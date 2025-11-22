快訊

晚來吃不到！ 宜蘭中式早午餐「早吳吃麵」Google 4.8顆星推薦 礁溪必吃銅板美食

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享

礁溪有間隱藏版銅板小吃，Google評論高達4.8顆星，若不是網友介紹真的很難發現，招牌必點肉麻麵和酸辣抄手，還有許多菜單上沒有的隱藏版小菜，全部銅板價就能享用，敢吃辣的別忘了加上老闆自炒的兩種辣椒，又香又辣超好吃的，整體吃下來非常滿足，為礁溪平價中式早午餐

一早6:00就開門，早上別忘了來找吳吃麵，早來早享受，晚來怕你吃不到。

隱藏在礁溪玉龍路上稻田旁。

最新DM，實際DM以店家為主，價位15-65元，全部銅板價就能享用。

還有許多菜單上沒有隱藏版小菜。

招牌必點：香菜 45元，煙燻豆包包菜卷搭配獨特醬料，超特別的～

招牌必點：海干配 30元。

招牌必點：酸辣抄手 60元，皮薄餡多餛飩，搭配特調酸辣醬汁，讓人忍不住一口接一口，太好吃了～

燙青菜 40元，肝連湯 45元。

兩個人一不小心點了滿滿一桌，每人平均約150元就可以吃得很飽，下次路過千萬不要錯過，宜蘭在地平價好吃的早午餐。

早吳吃麵

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路一段388號

營業時間：06:30-13:30（周日一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

