平日最低只要399元起！ 苗栗頭份「真涮」高CP值鍋物吃到飽 肉菜飯麵還有飲冰品任你自助吃到飽

苗栗頭份美食「真涮吃到飽火鍋-頭份旗艦店」，位於頭份交流道旁的鍋物吃到飽，是鐵了心旗下的最新品牌，平日最低只要399元起，就能享有各肉品,蔬菜,飯食,麵食,飲料及冰品任你自助吃到飽！就是要讓你無限夾～沒吃飽千萬不準走！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

【真涮吃到飽火鍋-頭份旗艦店】

地址：苗栗縣頭份市中華路1263號

電話：037-696563（目前暫無訂位服務）

營業時間：週一至週日11:30-22:30

「真涮吃到飽火鍋-頭份旗艦店」是鐵了心旗下的最新品牌，現在換了新的店名及經營方式，生意更上一層樓呢。

【店家前方20公尺右轉｜千和收費停車場】

「真涮吃到飽火鍋-頭份旗艦店」鄰近頭份交流道，在店家前方20公尺，位於肯德基旁的巷子內就有一個收費的＂千和停車場＂！目前停車收費為「30分鐘內20元、1小時30元、1小時30分鐘45 元、2小時60元、2小時以上每小時加30元，當日上限為180元」。

原本這個停車場是要下載APP才能繳費頗麻煩，自2025年10月1日起改採自助人工收費，我覺得這樣相對方便一些！待停好車後請到收費亭門口拿粉紅色單據寫好停車資訊（車號及停車時間），等到要離開時再填上離場時間，並準備整數金額，投入夾鏈袋中再放入信箱！

【真涮火鍋｜店內環境】

店內環境重新裝潢，空間更加寬敞舒適！座位有四人座和六人座，也設有隔板，無論是情侶、小家庭還是朋友聚餐，都有各種不同配置的位置！

店家有兒童座椅，帶小朋友來用餐也很OK！木質調的桌椅搭配柔和燈光，乾淨又整潔，給人一種溫暖放鬆的感覺！

【真涮吃到飽火鍋｜完整菜單MENU】

這是「真涮吃到飽火鍋」的完整菜單，供參考（用餐需要酌收10%服務費）（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【真涮吃到飽火鍋｜BUFFET BAR】

他們的「BUFFET BAR」很壯觀，琳瑯滿目的火鍋料、肉片、蔬菜、麵食一應俱全！食材整齊擺放在冷藏檯裡，每一格都乾淨清爽，補貨也很勤快！麵食部份還有王子麵、冬粉、火鍋滷味麵等選項，來這用餐肯定可以吃飽飽！

蔬菜區有高麗菜、花椰菜、白蘿蔔、玉米筍、菇類、豆腐、蓮藕片、南瓜等食材，新鮮度滿分！火鍋配料區種類也多得誇張，像是蛋餃、墨魚丸、花枝漿、豆皮、芋頭、米血、麻吉燒等，根本是火鍋控的天堂！

光是肉品的選擇就有七種：特選小肥牛、頂級板腱、活菌豬五花、精選雪花豬、嫩肩小羔羊、私藏手切雞柳、鮮嫩雞腿！牛羊豬雞應有盡有，油花漂亮、切得薄而均勻，下鍋涮幾秒就超嫩！

炸物有薯條、甜不辣、鑫鑫腸等品項，下方墊著廚房紙巾吸油，吃起來可以少一些油膩感！

自助區還有爆米花、抹醬吐司、綠豆湯、百香果木瓜、海帶芽等～

湯底不夠了可以自行添加！湯頭有北海道昆布鍋、元氣白湯鍋、蒜頭蜆精鍋、天香藥膳鍋、日式壽喜燒鍋、東北酸白菜鍋、起司牛奶鍋、四川麻辣鍋！醬料的選擇也蠻多的。

店家有提供免費白飯，還有牛丼、滷肉飯、蔬食咖哩飯！個人蠻愛他們的滷肉飯～帶有膠質的滷肉加點胡椒粉就很好吃呢！

飲品吧的選擇也不馬虎～有汽水機、冰沙、果汁、咖啡機可自行取用！想清爽一點就配冰沙或無糖茶～想放縱一點就來杯可樂或奶茶～選擇超自由！我自己是最推薦大苑子的芒果冰沙～當天來用餐就喝了好幾杯呢。

冰淇淋提供的是布拉芙冰淇淋，口味有六種：紅豆牛奶、蘿芙草莓、抹茶、芒果、芋頭、香草！而且冰淇淋不會硬梆梆的，還蠻好挖的！吃完火鍋再來兩球冰淇淋收尾～超完美的啦。

【真涮鍋物吃到飽｜CP值超高】

真涮火鍋的吃到飽方式很佛心！肉也是直接擺在自助區讓你夾好夾滿，誠意十足，而且平日午餐16:00以前進場只要399元、晚餐&例假日也只要469元，100cm以下酌收50元清潔費、100-140cm半價收費、141cm以上正常收費！價格很親民！

