東湖傳奇排隊便當店！高CP值天天大排長龍 超狂脆皮炸大雞腿便當、厚切豬排必點

udn走跳美食／包子爸の食尚攝影手札

講到內湖東湖的排隊便當店，「東湖雞腿王」絕對榜上有名！從中午開店開始，人潮就沒斷過，尤其那金黃酥脆、香氣逼人的炸雞腿，真的是東湖人的信仰美食。

這間「東湖雞腿王」不只是佛心價，更是誠意滿滿！這裡的超大炸雞腿飯只要105元，菜色選擇多，還能喝湯、喝水、吹冷氣，環境乾淨明亮完全不像一般便當店！

最驚訝的是，就算是離峰時間，炸雞腿依舊現炸現賣、外皮香脆、肉汁鎖在裡面，吃起來完全不油膩。在這個物價高漲的時代，要在台北找到這麼有誠意、又能吃飽吃好的便當店，真的不容易。

東湖雞腿王用樸實的美味征服了在地老饕，也成了內湖上班族午餐首選。今天就跟著包子爸，一起來看看這家傳說中「東湖最強雞腿飯」到底多厲害吧！

東湖雞腿王｜地址、店家資訊

  • 店家名稱：東湖雞腿王

  • 所在地址：114臺灣臺北市內湖區東湖路113巷25號

  • 營業時間：10:00-19:30

  • 店家電話：02 2630 5066

東湖雞腿王｜店家環境介紹

小小的便當店卻乾淨明亮、通風良好，內用空間有冷氣、飲水機與免費湯品，完全不輸簡餐店！午餐時段雖然人多，但翻桌速度快，內用外帶都方便。牆上貼著菜單，明碼標價，看起來就很親民。闆娘人超親切，看到剩菜還會主動加量～難怪會成為東湖上班族的愛店之一！

店內空間算寬敞明亮，而且有冷氣吹，以便當店來說，可以說是環境相當不錯！話說這間應該就是汐止社后「北峰雞腿王」的分店，吃起來口味完全一樣！都是包子爸的愛店～～～～有興趣的朋友可以參考包子爸這篇汐止 北峰雞腿王的食記。

主菜的選擇蠻多樣化的，對於包子爸來說，永遠都是買以下幾種：脆皮大雞腿飯、鮮嫩大雞排飯、厚切豬排飯！

我覺得這三種是最厲害的，大家可以參考～～第一名絕對是脆皮大雞腿！

雖然沒買過，但有鄉民也推薦這肥美的蜜汁大雞腿～～

配菜算中規中矩，因為只營業到晚上七點半，所以有時候六點半之後來菜就所剩不多，想買建議早點來～～～一個便當三種配菜，多加10元能多選一樣配菜，算是蠻划算！

配菜通通可以自己選，也可以交給阿姨搭配～～～

主打多種雞腿料理便當：炸雞腿飯、滷雞腿飯、蜜汁雞腿飯、烤雞腿飯、泰式雞腿飯，其他選項還有：無骨雞排飯、厚切豬排飯、燒肉飯、鯖魚飯、糖醋排骨飯等。每個便當皆附三樣配菜，也能加10元多一道菜或選擇五穀飯／紫米飯～彈性超高！

東湖雞腿王｜便當口味介紹

鮮嫩大雞排飯

扯不扯！要不是便當跟雞排分開放，這便當根本裝不下這塊雞排！厚實雞排完全不乾柴，外皮薄酥、肉汁飽滿。

吃起來比連鎖炸雞還爽快，想換換口味的話，這款雞排飯絕對值得一試。

厚切豬排飯

炸得香氣四溢的厚切豬排，外酥內嫩，咬起來超有存在感！

非常厚，炸粉不油膩，而且品嚐起來有種奶香，是外面很少吃到的味道，同樣應該也是有秘方～～有些類似日式豬排，但皮非常脆，放久放涼也不會軟掉那種！真心神～～～我們家女兒的最愛！

脆皮大雞腿飯

炸得金黃酥脆的雞腿，外皮香脆、肉質鮮嫩多汁，一口咬下卡滋聲超誘人！撒上胡椒粉香氣滿滿，是包子爸心目中的招牌第一名！

五穀飯

健康取向首選！口感紮實、香氣自然，比起白飯更耐吃也更有飽足感，很適合正在控制飲食的上班族。北峰雞腿王好像就沒有五穀飯，應該是東湖限定～～配菜口味都蠻重的，很好下飯，量也給的不少！

真的是很大根的雞腿，真心不誇張！

不過印象中店內不會幫忙灑胡椒，可以外帶回家自己灑家裡的胡椒鹽，超對味～～

便當跟雞腿會分開包，東湖雞腿王的雞腿很厲害，打包回家紙袋也不會油或是出水溼答答，應該是有什麼秘方，從汐止吃到東湖，它們家的炸雞腿總是讓包子爸驚豔！

東湖雞腿王 評價｜包子爸食後心得

吃過這麼多便當，東湖雞腿王真的讓我印象深刻。炸雞腿現炸現賣、外皮薄脆、肉汁多到爆！重點是價格真的超佛。在物價節節上升的台北，這樣的CP值便當真的絕種了！重點是環境乾淨、有冷氣，完全不像一般自助餐。若不想吃白飯還能換菜，多10元加菜更是人性化。

文章來源：包子爸の食尚攝影手札 FB：包子爸の食尚攝影手札

便當 包子 炸雞 雞排 豬排 內湖美食

