是要約著親朋好友來吃鍋啦！坐在矮矮的桌椅上就是有特別溫馨的FU！

櫃子上擺放著酒精供客人自行取用！而這個透明櫃子裡放的是「外帶豆皮」，如果是內用的客人想要吃豆皮，就要到冰箱那邊加購唷！

店家備有各式餐具供客人自取～面紙則是掛在牆面上，供客人自行抽取唷！

辣椒是店家自己炒的，吃起來很香，也蠻辣的！愛吃辣的人肯定會愛他們的辣椒～辣得很過癮阿！

店家特製的腐乳醬，會在入座時先幫你裝好一份！如果之後覺得醬料不夠，都可以自行到醬料區添加唷！

【小菜及飲品】

走到店裡的最角落，就可以看到這個擺放食材的冰櫃和飲品櫃。

冰櫃裡面的品項和價格都有清楚標示，因為鍋內已經附有豆皮、玉米、洋蔥、木耳和高麗菜了～所以在選購配料的時候～可以自己斟酌一下唷！（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【詹師傅越式羊肉爐｜完整菜單MENU】

原來羊肉爐的店不是只有賣羊肉！他們還有燒酒雞和肉骨茶可以選擇！另外還有多款熱炒可以搭配！對於同行夥伴裡，如果有不太吃羊肉的人，這真的是一大福音阿！

（此為「詹師傅越式羊肉爐」2025年上傳的最新菜單，供參考！實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【詹師傅越式羊肉爐｜溫補暖身】

除了羊肉爐以外還點了滿滿一桌的熱炒～有夠澎湃的！如果覺得羊肉爐內的配料不夠吃，都可以到冰箱選購其他想吃的配料唷～

不只是羊肉爐，店家的肉骨茶和燒酒雞也都是用炭火燒的！優點是炭香味真的很迷人，缺點是炭火不能夠自己控制火的大小～如果不想讓鍋物一直滾，也可以請店家幫忙把鍋物取出，直接放在桌上喔～

【羊肉爐】

羊肉爐有一份和半份可以選擇，半份的羊肉爐比較適合2個人吃，裡面有半斤的羊肉！一份的羊肉爐適合4-5個人吃，裡面是一斤的羊肉！如果是2個比較愛吃肉的人，也可以直接點一份的羊肉爐，吃個過癮！

店家選用的是不超過15公斤的本土山羊肉，帶皮的山羊肉吃起來皮Q肉嫩，讓人一吃成主顧！

我老公和我爸媽都非常愛羊肉爐～不過我自己很害怕羊肉的騷味～但是詹師傅的羊肉有出乎我意料～因為這羊肉真的不騷啊！接受度很高！！！

吃羊肉爐就是要沾店家特製的腐乳醬！搭配著腐乳醬的味道更棒，不但可以減少羊肉的腥膻味，吃起來也更有層次！皮Q肉質緊實的羊肉～我這天就默默吃了好幾塊呢。

羊肉爐裡面本來就有配料囉～裡面有豆皮、高麗菜、玉米、黑木耳和洋蔥！如果想要吃得更豐富一些，都可以到冰櫃裡面加購自己喜歡的食材做添加！

【茼蒿】

原本的羊肉爐裡面有高麗菜，但我們還是想加一點綠色蔬菜進去，讓這一鍋羊肉爐更豐富！

【金針菇】

火鍋當然不能少了金針菇啊！吸附飽滿湯汁的金針菇就是好吃！肯定是火鍋必備配料～

「詹師傅越式羊肉爐」用了10多種中藥燉煮，沒有添加味素，味道純天然！僅加一點點的米酒提味！加的酒量是讓開車的人也可以吃的喔！如果湯不夠了～都可以請店家額外加湯！這香濃回甘的中藥湯頭～喝一碗就全身暖暖的！多喝幾碗也不會覺得口乾舌燥！

【燒酒雞】

除了羊肉爐以外，燒酒雞和肉骨茶也是店家的招牌！老闆娘說他們的肉骨茶不是新加坡那種正宗的湯頭～而是用中藥和蒜頭熬煮的湯頭～搭配豬的排骨肉！聽起來也很不錯耶～下次也想試試看。

我們這天點的是「燒酒雞」，這燒酒雞和我們平常在家喝到的客家味不太一樣～是用了數10種中藥材熬煮的雞湯，裡面加了一罐米酒，味道蠻清爽的！雖然酒氣不太明顯～但是吃這一鍋是不能開車的唷（喝酒不開車，開車不喝酒）。

燒酒雞若想要加湯，可以選擇要加高湯或是加米酒，如果想要加米酒，是一瓶+60元唷！

燒酒雞也是用炭火煮的，不同的是上面還多了一個鐵架子做支撐。

燒酒雞裡面也是有配料的～裡面的甜玉米很好吃～我們平常在家煮燒酒雞也都會放玉米進去煮唷！

煮到入味的高麗菜和豆皮我們也都很愛～燒酒雞配高麗菜會讓湯頭更清甜～但想不到燒酒雞配豆皮也這麼搭啊！

店家選用的是帶骨的土雞肉，這雞肉的肉質紮實鮮美，不會煮到柴柴的，口感還不錯！

但吃慣全酒燒酒雞的我們～會覺得這裡的燒酒雞太清爽了～若是跟我們一樣比較重口味的人～建議之後都不加湯～直接加米酒加到滿就對了！

【麻油麵線50元】

店家沒有賣白飯～唯一的主食就是麻油麵線～麵線是選用竹南本地的手工麵線！是說這一份麻油麵線份量不少～大約是2人份左右～加了油蔥香氣大提升阿

【小羊排】

店家選用的羊小排是羊肋排側邊比較多肉的部位～主要是用了黑胡椒醬加入了青椒、甜椒和洋蔥拌炒！

【炒青菜】

炒青菜的品項以店家當日現場供應為主，我們這天選了空心菜～店家用了蒜頭和辣椒清炒，吃起來爽脆不油膩！

【麻油羊佛】

羊佛也是招牌品項之一呢！老闆娘說有不少客人都是特地來吃羊佛的。麻油羊佛用了2顆羊佛切片，口感脆脆的完全沒有腥味，我覺得還蠻特別的！值得嘗鮮！

「詹師傅越式羊肉爐」僅在冬季營業，通常為9月份至隔年4月份！而這整個冬季只有”大年初一”這天公休，其餘時間都照常營業！不過除夕當天不提供內用，僅開放10:00-18:00讓客人來外帶羊肉爐唷！

整體來說，這間「詹師傅越式羊肉爐」除了招牌的羊肉爐以外～另有肉骨茶和燒酒雞可以選擇～而且熱炒的品項也蠻多的！讓來用餐的人可以有更多選擇！這天用餐覺得他們的羊肉爐湯頭滋補暖身～羊肉吃起來沒有騷味！燒酒雞使用中藥熬煮～湯頭也是清爽好喝！熱炒部分推薦宮保皮蛋和麻油羊佛！提供給想要來用餐的人多個參考選擇唷:)

地址：苗栗縣竹南鎮忠義街15號

電話：037-468987

營業時間：週一至週日15:00-23:30(僅冬季營業，通常為9月份-隔年4月份，正式開業日請見店家粉絲團公告，整個冬季只有”大年初一”公休)

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康