不用飛日本就能吃到！ 台中超人氣、超大份量道地「友鐵廣島燒專門店」推薦，昭和風復古氛圍必訪

說到台中超人氣的廣島燒，友鐵廣島燒專門店絕對榜上有名！開幕至今依然人氣爆棚，想吃道地的日本味，不用飛廣島，在台中就能吃到，店家堅持使用日本進口原物料，不僅餐點份量十足、誠意滿滿，口味更是多到讓人每次都想嘗新的，喜歡吃廣島燒的朋友必收藏。

友鐵廣島燒專門店位置

台中人氣美食友鐵廣島燒專門店位在東區大勇街上，地點超方便！鄰近台中火車站、大魯閣新時代購物中心、台中 LaLaport 以及帝國製糖廠等台中知名景點，周邊交通便利，也有多個收費停車場，無論是開車或搭車前往都很方便。

友鐵廣島燒專門店環境

店內裝潢延續大正時期的風格，融合了日式傳統與洋式設計元素，打造出溫馨又愜意的用餐氛圍，空間寬敞舒適，座位分為兩區，左側是鐵板吧檯區，可以近距離欣賞師傅的料理秀；右側則是一般座位區，非常適合家庭或朋友聚餐。

糖糖特別喜歡坐在鐵板吧檯的位置，靜靜看著師傅們專注地料理，鐵板上食材發出滋滋聲響，香氣隨之飄散，整個過程就像一場迷人的美食表演，讓人看得心情都變得很好。

友鐵廣島燒專門店菜單

月見廣島燒 340元

友鐵廣島燒專門店的廣島燒基底都相同，以香氣濃郁的麵糊做成餅皮，灑上昆布與鰹魚粉增添風味，接著依序放上高麗菜絲、天婦羅炸丁、三星蔥、豆芽菜、五花豬肉、麵條、雞蛋，最後淋上特製廣島燒醬與海苔粉提味，最上層再搭配自選主食，就是一份料多味美的道地廣島燒。

喜歡蔥香的朋友，來友鐵廣島燒專門店一定要試試這道月見廣島燒！在廣島燒上鋪滿翠綠的青蔥，中間放上一顆滑嫩的溫泉蛋，最後再加上海苔絲點綴，吃的時候輕輕劃破蛋黃，金黃蛋液緩緩流入底下的廣島燒中，讓整體口感更加滑順柔和，每一口都散發著迷人的蔥香，超療癒。

章魚廣島燒 390元

友鐵廣島燒專門店的人氣品項之一，選用北海道章魚，切成飽滿大塊，煎得外層微焦、內裡Q彈，再鋪上輕舞的花柴魚片，淋上滑順的日本美乃滋，香氣瞬間撲鼻而來，章魚的彈牙口感配上柴魚片的甜香，層次豐富又不膩口，讓人回味無窮。

雞肉丸子 280元 + 明太子 80元

這道雞肉丸子超有誠意！使用雞胸肉、雞腿肉和雞軟骨三種部位，細細剁碎後加入數十種特製調味料，再手工捏製成丸子，放上高溫鐵板香煎至金黃微焦，接著刷上特製醬汁，鋪滿翠綠蔥花，最後打上一顆生蛋黃～完美收尾。

入口時能感受到雞軟骨的爽脆、雞腿肉的鮮嫩，再把蛋黃戳破混著吃，滑順又香濃，層次超豐富，糖糖這次還添加了明太子，經過炙燒後，香氣更加迷人，還多了明太子嗶嗶啵啵的口感。

鐵板牡蠣 210元

嚴選嘉義東石蚵農直送鮮牡蠣，尺寸誠意十足！每顆飽滿肥嫩、鮮甜多汁，一口咬下瞬間爆汁四溢，搭配店家特製的蠔油醬，鹹香中帶著迷人的層次感，尾韻還散發出淡淡蜂蜜的甜香，讓人一口接一口，停不下來。

友鐵茶碗蒸 60元 + 干貝魚卵 39元

大人小孩都喜愛的茶碗蒸，糖糖還額外加了干貝及魚卵增添鮮味層次，滑嫩細緻的蒸蛋入口即化，伴隨鮮蝦的彈牙、香菇的濃郁香氣與雞肉的紮實口感，層次相當豐富。

伊比利豬肋條 320元

光是一上桌就香氣四溢！厚實的豬肋條經過鐵板煎烤，外層焦香、內裡帶有咬勁，每一口都能嚐到伊比利豬特有的堅果香與油脂的甘甜，搭配特製醬汁，在鐵板上微微焦化後，香氣層層疊起，讓人一塊接一塊。

鐵板雞頸佐柚醋 240元

沒想到在友鐵廣島燒也能吃到糖糖最愛的雞頸肉！以鐵板香煎至金黃酥脆，外皮微焦、肉質彈嫩，最後撒上胡椒提味，香氣撲鼻，滋味令人回味。

蒜味豆苗 150元

豆苗在鐵板上快炒至仍保有脆度，搭配香氣十足的蒜片，入口清香中帶點迷人蒜香及酥脆口感，簡單卻超級開胃。

青森蘋果汁 80元／巨峰葡萄 90元／乳酸菌 90元／玄米綠茶 60元

友鐵廣島燒的飲品選擇也非常豐富，喝得到青森蘋果汁，還有多款氣泡飲品及沙瓦。

不必飛到日本，在台中的友鐵廣島燒專門店就能品嚐到最道地的廣島風味！不僅每一道料理都原汁原味重現，連原物料都幾乎採用日本進口，用料實在又誠意十足，份量更是霸氣十足，一份就能飽到兩餐，無論是想懷念旅日的味道，還是初次體驗廣島燒的你，來友鐵廣島燒專門店就對啦！建議大家可以事先用inline線上訂位系統，避免久候唷。

友鐵廣島燒專門店

電話：04-22220788

地址：台中市東區大勇街75-1號

時間：12:00~15:00；17:00~21:00

