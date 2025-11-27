快訊

高CP值土耳其料理！ 台中北區「波卡多納」旋轉烤肉餐廳藏巷弄 手工披薩.佛卡夏超好吃

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅

吃過土耳其旋轉烤肉餐廳嗎？台中美食推薦波卡多納BOKA DÖNER，這家餐廳CP值很高，手工料理、寵物友善，而且有提供土耳其烤肉與義式餐廳，手工製作的披薩真的好好吃，鄰近一中街巷弄中，很夯的一家店呦！建議早點來用餐以免要等待座位。

土耳其旋轉烤肉餐廳 在哪？

台中美食土耳其旋轉烤肉餐廳，波卡多納 BOKA DÖNER，位在台中市北區三民路三段134巷16-8號 ，一中街巷弄中，鄰近中友百貨、一中美食商圈裡，也是學生、上班族喜愛的餐館呦！

波卡多納 BOKA DÖNER假日不開放訂位，採現場候位，無服務費，每位低消$200或一份主餐，來這用餐很舒服，隱藏巷弄中，停車位比較難找，需要多繞繞。

可愛的波波貓在外面曬太陽，太舒服了吧！

台中美食波卡多納 BOKA DÖNER，座位數不多，建議早點來用餐。

餐點也不錯可以單點或者加購成為套餐也可以。

看土耳其旋轉烤肉餐廳裡的這串肉，讓人食指大動呀！雞腿肉跟其他辛香料，將雞腿肉先醃過，堆疊的方式在鐵籤上，最後再放進旋轉烤爐，緩緩轉動後外層就帶點金黃酥脆，肉肉很多汁唷！

波卡多納 BOKA DÖNER餐點上需要耐心等待，自家製作的麵糰，很不錯！波卡多納 BOKA DÖNER主餐可以選擇巧巴達、佛卡夏、手工披薩、捲餅、沙拉，都可以選擇，異國風味的餐點很厲害～我們吃完也都很喜歡。

Kiwi推薦波卡披薩，手工披薩烘烤出來的口感會很鬆軟，水含量也比較高，品起來會更加濕潤。

每種口味搭配不同醬料、烤肉都很美味可口。

口感很豐富，配料也都恰到好處～那口口都保持著餅皮的濕度與潤感，點一份小鳥胃的我們都吃得好撐呦！

無論是風味醬汁、餅皮，都是現烤，用料很實在，CP值很高。

波卡佛卡夏也很好吃，搭配紫高麗採、洋蔥、紅蘿蔔、番茄、乳酪跟特製醬料，外皮會顯得比較脆，但裡面軟嫩嫩很有嚼勁，這香氣有點重，但也很推薦唷！

台中美食波卡多納 BOKA DÖNER餐點很有記憶點，土耳其超人氣美食的旋轉烤肉，異國風味又多樣化的餐點，很推薦手工披薩、佛卡夏，價格上都很親民，用料也很在想要內用或外帶都可以耶！

台中美食波卡多納 BOKA DÖNER

住址：台中市北區三民路三段134巷16-8號

電話：04-22250389

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

