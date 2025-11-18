嘉義最夯海鮮熱炒！「油雞飯」香翻天、「碳烤牛小排」超好吃

快訊

包子爸の食尚攝影手札／ 文、圖／包子爸の食尚攝影手札

udn走跳美食包子爸の食尚攝影手札

嘉義的熱炒實在太猛了！說到嘉義市區最夯、最難訂位的海鮮碳烤餐廳，「1961海鮮碳烤」絕對榜上有名！從大雅路一路香到雅竹路，無論平假日總是人潮洶湧、座無虛席！這裡不僅是吃熱炒的好地方，更是嘉義人心中的「聚餐聖地」。最讓人驚豔的，就是他們的油雞飯～雞肉軟嫩多汁、油蔥香氣逼人，一桶端上桌，總是瞬間被掃光！

現場還有民歌駐唱，氣氛超級歡樂，邊吃邊唱邊乾杯，這不只是晚餐，更像是一場熱炒嘉年華。想吃海鮮？想喝啤酒？想聚餐聊天？通通一次滿足！包子爸親測中肯推薦，這間「1961海鮮碳烤」絕對是嘉義必訪清單第一名，沒吃過別說你懂嘉義熱炒魂！

1961海鮮碳烤｜地址、店家資訊

  • 店家名稱：1961海鮮碳烤

  • 所在地址：600臺灣嘉義市東區雅竹路2號

  • 營業時間：17:00-24:00

  • 店家電話：05 277 8373

1961海鮮碳烤｜店家環境介紹

店面位置在雅竹路三角窗口，寬敞明亮、動線流暢，有露天區、搭棚區、以及室內區可選。氣氛超熱鬧，現場不時傳來民歌駐唱的旋律，吃飯像在參加音樂派對。

服務人員態度熱情、動作俐落，以熱炒店水準來說真的很難得！雖然夏天沒有冷氣，但電風扇開好開滿，整體還算舒適。每一桌人都是笑聲滿滿、酒杯滿滿，這裡就是嘉義人的快樂基地！

用餐區空間非常有趣，高高低低的分隔出多個獨立的用餐空間，挺好玩！有種在戶外農場吃飯的感覺，挺特別！

想吃什麼生猛好料，直接來到前台請老闆介紹即可！價格都很公道，什麼好料都有～～～

1961海鮮碳烤｜菜單

主打各式海鮮、熱炒、炸物與碳烤料理，菜色選擇超過百道！價位親民實在，平均一道菜落在$150～$350左右，CP值極高。必吃招牌：油雞飯、鳳梨蝦球、金沙豆腐、炒水蓮、臭豆腐腸旺、碳烤牛小排、墨魚香腸。

1961海鮮碳烤｜料理口味介紹

綜合生魚片（鮭魚、青甘、旗魚）

新鮮度滿分！每片厚切入口，鮮甜柔軟，冰涼爽口，搭配芥末與醬油剛剛好。

金沙豆腐

外酥內嫩、金沙香濃不膩，一口咬下豆腐綿密的口感配上鹹蛋香氣，超級下飯！

油雞飯

鎮店之寶！雞肉滑嫩、香氣爆棚，油蔥醬汁淋得恰到好處，粒粒分明的飯吸滿雞油香氣，真的一口接一口停不下來！

鳳梨蝦球

炸蝦大顆紮實，外酥裡嫩，搭配鳳梨與美乃滋，甜鹹交錯的罪惡組合，讓人吃得笑呵呵！

炒芥藍

火候拿捏剛好，菜梗清脆、入口脆甜，一定要點一份青菜均衡一下！

臭豆腐腸旺

香氣十足、辣度剛剛好，臭豆腐入味、大腸彈牙，是重口味愛好者的最愛！

炸銀魚

酥脆可口、魚香濃郁，不油不膩，是下酒神級小菜。

涼拌鱈魚肝

綿密滑順、入口即化，搭配微酸調味開胃又高級感十足。

橙汁排骨

酸甜香濃，肉質軟嫩，外層微酥，整體風味層次豐富。

碳烤牛小排

肉香撲鼻、焦香誘人，牛排控的最愛！火候掌控完美，保留了牛肉的多汁口感，肉質也油潤涮嘴，超級好吃！

墨魚香腸

炭烤後外皮焦香、內餡Q彈有嚼勁，帶點海味的香氣在嘴裡爆開，超有特色！

點了滿滿一大桌菜，價格3700多塊而已，真心便宜，這個價格在台北可以說絕對不可能，嘉義真心讚，這間1961海鮮碳烤更是超讚！好划算啊！

1961海鮮碳烤 評價｜包子爸食後心得

這間「1961海鮮碳烤」真的是嘉義熱炒界的天花板！油雞飯實在太厲害，每次都要多叫一份。

海鮮類新鮮度高、熱炒火候掌握得宜、炸物不油膩、飲料也有特色，加上現場駐唱音樂、服務親切熱情，整體體驗讓人超滿意！

唯一的小缺點就是夏天會稍熱，但這不影響整體爽度，畢竟吃熱炒就該這樣「熱鬧、熱情、熱呼呼」！

無論是家庭聚餐、朋友聚會或慶生小酌，1961海鮮碳烤絕對是嘉義聚餐首選。包子爸一句話總結：「嘉義熱炒王者無誤！」

1961海鮮碳烤

所在地址：600臺灣嘉義市東區雅竹路2號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-24:00

店家電話：05 277 8373

評價：★★★★★

文章來源：包子爸の食尚攝影手札 FB：包子爸の食尚攝影手札

