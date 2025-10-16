台南慶中街「隱藏版日本料理」！新鮮食材、職人手作，「鹽麴沙朗豬排定食」誠意滿滿

這天誤打誤撞來到慶中街的和森鮓 日本料理。如果你平常常在慶中街一帶覓食或是住在附近，這篇文章一定要收藏，這篇可是台南大學周邊的美食地圖！

和森鮓 日本料理：店家資訊

￭電話：06-215-9159

￭地址：台南市中西區慶中街204號

￭營業時間：11:30-14:00，17:30-20:00，週日一公休

點我看菜單

和森鮓 日本料理：外觀低調卻很有氛圍感的餐廳

和森鮓 日本料理這間餐廳白天看起來其實不太顯眼，但一到晚上，溫暖的燈光灑出來時，整體氛圍感超好。雖然店面不大，但側邊透明的玻璃櫥窗讓人感覺很溫馨。從外面往裡看，大概就能看到整個用餐空間。

和森鮓 日本料理：用餐前小提醒，低消與點餐方式

第一次來有點搞不清楚規矩，不過店內低消大約是每人450元。偶爾想犒賞自己或家人一頓好晚餐，這個價位其實蠻合理的。我們點完餐後發現，客人陸續上門，還有不少人外帶，可見這間店真的有一定人氣。

和森鮓 日本料理：鹽麴沙朗豬排大受好評！

這天我們一家四口竟然默契十足，除了妮妮妹，全部都點了 520元的「鹽麴沙朗豬排定食」。定食內容超豐富：有主食、沙拉、小菜、白飯、湯、甜點，還附上一杯熟成紅茶，誠意滿滿！

和森鮓 日本料理：招牌焦糖去骨大雞腿入味

雞腿微焦但外皮酥脆、肉質嫩口，鹹香中帶點焦香味，很下飯。

和森鮓 日本料理：精緻又家常的配菜們

味噌湯裡有滑嫩豆腐和入味海帶，使用紅味噌湯底，喝起來更細緻濃郁。

沙拉部分我超喜歡，有花椰菜、秋葵、筊白筍、南瓜子、杏仁脆片等相當豐富。

小菜看似簡單的醃製高麗菜，其實酸甜開胃。

雞蛋豆腐上灑了蝦子細絲與蔥花，冷盤的滑順口感很討喜。

和森鮓 日本料理：餐後甜點太加分，焦糖布丁必吃！

最後一道當然是要來享受焦糖布丁囉！滑順濃郁、甜而不膩，一入口就化開。孩子們都超愛，還說想外帶回家！

和森鮓 日本料理：豐富實在的日式定食，值得再訪

我們點的鹽麴沙朗豬排定食價位是520元，以整體份量與內容來說，真心覺得划算。無論是偶爾想好好吃頓飯，或想和家人享受溫馨的晚餐時光，都很推薦來試試和森鮓 日本料理。下次再來慶中街一帶覓食，別忘了把這間列入口袋名單唷！在這裡同時推薦一家老屋餐廳-老宅南，我也很喜歡這間的料理。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

