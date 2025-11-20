板橋排隊名店！「最強爆餡紅豆餅」一顆才賣15元，「這2口味」想吃最好先預約

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life

板橋車輪餅名店「太極鰲車輪餅」在地開業逾20年，口味多達30幾種，「最強爆餡」直接炸出來。人氣夯到提前預約，仍需等1~2小時，特別是芋頭及地瓜口味，更是廣受顧客青睞很容易被預約完。

太極鰲車輪餅 在哪裡

「太極鰲車輪餅」開業超過20年，就位於板橋區漢生西路上，致理科技大學的後門旁，鄰近捷運新埔站，常常騎車經過都會看到排隊等候的盛況。

太極鰲車輪餅（FB）

電話：0953 118 118

地址：新北市板橋區漢生西路128號

營業時間：11:00~20:00 週日休

話說有幾次PEKO店門口看似沒有人在等，結果都被告知當下預約要等兩小時，真心建議大家出門前先打電話預訂確認，才不會敗興而歸，或者是下午茶等到變晚餐。

太極鰲車輪餅菜單

車輪餅口味很多，鹹甜皆有（奶蛋素可食），除了基本款的紅豆車輪餅、奶油車輪餅、蘿蔔絲車輪餅、芋頭車輪餅，也有咖啡車輪餅、高麗菜飯車輪餅、酸菜菜脯車輪餅等特殊口味，甚至還能自選雙餡、三餡或五餡車輪餅，價格在15元～25元，價格看似不便宜，但當你看到爆滿餡料，包你覺得一切都超合理，甚至還會覺得怎麼那麼便宜，老闆娘有賺嗎？

等候時順口問了三餡車輪餅比較多人喜歡的組合，老闆娘說是紅豆、奶油和起士的組合，一個20元，有興趣的可以試試。

老闆娘用料超霸氣，紅豆、芋頭、地瓜、酸菜菜脯通通都是滿到直接炸出來，每一個都是頭好壯壯的巨無霸車輪餅來著。

地瓜車輪餅是「太極鰲車輪餅」的人氣王之一，肉眼可見地瓜餡還帶著纖維，甚至有網友說這份量根本就是在吃地瓜，跟車輪餅沒關係，本來想點的，但預約時就被告知已經沒有了，到現場聽到客人說，他前一天預訂時就已經訂不到了。

攤位上只有老闆娘一個人，又要製作，又要打包，真的快不了，如果是訂比較多的客人，老闆娘就會請客人幫忙在紙袋上標口味，大家也都很樂意幫忙，這樣才能讓老闆娘有時間繼續製作爆餡車輪餅。

太極鰲車輪餅推薦

起士蛋車輪餅

內餡是一整顆雞蛋加上兩片起士以及胡椒粉，一咬就爆漿，是網友推薦的人氣NO.1，還有人說沒吃過起士蛋車輪餅就等於沒來過「太極鰲車輪餅」，真的是極具代表的口味。

真的是每一個內餡都滿到炸出來，除了芋頭車輪餅是25元，奶油車輪餅、紅豆車輪餅都只要15元，這價格真的沒話說了，CP值真的高啊！

芋頭車輪餅

你看看這咬面，車輪餅的上下蓋也都是滿滿內餡，沒有一絲空隙，不過，PEKO覺得這天的芋泥餡偏乾，沒有以前那麼綿密，但還是好吃啦！

紅豆車輪餅

不同於一般紅豆餅，「太極鰲車輪餅」用的是大紅豆，不是小紅豆，甜度不高，保有顆粒感，味道很棒。

奶油車輪餅

這款普通了些，感覺是中央工廠調出來的奶油餡，除非你超愛吃奶油，不然可以直接略過。

酸菜菜脯車輪餅

這個口味算是PEKO的意外收穫，因為本來是想點高麗菜飯，結果當天沒有，只好改點酸菜菜脯車輪餅，結果一吃成主顧，這口味有飯糰的影子，是說如果再加點肉鬆應該很不錯。

芝麻麻吉車輪餅

「太極鰲車輪餅」的芝麻餡微甜帶點苦味，算是比較大人味的口味。

太極鰲車輪餅外送

「太極鰲車輪餅」雖沒有配合UberEats、foodpanda熊貓外送，但訂購達一定金額，會有專人外送，懶得出門的朋友可以預約時詢問，美味的爆餡車輪餅就直接幫你送到家。

