在地人狂推！鱸魚石斑鮮到爆，還有「魚鬆滷肉飯」秒殺味蕾

在地人的日常美味，往往藏在不起眼的小店裡。這家鼎鱻鮮魚湯，從早上9點開始就飄散著鮮美香氣，一路賣到晚上8點，中間不打烊，也成了許多居民日常用餐的好選擇。店裡的魚湯以鱸魚、石斑魚為主角，湯頭清甜鮮美，還有招牌的魯肉魚鬆飯，讓人一口接一口，吃過便難以忘懷。

開放式的廚房，衛生都看的到，也讓顧客可以安心食用！！

吃飯時間的人潮真的不少，不管是內用、外帶等，加上店家魚湯都是現煮的美味，如果無法等待太久、建議先打電話來預訂再過來拿取喔！訂餐專線：04-26865388

小凉吃魚湯少不了的就是醬油＋芥末、你們呢？？有吃辣的朋友小涼強烈建議你們可以舀上店家自製的辣醬，我覺得不管是拌一點進去飯裡或麵線裡，都讓味道更有層次且超涮嘴的啦！！

鼎鱻鮮魚湯菜單，主打新鮮現煮的各式魚湯，用魚骨慢火熬成高湯，搭配不同魚種選擇，還能挑薑絲或味噌基底，簡單卻能喝出食材的鮮甜。魚種豐富有鱸魚、石斑、虱目魚，還能綜合搭配。除了魚湯，還有飯、麵、粥、小菜，一餐能吃得很豐富。

闆娘特定將店內的深海鱸魚再處理過後，拿給我們看！雖然之前有再鼎鱻鮮魚湯的粉專看過她們在處理魚肉的過程，但小涼還是第一次親眼所見那麼大尾的鱸魚肉片，畢竟之前跟團買的鱸魚肉還沒有這3分之一大呢～～

深海鱸魚肉湯、石斑魚肉湯，這邊的魚湯都可以自選薑絲或味噌口味唷！老闆娘堅持以整尾魚剃下來的魚骨、魚刺下去熬湯頭，經由客人點餐時才一碗一碗的煮，讓魚肉不分散保留口感喔！

深海鱸魚肉湯（無刺），想要來個清爽的魚湯就選薑絲，這一碗不只是鱸魚肉給得滿滿，就連薑絲也很多，對於也喜歡吃薑絲的小涼來說更是棒！

鱸魚肉很鮮嫩，吃起來滑滑的又帶點彈性，不會乾柴，輕輕一咬就能感受到魚肉的鮮甜，只能說食材新鮮，簡單的調味就能把魚湯的鮮味完整帶出來～

湯頭用魚骨慢慢熬，再加上滿滿的薑絲滾煮，喝起來鮮甜帶暖，還有淡淡的薑香，整碗湯喝下去味道清爽卻很有層次，小涼超愛這一碗深海鱸魚肉湯。

生猛石斑肉味噌湯（無刺），只能說店家太貼心了！魚湯內的魚肉都是無刺的，不管是小孩、老人都能安心地喝魚湯，且魚肉給的份量也超有誠意，滿滿一大碗～

石斑魚肉超鮮嫩，滑滑又帶彈性，一口咬下去滿滿鮮甜和淡淡海味，吃起來清爽又過癮，保證一口接一口停不下來！

湯頭以新鮮魚骨慢火熬煮，再加入味噌與海帶，鮮甜醇厚中帶著一點溫潤的海味，湯香撲鼻，喝下去暖胃又滿足，鹹香甘甜的層次感讓人忍不住一口接一口。

魯肉魚鬆飯，宛如太極般的淋上魯肉和灑上滿滿的魚鬆，這碗一上桌可香著呢～

看看這滷肉味道很夠且色澤也超誘人，可以與魚鬆拌勻後再吃喔！！

滷汁滲入米飯，每一口都鹹香滑順，再加上酥脆的魚鬆，帶點海味，整碗吃起來層次豐富又下飯，讓人忍不住一口接一口。

這個香煎蔥蛋非點不可，現點現煎的美味一上桌就是彭彭的又香！

煎好的蔥蛋外皮金黃酥脆，內部則保持著滑嫩的口感，搭配上蔥花的香氣，非常美味！這香煎蔥蛋配粥配飯或是搭配麵線都有好滋味，單吃對小涼來說比較鹹了點！但口味就是這樣依照個人平常的鹹、淡會有不同囉！

