澎湖馬公美食必追！ 炸物人氣王「三哥雞排」三多店 澎湖人帶路的雞排記憶
身為澎湖人，回澎湖的行程，一定要買一次三哥雞排，吃不膩的味道。
三哥雞排我從沒想過會用「酒香」兩個字去定義它，就是淡淡、熟悉、難以言說的香氣，是專屬於青春的味道。
三哥雞排三多店｜環境
三哥雞排在馬公有三多店（老店）與民權店兩家，雖然名字相同，但營業時間不同，其實口味是一樣的。
三多店建議提前以電話預訂，否則現場雞排會撲空，我就是撲空的那一位，明明才16：30，雞排已賣完，隔天才乖乖打電話。
櫃台乾淨、後場炸鍋滋滋作響，不要看現場等候的人少，其實大家都已經訂好，時間到再來取餐。
三哥雞排三多店｜菜單、MENU、價目表
酒釀雞排、招牌雞肉串必點！
三哥雞排三多店｜餐點介紹
酒釀雞排
現場吃外皮輕脆（我拿回家吃有點悶到）、雞肉厚實有感，咬開後肉汁飽滿，調味胡椒不重，入口有一股淡淡特殊香氣。
每次回澎湖必吃的原因，就是我找不到一樣的口味的雞排，這間就是我最想念的那一間。
招牌酒釀雞肉串
雞肉串基本調味跟雞排一樣，有特殊香氣、多汁、有肉香甜，兩者口感略有不同，各有支持者，我則是兩個都會買。
下次你們來澎湖，也記得打電話訂唷～
澎湖三哥雞排三多店
地址：澎湖縣馬公市三多路75-2號
時間：15:00–18:30（售完為止）
電話：06 927 5669（建議先打電話訂購）
