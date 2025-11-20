板橋排隊名店！「最強爆餡紅豆餅」一顆才賣15元，「這2口味」想吃最好先預約
udn走跳美食／ PEKO の Simple Life
板橋車輪餅名店「太極鰲車輪餅」在地開業逾20年，口味多達30幾種，「最強爆餡」直接炸出來。人氣夯到提前預約，仍需等1~2小時，特別是芋頭及地瓜口味，更是廣受顧客青睞很容易被預約完。
太極鰲車輪餅 在哪裡
「太極鰲車輪餅」開業超過20年，就位於板橋區漢生西路上，致理科技大學的後門旁，鄰近捷運新埔站，常常騎車經過都會看到排隊等候的盛況。
太極鰲車輪餅（FB）
電話：0953 118 118
地址：新北市板橋區漢生西路128號
營業時間：11:00~20:00 週日休
話說有幾次PEKO店門口看似沒有人在等，結果都被告知當下預約要等兩小時，真心建議大家出門前先打電話預訂確認，才不會敗興而歸，或者是下午茶等到變晚餐。
太極鰲車輪餅菜單
車輪餅口味很多，鹹甜皆有（奶蛋素可食），除了基本款的紅豆車輪餅、奶油車輪餅、蘿蔔絲車輪餅、芋頭車輪餅，也有咖啡車輪餅、高麗菜飯車輪餅、酸菜菜脯車輪餅等特殊口味，甚至還能自選雙餡、三餡或五餡車輪餅，價格在15元～25元，價格看似不便宜，但當你看到爆滿餡料，包你覺得一切都超合理，甚至還會覺得怎麼那麼便宜，老闆娘有賺嗎？
等候時順口問了三餡車輪餅比較多人喜歡的組合，老闆娘說是紅豆、奶油和起士的組合，一個20元，有興趣的可以試試。
老闆娘用料超霸氣，紅豆、芋頭、地瓜、酸菜菜脯通通都是滿到直接炸出來，每一個都是頭好壯壯的巨無霸車輪餅來著。
地瓜車輪餅是「太極鰲車輪餅」的人氣王之一，肉眼可見地瓜餡還帶著纖維，甚至有網友說這份量根本就是在吃地瓜，跟車輪餅沒關係，本來想點的，但預約時就被告知已經沒有了，到現場聽到客人說，他前一天預訂時就已經訂不到了。
攤位上只有老闆娘一個人，又要製作，又要打包，真的快不了，如果是訂比較多的客人，老闆娘就會請客人幫忙在紙袋上標口味，大家也都很樂意幫忙，這樣才能讓老闆娘有時間繼續製作爆餡車輪餅。
太極鰲車輪餅推薦
起士蛋車輪餅
內餡是一整顆雞蛋加上兩片起士以及胡椒粉，一咬就爆漿，是網友推薦的人氣NO.1，還有人說沒吃過起士蛋車輪餅就等於沒來過「太極鰲車輪餅」，真的是極具代表的口味。
真的是每一個內餡都滿到炸出來，除了芋頭車輪餅是25元，奶油車輪餅、紅豆車輪餅都只要15元，這價格真的沒話說了，CP值真的高啊！
芋頭車輪餅
你看看這咬面，車輪餅的上下蓋也都是滿滿內餡，沒有一絲空隙，不過，PEKO覺得這天的芋泥餡偏乾，沒有以前那麼綿密，但還是好吃啦！
紅豆車輪餅
不同於一般紅豆餅，「太極鰲車輪餅」用的是大紅豆，不是小紅豆，甜度不高，保有顆粒感，味道很棒。
奶油車輪餅
這款普通了些，感覺是中央工廠調出來的奶油餡，除非你超愛吃奶油，不然可以直接略過。
酸菜菜脯車輪餅
這個口味算是PEKO的意外收穫，因為本來是想點高麗菜飯，結果當天沒有，只好改點酸菜菜脯車輪餅，結果一吃成主顧，這口味有飯糰的影子，是說如果再加點肉鬆應該很不錯。
芝麻麻吉車輪餅
「太極鰲車輪餅」的芝麻餡微甜帶點苦味，算是比較大人味的口味。
太極鰲車輪餅外送
「太極鰲車輪餅」雖沒有配合UberEats、foodpanda熊貓外送，但訂購達一定金額，會有專人外送，懶得出門的朋友可以預約時詢問，美味的爆餡車輪餅就直接幫你送到家。
太極鰲車輪餅
電話：0953 118 118
地址：新北市板橋區漢生西路128號
營業時間：11:00~20:00 週日休
文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言