石斑魚粥，看似簡單平凡的一碗魚粥，卻在入口後帶來鮮美的幸福滋味！

這碗石斑魚粥真的超讚！用魚骨熬的湯頭鮮到不行，完全沒有腥味，喝起來清爽卻很有厚度。米粒被煮得綿綿軟軟，帶著蛋花的滑順口感，再加上一點油蔥香，整個超加分！每一口都有石斑魚的鮮嫩，暖呼呼入口超療癒，完全就是那種一吃就停不下來的好味道～

石斑魚肉細緻滑嫩，入口即化又帶著微微彈性，不像有些魚肉鬆散或乾柴。咀嚼時能感受到魚肉的扎實感，讓人忍不住慢慢品味那份純粹的鮮美呢。

香酥里肌排，這就是古早味的肉排滋味，有來吃過的就會知道小涼的形容貼切！

香酥里肌排外皮炸得金黃酥脆，咬下去卡滋作響，裡頭的肉質厚實有嚼勁，就像小時候便當裡的古早味肉排，鹹香中透著胡椒香氣，吃起來特別有懷念感呢

涼拌木耳，Q軟帶脆的木耳是小涼很喜歡的一道小菜，尤其夏日的午餐搭配更讚！

梅干扣肉飯滿大一碗，偷偷說加上店家特製辣醬拌勻吃，更有層次風味涮嘴喔！

扣肉滷得軟嫩入味，肥瘦相間，肥肉部分油潤滑順不膩嘴，瘦肉則帶著微微嚼感，吃起來鹹香甘醇，但小凉個人覺得算是清爽不死鹹的扣肉！

搭配的梅干菜鹹香中帶點獨特的發酵香氣，與濃郁的扣肉形成絕妙平衡。白飯吸附著滷汁與梅干的滋味，每一口都充滿層次感，越吃越涮嘴。

近期菜價相當昂貴，這樣一盤地瓜葉只要$35元，再川燙後簡單的淋上醬汁，就有好滋味！！

蔥燒虱目魚肚，嚴選虱目魚肚淋上店家特製蔥燒醬再放入薑絲即可上桌，一看那醬就是夠味又下飯！

從側邊看魚肉很厚實且中間的魚肚油脂也相當豐富，對於喜歡吃虱目魚肚的人來說可是福音！

魚肚油脂豐厚、口感軟嫩滑順，入口時帶著細緻的膠質感，越嚼越能感受到鮮美。魚肚的每一處都沾上鹹香與微甜的蔥燒醬汁，每一口都鮮香濃郁卻不顯油膩，魚肉溫潤而厚實的滿足感，讓人忍不住一口接一口。

偷偷說：）店家除了用心經營魚湯店以外，在不遠的蔣公路上還有開了一家鼎騰牛肉麵！！

闆娘也請我們品嘗牛肉麵內的肉塊，想不到深得我們心，牛肉精選熬煮後，軟嫩度嘟嘟好，就連長輩也能開心入口的喔！立馬和姊妹約好、下一次直奔鼎騰牛肉麵吃午餐後，再過去鎮瀾宮拜拜嘟嘟好。

鼎騰牛肉麵

電話：04-26882088

地址：台中市大甲區蔣公路153號

人多來用餐也沒問題，大圓桌加上旋轉盤，讓你們多人聚餐歡樂又吃飽！

就算一個人來用餐也很OK，這一區能享受自己得獨立空間！

鼎鱻鮮魚湯正面對就有個收費停車場相當的便利，或在往文武路前的警察局旁也有個公有停車場(收費更便宜)，停好車走過來不用3分鐘也很便利喔！！

電話：04-26865388

地址：台中市大甲區文武路56號

營業時間：09:00~20:00(週一公休)

