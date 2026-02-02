台中新開幕海鮮粥專賣店！海鮮食材像Buffet吃到飽直接陳列在冰檯上，用料實在、價格合理

台中新開了一間厲害的海鮮粥專賣店，這家”粥粥爆料”真的很屌，他們的海鮮食材是像BUFFET吃到飽那樣直接陳列在冰檯上，然後老闆會在你面前挾料配料，超酷，店內不只有賣海鮮粥，也有飯麵類，最特別的是還有炸物和烤物，可以一邊吃鱸魚粥一邊配著炸雞排、烤秋刀魚。餐點用料如同店名很爆料很敢給，但價格卻還是一般粥店的合理價，C/P值實在沒話說，目前開幕期間來用餐消費滿100元還有送一份燙鮮蚵喔，真的太佛心啦～～。

“粥粥爆料”位置在西屯路三段，和筏堤東路一段的路口，路邊沒劃線處或是轉角筏子溪旁路邊都可以停車，店面蠻大一間，非常顯眼，經過很難不注意到。

用餐環境乾淨明亮，座位除了兩張四人桌剩下就只有兩人桌，但可以自行調整併桌。

一般賣粥的店家都是把配料放在後方料理檯，這邊是直接就擺出來，而且還弄得像吃到飽餐廳那樣展示，有夠屌耶，這只有海鮮很新鮮才敢這樣做吧。

老闆配料時就直接在上面挾起來，真的是好特別啊。

店家主打海鮮系列的粥品，另外也有賣飯麵（麵有拉麵/烏龍麵）以及炸物、烤物，比起一般粥店賣的東西更豐富多樣。

每天都會有加1元多一樣的活動，好佛心啊。

醬料區有醬油、烏醋、胡椒粉、辣椒醬和芥末醬，還蠻齊全的。

蚵仔滷肉飯 $100

乍看沒啥蚵仔，仔細看才發現原來是被滷肉蓋住了，蚵仔其實蠻多的，重點是幾乎都好大顆，味道非常的鮮；滷肉是店家自己做的，肥肉加瘦肉的組合吃起來感覺像是滷肉飯和肉燥飯的結合，有淡淡的鹹香味，我覺得還蠻好吃的。

超人氣海鮮粥 $150

類似南部的飯湯，剛上桌要趕快吃，不然飯粒會把湯吸乾，就會變成像廣東粥那樣。湯頭沒有特別調味，有海鮮配料的淡淡鮮味，想吃鹹一點的醬料區有胡椒粉、辣椒醬可以自行添加。

海鮮配料有蝦子、鮮蚵、鱸魚、鮑魚片、蛤蠣一共5樣，每一樣都很新鮮，最喜歡的是蝦子，據說是太麻里的鮮蝦，很大尾，蝦肉緊實彈牙，鮮甜無比，好讚。

台灣雞排麵 $160

牆上餐點照片雞排和湯麵是放在一起，實際出餐是會分開放。

湯麵非常大一碗，配料因為有雞排了，所以裡面就是一些青菜、海帶芽、香菇…等，湯頭類似清湯，沒有過多調味，像是海苔芽湯的感覺，味道很清甜，越喝越順口，吃重口味的也可以自己撒上一些胡椒粉。

麵條可以選擇拉麵或是烏龍麵，我這個是拉麵，麵條沒有煮得很軟，滑順的口感和清甜湯頭很搭。

雞排很大塊，但不是雞排攤那種，較像便當店的炸雞排，雖然骨頭不少，但肉也算多，建議趁熱吃，冷掉肉會有點乾。

左腿雞腿捲 $90

雞腿捲外酥內嫩，咬下去會有肉汁和油汁，我覺得比雞排好吃，還有附胡椒鹽和黃芥末醬可以搭配，挺用心的。

店家免費招待的燙蝦子，和海鮮粥的一樣大隻，應該也是太麻里鮮蝦。

消費滿百元就有送燙鮮蚵喔，鮮蚵就是海鮮粥用的那種，沒有刻意縮水成小顆的，份量是看人數給的，一個人吃就是一人份，一桌四人就有四人份喔。

這家”粥粥爆料”真的讓人非常推薦，海鮮食材新鮮無比，餐點用料也超實在，老闆不時還會拿東西招待客人，為人真的很大方，目前開幕期間來用餐消費滿100元還有送一份燙鮮蚵，有興趣的朋友可以趁機去嘗鮮。

粥粥爆料

地址：台中市西屯區西屯路三段90-28號

電話：(04)3610-6668

營業時間：11:00-13:30/16:30-23:30

收費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