蔬菜的選擇很多！我這天光是菜盤就夾了好幾輪～他們的青菜不會因為是吃到飽就品質打折～和我先前吃鐵了心一樣～都是很新鮮的食材配料喔！

我們這天其中一個鍋底選了麻辣鍋～但端上桌的麻辣鍋裡面是沒有配料的～可以自行到自助區拿鴨血和豆腐加進去裡面煮。

【七種肉品任你夾！肉控的天堂】

肉盤雖然說是吃到飽任你無限夾，但是品質也相當講究！這三盤肉肉裡面共有七種肉品，我們全都夾了一些嚐鮮，有特選小肥牛、頂級板腱牛、活菌豬五花、精選雪花豬、嫩肩小羔羊、手切雞柳、鮮嫩雞腿～每款肉品都各有特色！

【特選小肥牛&頂級板腱牛】

這盤是特選小肥牛&頂級板腱牛，兩款都是我平常在火鍋店會點的肉片選擇！特選小肥牛的油花分布細緻，紅白相間的色澤超迷人～而頂級板腱牛肉的色偏深紅、紋理細密，屬於比較瘦但帶筋膜的部位！

牛肉只要下鍋涮個幾秒，肉質立刻散發牛脂香，吃起來完全不乾柴，是那種越嚼越香、完全不需要沾醬的等級！特別推薦給喜歡吃牛肉原味的饕客啦。

【活菌豬五花&精選雪花豬】

這盤豬肉有活菌豬五花&精選雪花豬，肉片的厚薄切得剛剛好，油脂豐富卻不膩，肉片粉嫩嫩的色澤光看就覺得新鮮，涮完後肉質Q彈中帶甜，柔嫩多汁！

【嫩肩小羔羊&手切雞柳&鮮嫩雞腿】

這盤我們夾了嫩肩小羔羊&手切雞柳&鮮嫩雞腿！必須要說，他們的肉品冷藏溫度控制得很好，肉片不會結冰或互黏，對於肉品的品質真的有用心！而且他們補盤速度快，肉類選擇又多，讓人能從頭到尾都維持吃肉的爽度。

嫩肩小羔羊能聞到淡淡羊香，肉質柔嫩且有彈性，油脂香濃郁卻不膩！而手切雞柳雖然沒有多餘的油脂，但入口的口感軟嫩，仍保有鮮嫩肉汁！帶骨的鮮嫩雞腿肉更是大推！每一口都讓人滿意到想再夾一盤啦！

【單點海鮮｜現流蛤蜊&自然蝦&船釣小卷】

海鮮部份不是吃到飽的，但是有提供給客人單點，我們這天點了現流蛤蜊、自然蝦、船釣小卷，完全把火鍋的鮮度提升到另一個層次！這三樣海鮮放進鍋裡一起煮，真的就是海味大爆發。

船釣小卷下鍋煮個20秒左右撈起來最剛好，口感吃起來Q彈帶勁，小卷咬開後那股海洋鮮味瞬間釋放，超鮮甜的！！！

自然蝦一份10隻，單點價為109元，蝦子的肉質Q彈紮實，而且殼很好剝，吃起來超過癮！搭配自助吧裡的新鮮蔬菜，整個湯頭不需要任何調味就能越煮越鮮甜，越喝越順口！

偷偷推薦大家一個隱藏版的煮法，就是可以到醬料區拿蒜頭，再到自助區拿雞腿肉，最後在將蛤蜊全部加入鍋中！自己煮一鍋蒜頭蛤蜊雞湯～這鮮甜湯頭和軟嫩雞肉的組合～簡直超完美的啦。

蛤蜊鮮甜的湯汁融進湯底，你會明顯感受到蛤蜊的鹹香與自然甜味完美交融，有種清爽回甘的海洋風味！蛤蜊的肉質也很大顆飽滿～重點是這一大盤單點只要+119元～蛤蜊控沒有不點的理由啊！

整體來說，這間「真涮吃到飽火鍋」空間舒適、食材新鮮、補菜速度快，加上價格實在，CP值真的很高！無論你是想大口吃肉、享受豐富配料，或是想和朋友家人找個舒適地方聚餐，這裡都超合適！店內豐富的自助吧，還有七款肉品各有亮點，單點的海鮮也很新鮮好吃，真的讓人一試成主顧，也是火鍋控不能錯過的名單，推薦給大家。

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲

