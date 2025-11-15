深藏口袋的寶藏店！ 台中現擀麵食「上席斤餅水餃店」 在地人激推「川味擔擔麵」吃過必愛上

糖糖終於來訪深藏口袋已久的寶藏店上席斤餅水餃店啦！這間不只在地人推到爆，就連不少外地客都慕名而來，主打現擀麵食，聽說道道不採雷，招牌蔥油餅、川味擔擔麵、豆沙鍋餅都是人氣必點，用餐尖峰時間常常一位難求，生意相當好。

上席斤餅水餃店位置

上席斤餅水餃店位在北屯區興安路上，距離糖糖的愛店老喬冰菓室不遠，附近不算難停車，也有收費停車場。

上席斤餅水餃店環境

上席斤餅水餃店的內用空間不算大，共有六桌四人桌，環境乾淨，不過燈光稍微暗了些。

一旁看到店員正在包餃子中，水餃看起來還不小顆，顆顆餡料都很實在。

上席斤餅水餃店菜單

自助吧區除了餐具、熱茶外，還有豐富的醬料區，店家自製的辣椒醬油、辣椒醬、韭菜醬油等，搭配麵食或水餃都很讚。

川味擔擔麵 70元

上席斤餅水餃店這碗川味擔擔麵有讓糖糖驚艷到！麵體是採用較粗的手工麵，上頭淋上店家自製的香辣肉醬，搭配滿滿花生碎及青蔥，吃的時候記得先拌均勻，香氣超迷人。

一入口就感受到香辣滋味在嘴裡蔓延，尾韻還帶麻香，最厲害的是花生碎，讓麵體多了硬脆的口感及花生香氣，層次相當豐富，辣度大概是小辣左右，會讓人越吃越涮嘴，一口接一口。

雪菜肉絲麵 95元

雪菜的份量還不少，滿滿一碗，搭配肉絲，麵體跟剛剛的川味擔擔麵一樣，Q勁十足，不僅扒覆著滿滿雪菜，還吸附著雪菜湯頭的清甜，讓人吮指回味，湯頭也不錯喝，很甘甜。

紅油抄手 60元

上席斤餅水餃店的紅油抄手個頭也不小，外皮吃起來不會爛爛的，內餡相當紮實，糖糖覺得最厲害的是它的醬汁，紅油中還加了麻醬，香辣帶麻，還多了麻醬的香氣，好吃。

水餃 65元（高麗菜+韭菜）

上席斤餅水餃店的水餃也蠻多人點的，有高麗菜跟韭菜兩種口味，可以點綜合兩種都吃得到，手工外皮相當Q彈，皮不是很薄的那種，但也不會太厚，內餡蠻飽滿的，高麗菜清甜爽脆，伴隨著多汁的豬肉餡，韭菜也不錯，一入口就能感受到濃濃的韭菜香氣。

糖糖非常推薦上席斤餅水餃店的招牌川味擔擔麵，喜歡吃辣的朋友一定要點，吃過直接愛上，紅油炒手也不錯，紅油中加了麻醬很加分，這次來剛好蔥油餅賣完沒吃到，聽說他們家的蔥油餅也很強，下次再來二訪蔥油餅及大家推爆的豆沙鍋餅。

上席斤餅水餃店

電話：04-22471308

地址：台中市北屯區興安路二段282號

時間：11:00~14:00；16:30~20:00；週三店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

