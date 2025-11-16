被木耳飲耽誤的素食料理！台中覓覓食務所 新推「菇菇燒酒香泡飯、打拋菇拌飯」必吃

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦

在台中第五市場一帶的巷弄裡，總能挖到一些讓人意外的溫柔小店，三年前我們曾經來訪的「覓覓食務所」便是這樣的一間店。

表面上以黑白木耳飲聞名，但最近讓魚編更加印象深刻的，卻是今年新研發出來的「菇菇燒酒香泡飯」與「泰式打拋菇拌飯」，難怪也有不少熟客笑稱，他們家是被木耳飲耽誤的素食料理呢！如果是素食愛好者的你們，肯定不能輕易錯過～

覓覓食務所地點與環境

覓覓食務所座落在台中西區自治街上，店面外觀看起來帶有文青的日式風情；來到第五市場不僅可以享用古早味小吃，也能順遊品嚐好喝的木耳飲品，甚至也有不少人會買來當作伴手禮呢！

靠近門口處有一台冰箱，展示各種口味的木耳飲可以選購；每瓶容量多達950毫升，幾乎快要一公升的份量，卻只要140元，比起外面一般的手搖飲來說，實在佛心又划算。

門口的牆上還有木耳飲的照片與介紹，如果你們是想購買「菇菇燒酒香泡飯」與「泰式打拋菇拌飯」的話，一樣也是可以來到這邊取貨喲～

覓覓食務所菜單

這裡提供覓覓食務所的菜單給你們參考，目前覓覓的木耳飲口味已經多達13種，最棒的是台中地區竟然只要購買5瓶就能免運送達！門市自取還能買十送一，訂購滿十瓶也可以全台免運，想要搭配獨家保冷袋的禮盒組也很適合送禮哦～

素食料理系列則有三種選擇，其中香泡飯與香G鍋的口味是相同的，區別只在於湯料的份量多寡。另外加購黑白木耳QQ飲，任選口味都可優惠為100元，直接現省40元！

菇菇燒酒香泡飯/泰式打拋菇拌飯

這兩道看似家常的料理，卻在味道層次與用料上，讓人印象深刻。尤其是菇菇燒酒香泡飯端上桌的那一刻，先聞到的是濃郁的米酒香與蔬菜香氣交織在一起的暖香。

菇菇燒酒的湯料，隨手撈起來就是滿滿的料，而且與白飯、豆包是分開包裝的，確保熱湯浸潤著的白飯，在享用時能保持粒粒分明的口感。

杏鮑菇切得厚實、口感Q彈，吸飽湯汁的凍豆腐也特別多汁；金針菇則像細緻的絲線般滑順，讓整體多了層口感變化。

豆包則是這道料理靈魂之一，帶著豆香與溫順細緻的燒酒香氣，讓每一口都像是在吃「素版燒酒雞」。在最近這種微涼的天氣裡，來上這一碗真的是暖心又暖胃。

另一款泰式打拋菇拌飯，帶給我酸甜交織的意外驚喜，雖然是素食版本，但用料豐富到幾乎看不到底下的白飯。

整份吃得到大片豆包、杏鮑菇、玉米筍與凍豆腐，彈牙又富有口感層次。

再搭配上覓覓的特製醬汁，比起市面上的打拋口味來說溫順不少，飽滿的酸甜之中還帶有細緻的辣度，不會嗆喉卻能刺激味蕾，讓人忍不住一口接一口。

黑白木耳QQ飲

覓覓食務所主打的是「黑白木耳QQ飲」，這幾年他們默默累積了好口碑，而且可以宅配到全台。不同於坊間那種喝幾口就膩、口感軟爛的傳統木耳飲，覓覓的木耳飲喝起來滑順中帶有QQ的嚼感，清爽而不甜膩。

魚編試了幾款後，特別喜歡「白玉美顏QQ飲」、「白玉抹茶QQ飲」、「白玉蔓越莓QQ飲」、「黑玉奇亞QQ飲」這四款。

白玉美顏QQ飲是覓覓食務所的經典入門款，也是老客人回購率最高的口味。因為經過長時間的熬煮，入口時帶有木耳釋放出的自然膠質感，喝起來清爽、滑順與回甘，有種甜湯的清透感，還能感受到膠質在口中化開的潤度。

黑玉奇亞QQ飲則帶有滿滿膳食纖維的飽足感，以黑木耳為基底，搭配奇亞籽，奇亞籽吸飽水後在口中會有微微彈性，與木耳膠質交織出非常層次豐富的口感。像最近這種天氣，用電鍋簡單加熱再倒入牛奶也很好喝喲～

白玉蔓越莓QQ飲可以說是少女系代表作！以白木耳為基底，入口時先是木耳的清潤口感，隨後是蔓越莓的微酸與果香在口中爆開，酸中帶甜、清爽不膩。搭配Q彈白玉顆粒，喝起來像是在咀嚼果凍般，伴隨著酸甜莓果香，讓人一喝就戀愛。

這款白玉抹茶QQ飲，巧妙結合了抹茶的微苦香氣與白木耳的柔潤甜感，香氣濃卻不澀，搭配Q彈的白玉顆粒，入口時層次相當豐富。喝起來像是「抹茶拿鐵的輕盈版」，抹茶控一定會愛上這種清新與溫潤共存的滋味！分享給你們參考喲～

覓覓食務所 黑白木耳飲專賣

營業時間：09:00-18:00

電話：04 2372 5757

地址：台中市西區自治街47號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦 FB：柚香魚子醬的蹦蹦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」