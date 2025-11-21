有特色的石頭火鍋！ 台中沙鹿「湯拾參石頭火鍋」現場爆炒湯頭超厲害 大推4種雞肉鍋、自助區C/P值爆表

冬天終於到了，又是吃火鍋的時候啦~推薦大家這間最近讓我很愛的"湯拾參石頭火鍋"，他們家石頭火鍋的爆炒湯頭真的有厲害，店家會直接在桌邊爆炒底料，客人在一旁好像看表演一樣，很有意思，推薦必點他們的"特色雞肉鍋"，有爆炒烏骨雞鍋、剝皮辣椒雞鍋、祖傳花雕雞鍋和麻油燒雞鍋一共四種，湯頭都是爆炒湯頭，味道截然不同，各有特色，而且給的雞肉也超多，完全不用額外加點肉盤就很夠吃了；店內也有附設自助區，除了有蔬菜吧、滷肉飯、布丁、飲料、霜淇淋，另外最近還能新增了冰淇淋、小菜和甜湯，整個C/P值又提高了，喜歡石頭火鍋的朋友真的不能錯過啦。

湯拾參石頭火鍋沙鹿店位置在光華路上，兩旁以及附近都是吃到飽餐廳，競爭相當激烈，停車很方便，附近有兩個停車場，走過來幾分鐘而已。

日式風格裝潢，搭配上微微昏黃的燈光，氣氛挺不錯的，座位以四人桌為主，位子還不少。

自助區有附設野菜吧，食材大概有30多種，不算非常多，但基本該有的都有。

旁邊冰箱內有玻璃瓶裝汽水、鋁箔包飲料和小朋友最愛的統一布丁、豆花愛玉，都是無限供應的喔。

這邊還有滷肉飯，想起最近豬瘟事件，能吃到這麼多肉的滷肉飯真的很感動。

醬料區種類也蠻多樣的。

飲料除了剛剛冰箱內的瓶裝汽水、鋁箔包飲料，這邊還有冰沙機、奶茶、熱咖啡機和霜淇淋。

這一區是前些日子新增的，有冰淇淋、小餅乾、小菜、甜點和甜湯，一下子就多了好多東西。

和一般火鍋店差不多，先選鍋物再選湯頭，另外也有固定特色湯頭的鍋物，最低是358元，不算太貴，比較特別的是他們清潔費只收30元/每人，用餐有限時90分鐘。

上次吃了他們家的花雕雞鍋後印象非常深刻，這次我們特別點了所有的雞肉特色鍋，一共有四種，分別是爆炒烏骨雞鍋、剝皮辣椒雞鍋、祖傳花雕雞鍋和麻油燒雞鍋。

這四種鍋都是搭配爆炒湯頭，這個也是他們最大的特色，店家會直接就在桌邊下料進行爆炒，不是像一般火鍋店全部弄好才端上來。

麻油燒雞鍋還可以選擇全酒，一樣會先爆炒過再倒入整瓶的紅標米酒點火燒煮，熊熊火焰會燒個一兩分種左右，喜歡拍照錄影的可別錯過。

麻油燒雞鍋(燒全酒) $418+30

麻油燒雞鍋我們點加全酒的，湯頭的麻油味道幾乎都被酒味給壓過去，酒味真的很濃，剛喝下一口就感覺胸口暖烘烘的，非常適合冬天喝，但如果有開車的話就不建議點了，因為酒測不一定會過。

雞肉是去骨的雞腿肉，肉質鮮嫩非常有感，重點是肉量給得也超有誠意，完全不用額外加點肉盤就很夠吃了。

祖傳花雕雞鍋 $418

花雕雞鍋裏頭有加了大量的洋蔥，當然也有花雕酒，酒味沒有很重，整個帶出了爆炒洋蔥的甜味，湯頭喝起來非常清香甘甜，層次感鮮明，很棒。

花雕雞鍋的雞肉在下鍋爆炒之前還會先用花雕酒醃製過，和湯頭一起煮過後吃起來真的非常的有味道。

剝皮辣椒雞鍋 $418

第一次吃到爆炒的剝皮辣椒雞鍋，和之前吃過的那些剝皮辣椒雞湯真的很不一樣，剝皮辣椒在爆炒過後整個味道被釋放出來，再加上他們的特製鍋底醬，湯頭喝起來辣中帶甜，濃郁鮮美，越煮會越夠味，如果怕太鹹的可以再加湯。

裏頭除了雞腿肉還有杏鮑菇、蛤蠣，用料也是非常豐富實在，尤其雞肉，吸飽了又甜又辣的湯頭後真是好吃。

爆炒烏骨雞鍋 $418

湯頭看似很油，實際卻是非常的清爽，我覺得算是這四鍋中口味最清淡的，有一點淡淡藥材香氣，適合不想吃太重口味的人。

雞肉是烏骨雞肉，肉都很大塊，給得也很多，喜歡烏骨雞肉的絕對不能錯過。

新推出的每日小菜，豆干絲有調味過，百香果青木瓜絲酸甜爽口，兩樣都很不錯。

甜湯也是新增加的，這天的是桂圓銀耳湯，料很實在，甜度剛好，吃完重口味火鍋後來上一碗真的很棒。

上一次來吃就被他們的爆炒湯頭給驚艷到，這次吃的四種雞肉鍋也是好有特色，湯頭和配料的搭配給人感覺很用心，用料也非常實在，而且自助區還多了一些新東西，整體來說真的進步很多，沒吃過的朋友推薦可以去吃看看喔。

地址：台中市沙鹿區光華路279號之8

電話：(04)2662-6128

營業時間：星期一到五11:30-15:30(最後收客14:00)、17:00-22:00(最後收客20:30)/星期六日11:00-22:00(最後收客21:00)

付費方式：現金/LINE PAY

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

