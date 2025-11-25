海線隱藏版「百元泰式料理」！泰國廚師現點現做 「打拋蓋飯」看得到打拋葉

海線又發現一間便宜又好吃的泰式料理，這間"琦琦泰式料理"在清水已經開了快半年，因為地點比較偏遠，所以知道的人不多，他們家主要賣的是比較常見的蓋飯/炒飯/炒河粉那些，另外還有少見的烤肉、酸辣湯⋯⋯等。負責掌廚的是泰國人，東西口味還蠻道地，尤其打拋蓋飯還是用打拋葉下去炒的，價錢也是相當平價，幾乎都在100元出頭而已，所以有些人一次都是買好幾份帶回家，餐點都是現點現做，一份一份炒的，人多時要有心理準備會等蠻久的喔QQ。

店家位置在港都路，這邊算是台中港市鎮重劃區，有不少的小吃店開在這邊，大部分都是好幾間店開在一塊，類似一個餐廳區這樣，停車可以直接停在路邊或是大空地處，還蠻方便的。

簡簡單單的小店面，營業時間只有晚上。

用餐區在外面，有點像是路邊攤的感覺，不過上方有屋簷，所以也不算完全露天，我比較擔心的是海線風大的問題，幸好這天風還沒那麼大，不然用餐應該會很痛苦。

菜單一共兩張，賣的是泰式的飯麵類以及涼拌、烤肉、湯品，價格大多都在100元出頭，相當平價，大部分餐點都可以調整辣度，有需要可以跟店家說。

負責料理的是一個泰國籍的師傅（不是老闆），因為飯麵那些都是一份一份炒的，所以人多時一定要有耐心等待。

慢工出細活，等了半小時終於餐點上齊了。

打拋豬蓋飯 $100

除了打拋豬肉還有附一顆荷包蛋，100元而已，相當便宜。

米飯用的也是泰國米喔。

店家的打拋豬是用打拋葉下去炒的，不是九層塔，絞肉幾乎都是瘦肉，湯汁給得也較少，屬於蠻道地的泰式口味炒法，比較可惜的是打拋葉有帶一點明顯的土味，不知道是不是清洗的問題。

紅咖哩海鮮飯 $130

我點的是紅咖哩海鮮，不知道是不是廚師做成了紅咖哩蝦，裏頭海鮮只有兩隻去殼的蝦子(不小隻)，剩下就是四季豆，看起來有點虛弱，不像一些泰式小吃的打拋海鮮會有花枝或魷魚之類的。

辣度請店家幫我做泰式的中辣，口味真的有比較重一些，但是感覺沒有非常辣，可能是因為紅咖哩本身有一點甜味的關係吧，味道其實還蠻不錯啦，就是醬有點太少了，米飯很多都拌不太到。

泰式炒河粉 $150

沒法炒辣，但是旁邊有附辣椒粉，另外還有一小塊檸檬，吃之前建議先把檸檬汁擠上去。

除了基本的蛋、豆芽菜，還有兩隻去殼的蝦子。

河粉沒有炒得很濕軟，口感Q彈滑順，結合了微微酸甜的醬汁，夠味又好吃，雖然沒有加花生粉，但是有檸檬塊和辣椒粉，整個味道已經很豐富了，這個泰式炒河粉我也蠻推薦的。

酸辣牛肉湯 $150

闆娘推薦的，好像是新推出的，很大一碗，用料非常實在，牛肉是牛肋條，給得超級多，肉軟軟的很好吃，湯頭也很特別，裏頭加了南薑、香茅⋯⋯等多種南洋香料，味道酸酸辣辣的，但沒有像冬蔭功那樣重口味，我覺得有一點點越南風味的感覺，很推薦喔。

絞肉煎蛋 $80

和台灣的蔥花蛋有點相似，只是裡面多了一些絞肉，肉沒有到很多但吃得出來，整體來說不算很特別。

泰式奶綠 $55

味道很道地，甜度也很足，建議趕快喝，冰塊溶化後就沒那麼夠味了。

這間"琦琦泰式料理"真的讓人蠻推薦的，價格便宜、東西口味道地又好吃，闆娘和廚師也都相當熱情，用餐感覺真的很不錯，唯一讓人擔心的是冬天這邊風很大，現場用餐不知道盤子會不會被吹走。

琦琦泰式料理

地址：台中市清水區港都路328號

電話：0970-994845

營業時間：17:00-22:00(星期五公休)

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」