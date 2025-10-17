台中早午餐新寵！「Proi Kitchen」森林系澳式早午餐 餐點大份量、無服務費 還能飲料、咖啡無限暢飲

Proi kitchen是台中近期新開幕，充滿話題性的澳式早午餐，有著森林系的用餐氛圍，更是台中少見早午餐可以飲料、咖啡無限暢飲的餐廳，份量十足的餐點、豐富多元的選擇，加上免收服務費、平日不限時用餐的超高CP值，難怪一開幕就成為台中討論度爆表的早午餐新寵。

Proi kitchen位置

Proi kitchen位在台中西屯黎明路三段，靠近上安路這邊，距離中港the one、逢甲商圈不遠，附近有三個收費停車場，交通非常便利。

Proi Kitchen前方還設置的小小的庭院，綠意草皮搭配鮮豔的紅色楓葉樹，門前還放置了網美最愛的白色鞦韆吊椅與木質長凳，不論是等候入座或用餐前後，都能輕鬆拍出美美的打卡照。

Proi kitchen環境

走進Proi Kitchen，最先映入眼簾的是滿滿綠意與鮮豔色彩，黃綠色調的搭配讓整體氛圍充滿活力，彷彿置身在小森林裡用餐，店內牆面以植栽與草皮裝飾，加上木質地板與暖色系燈光，營造出溫馨又放鬆的氛圍。

後方還設有隱密的包廂空間，非常適合多人聚餐或小型會議使用，讓用餐氛圍更舒適又不受打擾。

Proi kitchen自助吧區

Proi Kitchen有別於一般的早午餐店，飲品在自助吧區，有各式茶飲及咖啡，皆採無限暢飲。

澳式大早餐盤 380元

喜歡吃早午餐拼盤的朋友，糖糖蠻推薦Proi kitchen的澳式大早餐拼盤，份量超大，看起來相當澎派，裡頭包含滑蛋、地瓜、焦糖厚培根、地瓜、燻鮭魚、生菜、特製酸種麵包、鮮奶吐司、炒菇及炒薯塊。

糖糖超喜歡裡頭的焦糖厚培根，培根真的很厚～上頭撒上砂糖下去炙燒成焦糖脆脆，搭配杏仁果粒，鹹香中多了焦糖的香甜及堅果的香氣，層次相當豐富；炒薯塊也好好吃，整顆蒸完馬鈴薯再炸過，外皮香酥，裡頭綿密，吃起來不油膩。

煙燻鮭魚搭配的是店家自製的油醋醬，整體吃起來偏酸，可以搭配一旁的生菜一起享用。

麵包有鮮奶吐司及酸種麵包兩種，搭配店家自己熬煮的鳳梨醬，微酸微甜，還吃得到滿滿鳳梨果肉。

摩洛哥牛肉燉飯 420元

這道燉飯也很特別，牛肉的部分一樣採用紐西蘭菲力，加入希臘優格下去醃製，加上摩洛哥香料，搭配蘿蔓、綠捲、芝麻葉、蕃茄，再加入辣椒水點綴。

燉飯米心燉煮的相當透徹，醬汁帶酸辣滋味，裡頭的牛肉也很軟嫩，搭配生菜享用，多了份清爽風味。

十蝦奶油風味義大利麵 360元

一上桌就被那霸氣十足的鮮蝦給吸引住啦！十隻鮮蝦直接撲滿在義大利麵上頭，醬汁採用蝦殼醬汁、奶油及鹹蛋炒製，還沒入口就香氣撲鼻。

麵條相當Q彈，吸附著醬汁的精華，帶有鹹蛋的迷人鹹香及奶油的香氣，蝦子也相當新鮮，肉質超彈牙。

自製手打牛肉漢堡 380元

堆高高看起來超氣派的美式漢堡也是人氣招牌，採用牛背肩、牛胸腹製成絞肉，加上蒜頭、洋蔥、花椒油打成的漢堡肉，足足有200g，且牛肉排的熟度是可以調整的。

份量十足的牛肉排相當紮實又多汁，富有濃郁的牛肉香氣，中間搭配生菜、蕃茄及起司醬，就連最外層的漢堡皮都有特別挑選過，紮實帶Q彈口感，口感不輸專賣店，不愧是人氣招牌，糖糖個人也很推薦。

奶油鮮蝦烤牛肉開放三明治 450元

充滿儀式感的開放三明治，基底為酸種麵包，搭配紐西蘭菲力、起司、生菜及鮮蝦，佐上店家採用希臘優格、蝦殼、蝦頭、匈牙利紅椒粉及鮮奶油熬製的醬汁，一口咬下去，層次相當豐富。

鐵板花椰與節瓜 260元

看似平凡的料理，味道卻一點也不簡單，花椰菜及櫛瓜先用鹽與胡椒煎過，再用蜂蜜及醬油下去炙燒，咬下去相當多汁，除了蔬菜本身的甜味，還多了蜂蜜的香甜及醬香味。

焦糖豆漿乳酪蛋糕 120元

手工甜點也很厲害！這款乳酪蛋糕可不是單純的乳酪蛋糕，裡頭還加入了豆漿，再加上糖下去炙燒，入口多了豆漿香氣及焦糖的香甜，好吃不膩口。

Proi kitchen

電話：04-24523071

地址：台中市西屯區黎明路三段69號

時間：10:00~19:00；週日10:00~17:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

