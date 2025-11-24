一人獨享辦桌菜！宜蘭必去親子餐廳 「九層階梯式擺盤」超浮誇 還有一整層兒童遊戲室
udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享
誰說只有喜宴可以吃到辦桌菜，游饗提供創意中式定食套餐，一個人也能享用多達十一樣辦桌菜，使用九層階梯式擺盤，看起來超有儀式感，360元起就可以享用，Google評論送點心，CP值爆表，招牌必點每日限量主廚特餐，二樓還有一整層40坪親子遊戲空間，讓大人可以安心吃飯，小孩盡情放電，提醒假日用餐一定要先訂位，客內常常客滿，成為宜蘭必去親子餐廳。
每日限量主廚特餐，滿滿一桌居然只要300元，CP值超高。
游饗位在宜蘭巿區陽明一路，周邊空地可以停車。
擁有大面積的窗戶，用餐環境乾淨舒適。
最新DM，實際DM以店家為主，招牌必點中式套餐，還有各種海鮮套餐可以選。
游饗結合宜蘭在地食材做創意料理，每一份定食套餐都會附上9種小菜，以及一湯品和一主食，使用九層木製餐盤，不僅擺盤精緻還超有儀式感～
二樓有一整層40坪遊戲空間，小朋友一定超愛的。
不管是積木、溜滑梯、汽車、球池應有盡有，讓大人安心吃飯，小孩盡情放電
一端上桌超讓人驚豔，九層階梯式擺盤超浮誇，真是一場視覺與味覺雙重享受。影片分享
招牌必點：每日限量主廚特餐 300元，這次主廚特餐是蔥油雞，份量不少還附上配料，另外還有生菜沙拉、炒青菜、金絲龍鬚蝦、海鮮羹湯、50元飲品等超豐盛的。
招牌必點：金棗果香豬里肌 380元，鮮嫩多汁的豬里肌，融合了金棗獨特的酸甜香氣，一口咬下果香四溢，酸甜開胃，回味無窮。
甜點：炸堅果芋頭酥：酥脆不甜膩好吃。
兩人擺滿一桌的菜，超豐盛的～難怪Google評論五顆星，果然名不虛傳，若不是很難預約，值得一訪再訪的餐廳。
Google評論送點心雞米花-價值100元，份量超多。
游饗・創意中式定食
地址：宜蘭縣宜蘭市陽明一路126號
營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
