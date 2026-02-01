隱藏大廚道道都超強的隱密熱炒店！宜蘭冬山阿源快炒桶仔雞，想嗑「桶仔雞」記得先預訂
udn走跳美食／水晶
上次跟朋友到宜蘭冬山包棟民宿旅遊，晚餐就在附近找了一家Google map 評價很不錯的快炒店「冬山阿源快炒桶仔雞」，本來想說不就是快炒店，沒想到一吃驚人，每道都很強，老闆根本是隱身民間的大廚來著，手藝太厲害，很多外面吃不到的私房菜味道也太棒了！
- 店家名稱：冬山阿源快炒桶仔雞(不定時公休）
- 營業狀態：營業中
- 店家地址：269台灣宜蘭縣冬山鄉香南路(地圖)
- 網友評分：4.6/5 (236人)
- 店家電話：0936 818 956
- 營業時間：星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六：12:00 – 14:00, 17:00 – 20:00；星期日：休息
冬山阿源快炒桶仔雞 營業資訊
冬山阿源快炒桶仔雞 位置｜環境
「冬山阿源快炒桶仔雞」就在冬山路一段上，知名的金珠蔥油餅斜對面，店面看起來不起眼，要不是朋友特地找，真的還不知道這家那麼強，店面旁邊跟附近都有免費停車場，開車來很方便。
店面座位不多，平日還好不過假日一定要訂位，座位沒幾桌耶，很快就客滿了。
冬山阿源快炒桶仔雞 菜單
菜單都在牆上，打電話訂位時就已經先訂了幾樣菜，菜色很多變化，缺點就是沒寫價格，後來跟老闆娘要明細也是手寫的，不過不用擔心，價格都不高，算下來真的很便宜，超值！桶仔雞需要先預訂喔，看到隔壁有訂桶仔雞，看起來很好吃耶，不過臨時起意來用餐，沒事先預訂有點可惜。
冬山阿源快炒桶仔雞 餐點
香煎豬肝 350元
豬肝太強了，吃起來是偏甜一點的醬油味，切得夠厚口感夠嫩無腥味，還撒上白芝麻增加香氣，味道真的太喜歡。
舞動中卷 540元
炸過的酥脆中卷上鋪滿柴魚片，遇到熱氣柴魚片就會飄飄然動個不停，老闆很會取菜名耶！酥炸中捲口感酥脆，醬汁是鹹甜鹹甜的口味，還加入很多洋蔥增加香氣，非常好吃！
新疆串串羊 540元
牙籤上串上一小塊一小塊羊肉，感覺製作很費工，吃起來有濃郁的孜然香氣，吃起來又香又辣下酒又下飯。
炒飯 140元
配料豐富，炒的粒粒分明，香氣豐富，朋友一吃就額樂到不行。
涼拌荷包蛋 350元
加了很多洋蔥、香菜、小黃瓜、荷包蛋，吃起來是酸甜夠味的涼拌菜，之前有在七堵的泰式料理店吃過更夠味的涼拌荷包蛋，所以覺得這裡的味道就淡了一點，
香酥豬尾巴 400元
椒鹽口味豬尾巴，咬起來酥酥脆脆帶有膠質，越嚼越香。
油條鮮蚵 520元
超級肥美的蚵仔，每顆都大顆飽滿，味道超鮮，油條吸飽湯汁吃起來味道也很鮮美！
雲南椒麻雞 300元
香酥脆口的椒麻雞，肉質很嫩，加點洋蔥一起入口更好吃。
炒海菜 240元
第一次吃到用炒的海菜，其中還加入很多其他配料，口感脆脆的味道鮮美。
老闆娘還招待了桶仔雞雞湯，味道非常好耶，喝起來帶有烤雞的香氣，入口香濃，連湯都很厲害！
「冬山阿源快炒桶仔雞」的餐點真的幾乎每一道都好吃，就是要揪多一點來吃才能多點幾道，推薦大家來宜蘭旅遊有機會的話一定要來吃吃看這家超強快炒店！
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
FB留言